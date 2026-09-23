തമിഴ്നാട് സർക്കാർ സ്റ്റുഡന്റ്സ് ഹോസ്റ്റലുകളിൽ ബീഫ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് പരിഗണനയിൽ; മന്ത്രിയുടെ പരാമർശത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ വിവാദം
മന്ത്രിയുടെ പരാമർശത്തിനെതിരെ പുതിയ തമിഴകം പാർട്ടി പ്രസിഡൻ്റ് കെ. കൃഷ്ണസ്വാമി ശക്തമായ എതിർപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി
By PTI
Published : September 23, 2026 at 8:29 PM IST
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട്ടിലെ സർക്കാർ സ്റ്റുഡന്റ്സ് ഹോസ്റ്റലുകളിലെ ഭക്ഷണ മെനുവിൽ ബീഫ് ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്ന സാമൂഹ്യനീതി മന്ത്രി വന്നി അരസുവിൻ്റെ പരാമർശം സംസ്ഥാനത്ത് രാഷ്ട്രീയ വിവാദത്തിന് വഴിവെച്ചു. സർക്കാർ ഹോസ്റ്റലുകളിൽ ബീഫ് നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു അന്തിമ തീരുമാനവും എടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് പിന്നീട് മന്ത്രി തന്നെ വ്യക്തമാക്കി.
സർക്കാർ നടത്തുന്ന വിദ്യാർഥി ഹോസ്റ്റലുകളിൽ നിലവിൽ ചിക്കനും മട്ടനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാംസാഹാര വിഭവങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്. ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള ചില വിദ്യാർത്ഥികൾ ബീഫും മെനുവിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടതായും അവരുടെ ആവശ്യം സർക്കാർ പരിഗണിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞതാണ് വിവാദത്തിന് തുടക്കമായത്.
മന്ത്രിയുടെ പരാമർശത്തിനെതിരെ പുതിയ തമിഴകം പാർട്ടി പ്രസിഡൻ്റ് കെ. കൃഷ്ണസ്വാമി ശക്തമായ എതിർപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി. സർക്കാർ നടത്തുന്ന വിദ്യാർത്ഥി ഹോസ്റ്റലുകളിൽ ബീഫ് നൽകുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ വലിയൊരു വിഭാഗം ആളുകളുടെ സാംസ്കാരിക വികാരങ്ങളെ ബാധിക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചത്. സർക്കാർ ഹോസ്റ്റലുകളിൽ കാലങ്ങളായി മുട്ട, ചിക്കൻ, മട്ടൻ തുടങ്ങിയവയാണ് നൽകുന്നതെന്നും ഈ നയത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നത് ഉചിതമല്ലെന്നും കൃഷ്ണസ്വാമി പറഞ്ഞു.
മന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന പിൻവലിച്ച് പൊതുജനങ്ങളോട് മാപ്പ് പറയണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. വിഷയത്തിൽ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും പുതിയ തമിഴകം അറിയിച്ചു. സെപ്റ്റംബർ 30ന് ജില്ലാ കളക്ടർമാരുടെ ഓഫീസുകൾക്കും മന്ത്രിയുടെ വസതിക്കും മുന്നിൽ പ്രതിഷേധം നടത്തുമെന്ന് കൃഷ്ണസ്വാമി വീഡിയോയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ പരിശോധന നടത്താൻ മന്ത്രി ഹോസ്റ്റലിൽ എത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരമൊരു പരാമർശം നടത്തിയത് ശരിയായ നടപടിയല്ലെന്നും കൃഷ്ണ സ്വാമി വിമർശിച്ചു. സർക്കാർ ഹോസ്റ്റലുകളിലെ ഭക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങളും സാമൂഹിക-സാംസ്കാരിക സാഹചര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷമേ മന്ത്രി അഭിപ്രായം പറയേണ്ടിയിരുന്നുള്ളൂവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അന്തിമ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ല’; വിശദീകരണവുമായി മന്ത്രി
വിവാദം ശക്തമായതിനെ തുടർന്ന് ബുധനാഴ്ച വില്ലുപുരത്ത് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവെ വന്നി അരസു നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി. ഹോസ്റ്റൽ മെനുവിൽ ബീഫ് ഉൾപ്പെടുത്താൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലെന്നും വിദ്യാർത്ഥികൾ നൽകിയ നിവേദനം പരിഗണിക്കുമെന്ന് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞതെന്നും മന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു.
ഒരു മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആവശ്യം ഉടൻ അംഗീകരിക്കാനോ നിരസിക്കാനോ കഴിയില്ലെന്നും വിഷയത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും വിദ്യാർത്ഥികളുമായും വിശദമായ ചർച്ച നടത്തിയ ശേഷമായിരിക്കും അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കുകയെന്നും അരസു പറഞ്ഞു.
ഹോസ്റ്റലുകളിലെ ഭക്ഷണ മെനു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പരിഗണിച്ച് കാലാകാലങ്ങളിൽ പരിഷ്കരിക്കാറുണ്ടെന്നും മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഉപ്പുമാവ്, സേമിയ തുടങ്ങിയ വിഭവങ്ങൾക്ക് പകരം ഇഡ്ലി, ദോശ തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
നിലവിൽ ചിക്കനും മട്ടനും മാറിമാറി നൽകുന്ന രീതിയാണ് സർക്കാർ ഹോസ്റ്റലുകളിൽ പിന്തുടരുന്നത്. ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ബിരിയാണി നൽകുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിയും സർക്കാർ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്.
ബീഫ് രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ആളുകൾ ഭക്ഷണമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നും വിഷയത്തെ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കരുതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. കൃഷ്ണസ്വാമി സംഭവത്തിൻ്റെ പൂർണ പശ്ചാത്തലം മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം പ്രതികരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
അതേസമയം, സർക്കാർ ഹോസ്റ്റലുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭക്ഷണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരാതികൾക്ക് വേഗത്തിൽ പരിഹാരം കാണുന്നതിനായി സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൺട്രോൾ റൂമിനും മന്ത്രി തുടക്കം കുറിച്ചു.
വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഭക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികളും ഹോസ്റ്റലുകളിലെ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളും നേരിട്ട് അറിയിക്കാനുള്ള സംവിധാനമാണിത്. ഫോൺ, വാട്ട്സ്ആപ്പ് എന്നിവ വഴിയും എക്സിലൂടെയും പരാതികൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് മന്ത്രി അറിയിച്ചു.
വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പരാതികൾ സമയബന്ധിതമായി സ്വീകരിക്കുകയും ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി പരിഹാരം കാണുകയും ചെയ്യുകയാണ് കൺട്രോൾ റൂമിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. ബന്ധപ്പെടാനുള്ള വാട്ട്സ്ആപ്പ് നമ്പർ: +91 73388 01456 എക്സ്: @ADWDtamilnadu
ആദി ദ്രാവിഡർ ആൻഡ് ട്രൈബൽ വെൽഫെയർ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി എൻ. സുബ്ബയ്യൻ, ഡയറക്ടർമാരായ കെ. സെന്തിൽരാജ്, എസ്. അണ്ണാദുരൈ എന്നിവരും മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും കൺട്രോൾ റൂം ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.
Also Read: ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ വിദ്യാർഥിനിയുടെ മരണം: വൈസ് ചാൻസലറെ തടഞ്ഞുവെച്ച് പ്രതിഷേധം; സമരം കടുപ്പിച്ച് വിദ്യാർഥികൾ