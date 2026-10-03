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ശ്രീലങ്കൻ ജയിലിൽനിന്ന് മോചനം; 16 തമിഴ്‌നാട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ നാട്ടിലെത്തി

രാമനാഥപുരം ജില്ലയിലെ രാമേശ്വരത്തുനിന്ന് ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിന് യന്ത്രവത്കൃത ബോട്ടിൽ മീൻപിടിക്കാൻ പോയ 11 പേരെയാണ് ശ്രീലങ്കൻ നാവികസേന ആദ്യം അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തത്

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Fishermen who arrived in Chennai (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 3, 2026 at 12:25 PM IST

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ചെന്നൈ: സമുദ്രാതിർത്തി ലംഘിച്ചെന്നാരോപിച്ച് ശ്രീലങ്കൻ നാവികസേന അറസ്റ്റ് ചെയ്‌ത തമിഴ്‌നാട്ടിലെ രാമേശ്വരത്തുനിന്നുള്ള 16 മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ജയിൽ മോചിതരായി നാട്ടിലെത്തി. കൊളംബോയിൽനിന്നുള്ള ഇൻഡിഗോ എയർലൈൻസ് വിമാനത്തിൽ ഇന്നലെയാണ് ഇവർ ചെന്നൈ വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയത്.

രാമനാഥപുരം ജില്ലയിലെ രാമേശ്വരത്തുനിന്ന് ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിന് യന്ത്രവത്കൃത ബോട്ടിൽ മീൻപിടിക്കാൻ പോയ 11 പേരെയാണ് ശ്രീലങ്കൻ നാവികസേന ആദ്യം അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തത്. തീരദേശസേനയുടെ കപ്പലിൽ പട്രോളിങ് നടത്തുകയായിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് സമുദ്രാതിർത്തി ലംഘിച്ചെന്നാരോപിച്ച് ഇവരെ പിടികൂടിയത്. ഇതിനുപിന്നാലെ ഓഗസ്റ്റ് 12ന് സമാനമായ കുറ്റം ചുമത്തി രാമേശ്വരത്തുനിന്നുള്ള മറ്റ് ഒൻപത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെക്കൂടി ശ്രീലങ്കൻ നാവികസേന അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. തുടർന്ന് ഈ 20 പേരെയും ശ്രീലങ്കൻ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുകയും ജയിലിൽ അടയ്ക്കുകയുമായിരുന്നു.

പിഴയടച്ച് മോചനം
അറസ്റ്റിലായ 20 മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കും 50,000 രൂപ വീതമാണ് ശ്രീലങ്കൻ കോടതി പിഴ വിധിച്ചത്. ഈ തുക അടച്ചാൽ മോചിപ്പിക്കാമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതനുസരിച്ച് ആദ്യം അറസ്റ്റിലായ 11 പേരും പിഴയടച്ച് ജയിൽ മോചിതരായി. എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ബോട്ടിൽനിന്ന് പിടികൂടിയ ഒൻപത് പേരിൽ അഞ്ച് പേർക്ക് മാത്രമാണ് പിഴയടക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഇവർക്കും മോചനം ലഭിച്ചെങ്കിലും തുക അടയ്ക്കാൻ കഴിയാത്ത ബാക്കി നാല് പേർ ഇപ്പോഴും ശ്രീലങ്കൻ ജയിലിൽ തുടരുകയാണ്. ഇവരെ നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

ജയിൽ മോചിതരായ 16 മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെയും ശ്രീലങ്കൻ സർക്കാർ ഇന്ത്യൻ എംബസി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കൈമാറി. ഇവരെ പ്രത്യേക ക്യാമ്പിലേക്ക് മാറ്റിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, അടിയന്തര യാത്രാരേഖകൾ നൽകി വിമാനമാർഗം ചെന്നൈയിലേക്ക് അയക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ശ്രീലങ്കൻ തലസ്ഥാനമായ കൊളംബോയിൽനിന്ന് ഇൻഡിഗോ എയർലൈൻസ് വിമാനത്തിൽ ഇന്നലെ ചെന്നൈയിൽ എത്തിയ ഇവരെ തമിഴ്‌നാട് ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിമാനത്താവളത്തിൽ സ്വീകരിച്ചു. എല്ലാവർക്കും സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ള യാത്രാസൗകര്യങ്ങളും അധികൃതർ ഏർപ്പെടുത്തി.

തുടരുന്ന പ്രതിസന്ധി
തമിഴ്‌നാട്ടിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ ശ്രീലങ്കൻ നാവികസേന അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാലങ്ങളായി തുടരുന്ന വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയാണ്. പാക്ക് കടലിടുക്കിലെ മത്സ്യബന്ധന അവകാശങ്ങളെച്ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കങ്ങൾ കാരണം ശ്രീലങ്കൻ സമുദ്രാതിർത്തിക്ക് സമീപം മീൻപിടിക്കുന്നതിനിടെയാണ് തമിഴ്‌നാട്ടിൽനിന്നുള്ളവർ നിരന്തരം അറസ്റ്റിലാകുന്നത്. വിലപിടിപ്പുള്ള ബോട്ടുകളും മത്സ്യബന്ധന ഉപകരണങ്ങളും ശ്രീലങ്കൻ അധികൃതർ പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് തൊഴിലാളികളെ വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയിലേക്കാണ് തള്ളിവിടുന്നത്.

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ഉപജീവനമാർഗം വഴിമുട്ടുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രശ്നത്തിന് ശാശ്വതമായ പരിഹാരം കാണണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ നിരന്തരം പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നടത്തിവരികയാണ്. ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ സമുദ്രാതിർത്തി ലംഘനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ചർച്ചകളിലൂടെ മാത്രമേ ഈ വിഷയത്തിൽ സുസ്ഥിരമായ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയൂ എന്നാണ് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെയും സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെയും നിരന്തരമായ ഇടപെടലുകൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടാകണമെന്നും, പിടിച്ചെടുത്ത ബോട്ടുകൾ വിട്ടുനൽകാൻ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും തൊഴിലാളികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

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TAGGED:

TAMIL NADU FISHERMEN ISSUE
RAMESWARAM FISHERMEN ARREST
SRI LANKA NAVY ARREST
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