തമിഴകം ആർക്കൊപ്പം..? ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ മുന്നണികള്‍; വിജയ പ്രതീക്ഷയിൽ നേതാക്കള്‍

തമിഴ്‌നാട്ടിൽ 234 നിയമസഭാ സീറ്റുകളാണുള്ളത്. അന്തിമ ഫലം മേയ്‌ നാലിന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതോടെ തമിഴകം ആർക്കൊപ്പം നിന്നു എന്ന് കൃത്യമായി അറിയാം.

Published : April 30, 2026 at 7:43 AM IST

ചെന്നൈ: തമിഴ്‌നാട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആരെ തുണയ്‌ക്കും എന്ന് കാത്തിരിപ്പിലാണ് തമിഴ്‌ മക്കളും പ്രമുഖ മുന്നണികളും. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ എക്‌സിറ്റ് പോള്‍ ഫലങ്ങള്‍ കൂടി വന്നതോടെ ചർച്ചകളും പ്രതികരണങ്ങളും ഒന്നുകൂടി കൊഴുക്കുകയാണ്. ഔദ്യോഗിക ഫലങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതുവരെ നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരരുതെന്നാണ് ബിജെപി ഭാഷ്യം.

എക്‌സിറ്റ് പോളുകൾ കൃത്യമല്ല. കൃത്യമായ വോട്ടെടുപ്പുകൾ വരുമ്പോൾ, ഞങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായം പറയാൻ കഴിയും. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോള്‍ അഭിപ്രായം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് ബിജെപി നേതാവ് തമിഴിസൈ സൗന്ദർരാജൻ്റെ പ്രതികരണം.

"എടപ്പാടി കെ പളനിസ്വാമിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എഐഎഡിഎംകെ തീർച്ചയായും 190 മുതൽ 200 വരെ സീറ്റുകൾ നേടി സർക്കാർ രൂപീകരിക്കും. എഐഎഡിഎംകെ സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന പദ്ധതികൾ ഡിഎംകെ സർക്കാർ ഉപേക്ഷിച്ചു. എഐഎഡിഎംകെ സർക്കാർ വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ വന്നാലുടൻ മാറ്റിവച്ച പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ വോട്ട് തേടിയത്," - തമിഴിസൈ സൗന്ദരരാജൻ പറയുന്നു.

ദക്ഷിണേന്ത്യൻ മാധ്യമങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഡിഎംകെയ്ക്ക് മുൻതൂക്കം നൽകുന്നത്. വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള മിക്ക എക്‌സിറ്റ് പോളുകളും എഐഎഡിഎംകെ അധികാരത്തിൽ വരുമെന്ന് പ്രവചിക്കുന്നുവെന്ന് ബിജെപി നേതാവ് എസ് വിജയധരണിയും ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു.

ജനങ്ങൾ ഇതിനകം തീരുമാനിച്ചതുപോലെ നടക്കും. ഒരു ആശയക്കുഴപ്പവുമില്ല എന്നാണ് എഐഎഡിഎംകെ നിയമ വിഭാഗം ജോയിൻ്റ് സെക്രട്ടറി ആർ എം ബാബു മുരുഗവേൽ പ്രതികരിച്ചത്. കുറഞ്ഞത് ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളിൽ നിന്ന് അഭിപ്രായം തേടിയാൽ മാത്രമേ എക്‌സിറ്റ് പോളുകൾ സാധുവാകൂ. വളരെ ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടെന്നും ആർ എം ബാബു മുരുഗവേൽ പറയുന്നു.

ഒപ്പം ഈറോഡ് ഈസ്റ്റ് നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ എഐഎഡിഎംകെ സ്ഥാനാർഥി മനോഹരൻ വലിയ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ്. എഐഎഡിഎംകെ തന്നെ അധികാരത്തിൽ തിരിച്ചെത്തുമെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിലാണ് അദ്ദേഹവും.

അതേസമയം ഡിഎംകെ വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ വരുമെന്നാണ് ഡിഎംകെ വക്താവ് ശരവണൻ അണ്ണാദുരൈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. "എല്ലാ എക്‌സിറ്റ് പോളുകളിലും ഞങ്ങൾ വിജയിക്കുകയാണ്, ഇത് ഒരു യാഥാസ്ഥിതിക കണക്കാണ്. ഞങ്ങൾ 180 ൽ അധികം സീറ്റുകൾ നേടും. സർക്കാർ മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് ആളുകൾ ഇതിനകം തന്നെ തീരുമാനിച്ചു," - ശരവണൻ അണ്ണാദുരൈ പറഞ്ഞു.

ആക്‌സിസ് മൈ ഇന്ത്യ എക്‌സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങളിൽ തമിഴഗ വെട്രി കഴകം (ടിവികെ) 98-120 സീറ്റുകൾ നേടുമെന്നാണ് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡിഎംകെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സഖ്യത്തിന് 92-100 സീറ്റുകൾ ലഭിക്കുമെന്നും ബിജെപി നേതൃത്വത്തിലുള്ള അഞ്ച് പാർട്ടികളുടെ സഖ്യത്തിന് 22-32 സീറ്റുകൾ ലഭിക്കുമെന്നും ആക്‌സിസ് മൈ ഇന്ത്യ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

എംകെ സ്റ്റാലിനേക്കാൾ മുന്നിൽ വിജയ്‌

അടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രി ആകാൻ സാധ്യത വിജയ്ക്ക്‌ ആണെന്നും പ്രവചനമുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രി എംകെ സ്റ്റാലിനേക്കാൾ മുന്നിലാണ് പ്രവചനങ്ങളിൽ നടനും ടിവികെ നേതാവുമായ വിജയ്‌. പോൾ ചെയ്‌തവരിൽ 35 ശതമാനം പേർ സ്റ്റാലിനെ പിന്തുണച്ചപ്പോൾ, വിജയ്ക്ക് 37 ശതമാനം പേരുടെ പിന്തുണ വിജയ്‌ക്കാണ്. മറ്റ് എക്‌സിറ്റ് പോളുകളിൽ ഡിഎംകെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സഖ്യം സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ വരുമെന്നാണ് പ്രവചനം. ഡിഎംകെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സഖ്യത്തിനും ബിജെപി ഉൾപ്പെടുന്ന എഐഎഡിഎംകെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സഖ്യത്തിനും 65-80 സീറ്റുകൾ ലഭിക്കുമെന്ന് പീപ്പിൾ പൾസും പറയുന്നു.

വിജയുടെ തമിഴഗ വെട്രി കഴകത്തിന് (ടിവികെ) രണ്ട് മുതൽ ആറ് സീറ്റുകൾ വരെ ലഭിക്കുമെന്നും പീപ്പിൾ പൾസ് പറയുന്നു. തമിഴ്‌നാട്ടിൽ 234 നിയമസഭാ സീറ്റുകളുണ്ട്. ഇതിൽ മാട്രിസിൻ്റെ എക്‌സിറ്റ് പോൾ പ്രവചനങ്ങൾ പ്രകാരം ഡിഎംകെയും സഖ്യകക്ഷികളും 122-132 സീറ്റുകളും എഐഎഡിഎംകെയും സഖ്യകക്ഷികളും 80-100 സീറ്റുകളും നേടുമെന്നും പ്രവചിക്കുന്നു. ടിവികെയ്ക്ക് 0-6 നിയമസഭാ സീറ്റുകൾ ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രവചനം.

എണ്ണത്തിൽ കൃത്യമെന്ന് എംകെ സ്റ്റാലിൻ

മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ അടിത്തറ കെട്ടിപ്പടുത്തുവെന്നും, ഈ പുരോഗതിക്ക് കരുത്ത് പകരുന്നത് തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ജനങ്ങളാണ്. നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിനും വിശ്വാസത്തിനും ഞങ്ങളുടെ നന്ദി എന്നാണ് എംകെ സ്റ്റാലിൻ എക്‌സിറ്റ് പോള്‍ പ്രവചനങ്ങള്‍ക്ക് തൊട്ട് മുൻപായി പറഞ്ഞത്. ആത്മവിശ്വാസം എക്‌സിൽ കുറിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി എംകെ സ്റ്റാലിൻ.

ഇതൊരു തുടക്കം മാത്രമാണ്. നിങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടെ, വളർച്ച ത്വരിതപ്പെടും. ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ളിൽ ഞങ്ങൾ മത്സരിക്കുന്നില്ല. തമിഴ്‌നാട് ദക്ഷിണേഷ്യയെ നയിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഡിഎംകെയുടെ പ്രധാന സഖ്യകക്ഷിയായ കോൺഗ്രസും ഭരണകക്ഷി അധികാരം നിലനിർത്തുമെന്ന വിശ്വാസത്തിൽ തന്നെയാണ്. തമിഴ്‌നാട് കോൺഗ്രസ് മുതിർന്ന നേതാവ് എ ഗോപണ്ണയാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

അതേസമയം സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള മുന്നണി നേതാക്കള്‍ എക്‌സിറ്റ് പോൾ പ്രവചനങ്ങളോട് വളരെ ജാഗ്രതയോടെയാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്. അന്തിമ ഫലം മേയ്‌ നാലിന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതോടെ തമിഴകം ആർക്കൊപ്പം നിന്നു എന്ന് കൃത്യമായി അറിയാം.

പുതുച്ചേരി എൻഡിഎ പിടിക്കുമെന്ന് പോളുകൾ

പുറത്തുവന്ന എക്‌സിറ്റ് പോളുകൾ എഐഎൻആർസി നയിക്കുന്ന എൻഡിഎ സർക്കാരിന് തുടർഭരണം പ്രവചിക്കുന്നു. പ്രധാന എതിരാളിയായ കോൺഗ്രസ് നയിക്കുന്ന സഖ്യത്തിന് എക്‌സിറ്റ് പോളുകൾ പ്രവചിക്കുന്നത് നാല് മുതൽ 12 വരെ സീറ്റുകളാണ്.

പുതുച്ചേരിയിൽ നടൻ വിജയ്‌യുടെ ടിവികെ യും എൻഎംകെയും ചേർന്നുള്ള സഖ്യം ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെ സീറ്റുകൾ നേടുമെന്നാണ് എക്‌സിറ്റ് പോളുകളുടെ പ്രവചനം. പുതുച്ചേരി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ടിവികെയും സഖ്യകക്ഷിയും ചേർന്ന് 30 മണ്ഡലങ്ങളിലും സ്ഥാനാർഥിയെ നിർത്തിയിരുന്നു.

