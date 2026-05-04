''എൻ നെഞ്ചിൽ കുടിയിരിക്കും തമിഴ്‌ മക്കളേ...'' തമിഴ്‌ രാഷ്‌ട്രീയത്തിൽ വീണ്ടുമൊരു താരപ്പിറവി

സിനിമയിലെ രക്ഷകൻ യഥാർഥ ജീവിതത്തിലും രക്ഷകനായി മാറുമെന്ന വിശ്വാസം തമിഴരുടെ വിശ്വാസം വിജയ്‌ലുടെ വീണ്ടും തമിഴർ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നു.

Published : May 4, 2026 at 2:54 PM IST

ന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ സിനിമയെ ഇത്രമേൽ ഗാഢമായി ആരാധിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഭൂപ്രദേശം ഉണ്ടാകില്ല. തമിഴ്‌നാട് സംസ്ഥാനത്തെ അറുപത് വർഷത്തെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ രാഷ്‌ട്രീയ പോരാട്ടങ്ങള്‍ക്കപ്പുറം വ്യക്തി ആരാധന എത്രത്തോളം പ്രതിഫലിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും. അവയൊന്നും വെറും രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടങ്ങളല്ല, മറിച്ച് സിനിമാശാലകളിൽ രൂപംകൊണ്ട ആരാധയെ നെഞ്ചിലേറ്റിയ കഥകളാണ്...

തമിഴക വെട്രി കഴകത്തിലൂടെയുള്ള വിജയ് രാഷ്‌ട്രീയവും തമിഴ്‌നാടിനെ സിനിമാ-രാഷ്‌ട്രീയ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ഏട്‌ ആയി മാറുകയാണ്. ആദ്യ അങ്കത്തിൽ തന്നെ അധികാരത്തിലേറിയ എൻടി രാമറാവുവിൻ്റെ യും അസം ഗണ പരിഷത്തിൻ്റെയും വഴിയേ ഇപ്പോള്‍ വിജയ് എന്ന മഹാ നടൻ... അല്ല വിജയ്‌ എന്ന രാഷ്‌ട്രീയക്കാരൻ ചുവട് വയ്‌ക്കുന്നു.

തമിഴ് രാഷ്ട്രീയവും സിനിമയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അത്രമേൽ ഇഴചേർന്നതാണ്. സിഎൻ അണ്ണാദുരൈയും എം കരുണാനിധിയും സിനിമാ സംഭാഷണങ്ങളിലൂടെയും തിരക്കഥകളിലൂടെയും കയറിച്ചെന്നത് തമിഴ്‌ ജനതയുടെ നെഞ്ചിലേക്കാണ്. സിനിമാ രാഷ്‌ട്രീയം പിന്നീട് ആശയങ്ങളുടേതായി മാറ്റി എംജി രാമചന്ദ്രൻ, എംജിആറായി മാറി.

സിനിമയിലെ രക്ഷകൻ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിലും രക്ഷകനായി മാറുമെന്ന വിശ്വാസം തമിഴ് വോട്ടർമാരുടെ ഉപബോധമനസിലുണ്ടെന്നതിന് ഉദാഹരണമാണ് എംജിആറിലൂടെയും ജയലളിതയിലൂടെയും വിജയകാന്തിലൂടെയും കണ്ടത്. ഇവിടെയാണ് വിജയ് തൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പരീക്ഷണത്തിലൂടെ കടന്ന് വന്നത് ഈ ആശയം പിന്തുടർന്ന് തന്നെയാണ്.

വിജയ്‌യുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനം കൃത്യമായ ഒരു പ്ലാനിങിൻ്റെ ഫലമാണ്. തമിഴ്‌നാട് രാഷ്ട്രീയത്തെ പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഭരിക്കുന്ന ഡിഎംകെ, എഐഎഡിഎംകെ എന്നീ രണ്ട് വൻശക്തികൾക്ക് നേരെയാണ് വിജയ് അങ്കം കുറിച്ചത്. ഡിഎംകെ മുന്നോട്ടുവെക്കുന്ന കുടുംബ രാഷ്ട്രീയത്തെയും ബിജെപിയുടെ ദേശീയതയെയും ഒരേപോലെ എതിർക്കുന്നതായിരുന്നു വിജയ്‌യുടെ 'തമിഴക വെട്രി കഴകം'.

തൻ്റെ സിനിമകളിൽ ഉടനീളം കെട്ടിപ്പടുത്ത 'സാധാരണക്കാരൻ്റെ പ്രതിനിധി' എന്ന പ്രതിച്ഛായയെ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്‌ചയുമില്ലാതെ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് സന്നിവേശിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതും വിജയ്‌യുടെ നേട്ടമായി വിലയിരുത്താം.

ആദ്യഘട്ട ട്രെൻഡുകളിൽ പല പ്രമുഖ സീറ്റുകളിലും ടിവികെ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തോ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തോ അല്ല, മറിച്ച് വ്യക്തമായ ലീഡോടെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുണ്ട്. ആദ്യമായി ജനവിധി തേടിയ വിജയ് പെരമ്പൂർ മണ്ഡലത്തിൽ ലീഡ് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ അരങ്ങേറ്റം ഗംഭീരമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. സിനിമയിലെ പാട്ടുകളിലൂടെയും പഞ്ച് ഡയലോഗുകളിലൂടെയും അദ്ദേഹം വർഷങ്ങളായി നടത്തിയ 'രാഷ്ട്രീയ റിഹേഴ്‌സലുകൾ' ഇപ്പോൾ വോട്ടുകളായി മാറുന്നത് തമിഴ്‌നാട് രാഷ്ട്രീയം ഒരു പുതിയ പരിണാമത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു എന്നതിൻറെ സൂചനയാണ് കാണുന്നത്.

