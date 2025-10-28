ഓള് ഓകെ..? അറിയാൻ ഉപമുഖ്യൻ നേരിട്ടെത്തി, ചെന്നൈ കമാൻഡ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ സെന്ററിൽ ഉദയനിധിയുടെ സർപ്രൈസ് വിസിറ്റ്
ഹെൽപ്പ്ലൈൻ വഴി ലഭിച്ച പരാതികൾ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി പരിശോധിച്ചു. അവ രജിസ്റ്ററുകളിൽ ശരിയായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നും പരിശോധിക്കുകയുണ്ടായി.
Published : October 28, 2025 at 10:17 AM IST
ചെന്നൈ (തമിഴ്നാട്) : കമാൻഡ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ സെന്ററില് ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മിന്നല് പരിശോധന. ചെന്നൈ കോർപ്പറേഷൻ ആസ്ഥാനത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമാൻഡ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ സെന്ററിൽ ആണ് തമിഴ്നാട് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ ചൊവ്വാഴ്ച (ഒക്ടോബർ 28) രാവിലെ അപ്രതീക്ഷിത പരിശോധന നടത്തിയത്. വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലെ മഴയുടെ അളവ്, സബ്വേകളിലെ നിരീക്ഷണ ക്യാമറകൾ വഴിയുള്ള ഗതാഗതം നിരീക്ഷണം, കോർപ്പറേഷൻ ഡ്രെയിനുകളിലെ ജലനിരപ്പ്, നദികൾ കടലിൽ ലയിക്കുന്ന നദീമുഖളിലെ സ്ഥിതി എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ നഗരത്തിന്റെ വിവിധ വശങ്ങൾ തുടർച്ചയായി നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഗ്രേറ്റർ ചെന്നൈ കോർപ്പറേഷൻ ഓഫിസിൽ കമാൻഡ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ സെന്റർ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉടൻ പ്രതികരിക്കാനും ആവശ്യമായ നടപടി ഉറപ്പാക്കാനും കേന്ദ്രം 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
ഇന്നലെ കോർപ്പറേഷൻ മേഖലകളിൽ ഉദയനിധി പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. പിന്നാലെയാണ് ഇന്ന് കമാൻഡ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ സെന്റർ സന്ദർശിച്ചത്. സന്ദർശനത്തിനിടെ 1913 ഹെൽപ്പ്ലൈൻ വഴി ലഭിച്ച പരാതികൾ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി പരിശോധിച്ചു. അവ രജിസ്റ്ററുകളിൽ ശരിയായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നും ഉചിതമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നും ഉപമുഖ്യൻ പരിശോധിക്കുകയുണ്ടായി.
സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ വഴി ലഭിച്ച പരാതികൾ അദ്ദേഹം അവലോകനം ചെയ്തു. അത്തരം പരാതികളുടെ എണ്ണം, അവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ, പരാതിക്കാർ അയച്ച ഫോട്ടോകളും വീഡിയോകളും, സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ, പ്രതികരണ സമയം, നടപടി സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം പരാതിക്കാർ നൽകിയ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നിവ പരിശോധിച്ചു. സോഷ്യൽ മീഡിയ പരാതികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാരുമായി അദ്ദേഹം നേരിട്ട് സംവദിക്കുകയും ചെയ്തു.
പരാതികൾ അതത് സോണൽ ഓഫിസർമാർക്ക് ഉടനടി കൈമാറിയോ എന്ന് തമിഴ്നാട് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി പരിശോധിക്കുകയും അവ പരിഹരിക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എടുത്ത സമയം വിശകലനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. നഗരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുടനീളം സുഗമമായ ഗതാഗതം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും മഴയുടെ തീവ്രത വിലയിരുത്തുന്നതിനുമായി വിവിധ സബ്വേകളില് സ്ഥാപിച്ച സിസിടിവി കാമറകളില് നിന്നുള്ള തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പരിശോധിച്ചു.
കൺട്രോൾ റൂമിൽ റൊട്ടേഷൻ ഷിഫ്റ്റുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണത്തെക്കുറിച്ചും അവരുടെ ചുമതലകളുടെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചും ഉപമുഖ്യമന്ത്രി അന്വേഷിച്ചു. കമാൻഡ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ സെന്ററിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും ജീവനക്കാരും ഉദയനിധി സ്റ്റാലിന്റെ സന്ദർശന വേളയില് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു.
