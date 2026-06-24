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പരാതിയുമായി ഇനി സ്റ്റേഷനുകൾ കയറിയിറങ്ങേണ്ട; ജനങ്ങളെ അടുത്തറിഞ്ഞ് സേവിക്കാൻ പുത്തൻ പദ്ധതിയുമായി തമിഴ്‌നാട് പൊലീസ്

ഡിജിപി ഓഫീസ് മുതൽ എസ്പി ഓഫീസ് വരെ ഇനി ജനങ്ങൾക്കായി തുറക്കും; ആഴ്ചയിൽ രണ്ടുദിവസം പരാതി പ്രളയം തീർക്കാൻ പുതിയ നീക്കവുമായി തമിഴ്‌നാട്....

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Tamil Nadu DGP Mahesh Kumar Aggarwal Press Meet (ANI)
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By ANI

Published : June 24, 2026 at 12:21 PM IST

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ചെന്നൈ: പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പൊലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികൾ നേരിട്ട് ബോധിപ്പിക്കുന്നതിനായി സംസ്ഥാനത്ത് ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസം 'പൊതുജന പരാതി പരിഹാര ദിനം' ആയി മാറ്റിവെക്കാൻ തമിഴ്‌നാട് ഡിജിപി ഉത്തരവിട്ടു. ജനങ്ങൾക്ക് നീതി ഉറപ്പാക്കുന്നതിലും പൊലീസ് സേവനം കൂടുതൽ സുതാര്യമാക്കുന്നതിലും നിർണ്ണായകമായ ചുവടുവെപ്പാണ് ഈ പുതിയ തീരുമാനം.

ഇത് പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്ത് എല്ലാ ബുധനാഴ്‌ചയും ശനിയാഴ്‌ചയും രാവിലെ 11 മുതൽ ഉച്ചയ്‌ക്ക് ഒന്ന് വരെ 'പൊതുപരാതി ദിനം' ആയി ആചരിക്കും. പരാതികളില്‍ ഫലപ്രദമായ പരിഹാരം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പൊലീസ് സേവനങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ ലഭ്യമാകാനുമാണ് ഈ പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ഇന്നലെ (ജൂൺ 23) പൊലീസ് ഡയറക്‌ടർ ജനറൽ മഹേഷ് കുമാർ അഗർവാളിൻ്റെ ഓഫിസ് പുറത്തിറക്കിയ ഔദ്യോഗിക പത്രക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു.

പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് പരാതികൾ സ്വീകരിക്കും

നടപടിയുടെ ഭാഗമായി നഗരങ്ങളിലെ പൊലീസ് കമ്മിഷ്ണ‌ർമാർ, സോണുകളിലെ പൊലീസ് ഇൻസ്‌പെക്‌ടർ ജനറൽമാർ, ഡെപ്യൂട്ടി ഇൻസ്‌പെക്‌ടർ ജനറൽമാർ എന്നിവരുൾപ്പെടെ എല്ലാ മുതിർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും സന്നദ്ധരായിരിക്കും. കൂടാതെ, റേഞ്ചുകളിൽ ജില്ലകളിലെ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ടുമാർ, നഗരങ്ങളിലെ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണർമാർ, അസിസ്‌റ്റൻ്റ് പൊലീസ് കമ്മിഷണർമാർ, ജില്ലകളിലെ സബ് ഡിവിഷണൽ ഓഫിസർമാർ, അതത് പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷനുകളിലെ സ്‌റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫിസർമാർ എന്നിവർ നിശ്ചിത ദിവസങ്ങളിൽ പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് പരാതികൾ സ്വീകരിക്കുകയും പരാതിക്കാരുടെ പരാതികൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി അവരുമായി സംവദിക്കുകയും ചെയ്യും.

തുടർന്ന്, പൊതുജനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്‌ക്കുന്ന പരാതികൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധിക്കുകയും ഉചിതമായ നിയമനടപടികൾക്കും തുടർനടപടികൾക്കും ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ആവശ്യമായ നിർദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യും. ലഭിക്കുന്ന ഓരോ പരാതികൾക്കും ഒരു രസീത് നൽകുമെന്നും പത്രക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു. പുറത്തിറക്കിയ നിയമപ്രകാരം 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കഴിയുന്നത്ര വേഗത്തിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും നിവേദനങ്ങൾ തീർപ്പാക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുള്ള മറ്റ് നിർദേശങ്ങൾ

പരാതിക്കാരെ പൗരസൗഹൃദപരമായി കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നും പ്രത്യേകം നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൊതുജനങ്ങളോട് അർഹമായ ബഹുമാനത്തോടെ പെരുമാറണമെന്നും അവർക്ക് ഉടനടി ഇരിപ്പിടം നൽകണമെന്നും സൗഹാർദപരമായ രീതിയിൽ സ്വീകരിക്കണമെന്നും പറയുന്നു. ഇരിപ്പിട ക്രമീകരണങ്ങൾ, കുടിവെള്ളം തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ നൽകണമെന്നതും നിർദേശങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ്.

ഔദ്യോഗിക ഇടപെടലുകൾ മൂലമോ ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത കാരണങ്ങളാലോ ഏതെങ്കിലും യൂണിറ്റ് മേധാവിക്കോ സൂപ്പർവൈസർ ഓഫിസർക്കോ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ, ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പരാതി സെഷനിൽ പങ്കെടുക്കണം. നിവേദനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും സംവദിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നത് നിർബന്ധമാണ്. കൂടാതെ ഹർജിക്കാർക്ക് തടസമില്ലാതെ തുടർനടപടികൾ ഉറപ്പാക്കുകയും വേണമെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു.

ഓരോ ദിവസവും നിരവധി കേസുകളാണ് പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷനിൽ എത്തുന്നത്. സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ്, അമിത പലിശ ഈടാക്കൽ, പീഡന കേസുകൾ, കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍, കുടുംബ പ്രശ്‌നങ്ങൾ, അപകടം, സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ, ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പുകൾ, മറ്റ് പരാതികൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി കേസുകളുടെ എണ്ണം വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പൊലീസിൻ്റെ പുത്തൻ നടപടി. സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്നും മറ്റ് പൊലീസ് ഓഫീസുകളിൽ നിന്നും നീതി ലഭിക്കാൻ വൈകുന്നു എന്ന ആക്ഷേപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായാണ് ഡിജിപിയുടെ ഈ പുതിയ നീക്കം. ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആഴ്ചയിൽ രണ്ടുദിവസം നേരിട്ട് പരാതികൾ കേൾക്കാൻ തയാറാകുന്നത് പൊലീസിൻ്റെ വിശ്വാസ്യത കൂടുതൽ വർധിപ്പിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

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PUBLIC GRIEVANCE DAY ORDERS TN DGP
PUBLIC GRIEVANCE DAY TAMIL NADU
TAMIL NADU POLICE
PUBLIC GRIEVANCE DAY ORDER TN
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