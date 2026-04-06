ETV Bharat / bharat

'അച്ഛനും മകനും അനുഭവിച്ചത് നരകയാതന, അപൂര്‍വങ്ങളില്‍ അപൂര്‍വം'; തൂത്തുക്കുടി കസ്റ്റഡി കൊലക്കേസില്‍ 9 പൊലീസുകാർക്ക് വധശിക്ഷ

തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിരവധി സത്യസന്ധരായ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ടെന്നും ഈ വിധി പൊലീസുകാർക്കിടയിൽ ഭയം ജനിപ്പിക്കില്ല എന്നും കോടതി.

CUSTODIAL TORTURE CASE TAMIL NADU COPS GET DEATH SENTENCE ATHER SON CUSTODIAL TORTURE CASE MADURAI CUSTODIAL DEATH
Representative Image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 6, 2026 at 7:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ചെന്നൈ: തൂത്തുക്കുടി കസ്റ്റഡി മരണത്തിൽ ഒൻപത് പൊലീസുകാർക്ക് തൂക്കുകയർ. ആറ് വർഷം മുൻപ് നടന്ന കേസിൻ്റെ വിധി പ്രസ്‌താവമാണ് മധുര ജില്ലാ കോടതിയിൽ നടന്നത്. കേസ് അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർപമാണെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. രാജ്യവ്യാപകമായി കോളിളക്കം സൃഷ്‌ടിച്ച കേസായിരുന്നു പി ജയരാജിൻ്റെയും മകൻ ജെ ബെനിക്‌സിൻ്റെയും കസ്റ്റഡി മരണം.

ഇൻസ്പെക്‌ടർ ശ്രീധർ, സബ് ഇൻസ്പെക്‌ടർമാരായ ബാലകൃഷ്‌ണൻ, രഘു ഗണേഷ്, പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായ മുരുകൻ, സമദുരൈ, മുത്തുരാജ, ചെല്ലദുരൈ, തോമസ് ഫ്രാൻസിസ്, വെയിലുമുത്തു എന്നിവർക്കാണ് വധശിക്ഷ. ഇത് അധികാര ദുർവിനിയോഗ കേസ് ആണെന്ന് അടിവരയിട്ടായിരുന്നു കോടതി വിധി പറഞ്ഞത്.

തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിരവധി സത്യസന്ധരായ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ടെന്നും ഈ വിധി പൊലീസുകാർക്കിടയിൽ ഭയം ജനിപ്പിക്കില്ല എന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. "അച്ഛനെയും മകനെയും വിവസ്‌ത്രനാക്കി, ക്രൂരമായി ആക്രമിച്ചു... കുറ്റപത്രം വായിക്കുമ്പോൾ ഹൃദയം നടുങ്ങുന്നു," എന്നും കോടതി വാക്കാൽ പറഞ്ഞു.

ക്രൂരമായ കസ്റ്റഡി പീഡനം മൂലമുണ്ടായ വ്യാപാരിയുടെയും മകൻ്റെയും മരണവും "അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായ" കേസായി വിശേഷിപ്പിച്ച സിബിഐ, പരോൾ സാധ്യതയില്ലാതെ വധശിക്ഷയോ ജീവപര്യന്തം തടവോ പരമാവധി ശിക്ഷയായി നൽകണമെന്ന് വാദിക്കുകയായിരുന്നു. കുറ്റകൃത്യത്തിൻ്റെ ഭയാനകമായ സ്വഭാവം, മൂന്ന് നേരിട്ടുള്ള സാക്ഷികളുടെ മൊഴികൾ, സമൂഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ മനസാക്ഷിയെ ഞെട്ടിച്ചുവെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദിച്ചു. ഗുരുതരമായ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം എടുത്തുകാണിച്ചുകൊണ്ട്, ഇരകളെ ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചതായും, ഉയർന്ന ശിക്ഷ നൽകേണ്ടതാണെന്നും സിബിഐ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

2020 ജൂൺ 19നാണ് കേസിനാസ്‌പദമായ സംഭവം നടന്നത്. ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് അനുവദനീയമായ മണിക്കൂറുകൾക്കപ്പുറം കട തുറന്നിട്ടുവെന്നാരോപിച്ച് ജയരാജും ബെനിക്‌സും അറസ്റ്റിലാവുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പ്രതിഭാഗത്തിൻ്റെ വാദം. ഈ വാദം പിന്നീട് തെറ്റാണെന്ന് കണ്ടെത്തി.

ഇരുവരെയും സാത്താൻകുളം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി, പിന്നീട് ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു. ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇരുവരും മരിച്ചു. പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ രാത്രി മുഴുവൻ ഇരുവരും മർദനമേറ്റതായും മലാശയ രക്തസ്രാവം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരിക്കുകളും ഗുരുതരമായ ശാരീരിക പീഡനത്തിന്റെ മറ്റ് ലക്ഷണങ്ങളും ബോഡിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായും സിബിഐ കുറ്റപത്രത്തിൽ പറയുന്നു.

മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് സംസ്ഥാന സിബി-സിഐഡിയിൽ നിന്ന് അന്വേഷണം ഏറ്റെടുത്ത സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ (സിബിഐ), കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 10 പോലീസുകാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തത്. അന്വേഷണത്തിനിടെ, അച്ഛനും മകനും രാത്രിയിൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും സ്റ്റേഷനിലെ മേശകളിലും ലാത്തികളിലും രക്തക്കറകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

ഒരു വനിതാ കോൺസ്റ്റബിളിൻ്റെ മൊഴിയാണ് കേസിൽ വഴിത്തിരിവായത്. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വെല്ലുവിളികളും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നേരിട്ടു. അഞ്ച് വർഷത്തിലേറെ നീണ്ടുനിന്ന വിചാരണയിൽ 100-ലധികം സാക്ഷികളെയാണ് കേസിൽ വിസ്‌തരിച്ചത്.

Also Read: ഉന്നാവോ ബലാത്സംഗക്കേസ് : ബിജെപി മുൻ എം.എല്‍.എ കുൽദീപിൻ്റെ ശിക്ഷാ ഇളവിനെതിരെയുള്ള ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നത് മാറ്റിവച്ച് സുപ്രീം കോടതി

TAGGED:

CUSTODIAL TORTURE CASE
TAMIL NADU COPS GET DEATH SENTENCE
ATHER SON CUSTODIAL TORTURE CASE
MADURAI CUSTODIAL DEATH
TN CUSTODIAL TORTURE CASE VERDICT

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.