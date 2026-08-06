'തമിഴ് തായ് വാഴ്ത്ത്' ആദ്യം ആലപിക്കണം; ഗവർണർക്ക് കത്തയച്ച് തമിഴ്നാട്ടിലെ കോൺഗ്രസ് എംപിമാർ
2026 ജൂലൈ 28ന് തിരുനെൽവേലി മനോന്മണീയം സുന്ദരനാർ സർവകലാശാലയുടെ (എംഎസ് യു) 33-ാമത് ബിരുദദാന ചടങ്ങിൽ ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ച ക്രമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ഉയർന്ന ആശങ്കകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് എംപിമാർ കത്തയച്ചത്
By ANI
Published : August 6, 2026 at 7:25 AM IST
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട്ടിലെ സർവകലാശാലകളിലും സർക്കാർ പരിപാടികളിലും സംസ്ഥാന ഗാനമായ 'തമിഴ് തായ് വാഴ്ത്ത്' ആദ്യം ആലപിക്കുന്ന കീഴ്വഴക്കം പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് എംപിമാർ ഗവർണർക്ക് കത്തയച്ചു. തമിഴ്നാട് ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് അർലേർക്കർക്കാണ് എംപിമാർ കത്ത് നൽകിയത്. ദേശീയ ഗാനത്തെയോ ദേശീയ ചിഹ്നങ്ങളെയോ അപമാനിക്കാതെ തന്നെ പ്രാദേശിക പൈതൃകത്തെ മാനിക്കുന്നതാണ് ഈ പാരമ്പര്യമെന്ന് കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
2026 ജൂലൈ 28ന് തിരുനെൽവേലി മനോന്മണീയം സുന്ദരനാർ സർവകലാശാലയുടെ (എംഎസ് യു) 33-ാമത് ബിരുദദാന ചടങ്ങിൽ ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ച ക്രമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ഉയർന്ന ആശങ്കകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് എംപിമാർ കത്തയച്ചത്. ചടങ്ങ് വന്ദേമാതരത്തോടെ ആരംഭിക്കുമെന്നും തുടർന്ന് ദേശീയഗാനം ആലപിക്കുമെന്നും മൂന്നാമതായി 'തമിഴ് തായ് വാഴ്ത്ത്' ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്നും ബിരുദദാന ചടങ്ങിന് മുന്നോടിയായി സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു.
രാജ്ഭവനിൽ നിന്നുള്ള നിർദേശപ്രകാരമാണ് ഇതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ, സംസ്ഥാനത്തെ പരിപാടികൾ സംസ്ഥാന ഗാനത്തോടെ ആരംഭിച്ച് ദേശീയ ഗാനത്തോടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ദീർഘകാല പാരമ്പര്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന് എംപിമാർ ഗവർണറോട് അഭ്യർഥിച്ചു.
തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കണം
ഈ ക്രമീകരണം തമിഴ്നാട്ടിൽ വലിയ അസ്വസ്ഥതകൾക്ക് കാരണമായത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് കത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഭാവിയിലെ പരിപാടികളിൽ ഈ തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നും എംപിമാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി തമിഴ്നാട്ടിലെ പൊതുപരിപാടികളുടെ തുടക്കത്തിൽ ആലപിക്കുന്ന 'നീരാരും കടലുടുത്ത' എന്ന ഗാനം രചിച്ച പണ്ഡിതനായ മനോന്മണീയം സുന്ദരം പിള്ളയുടെ പേരാണ് സർവകലാശാലയ്ക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 2021ലാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇതിനെ ഔദ്യോഗിക സംസ്ഥാന ഗാനമായി അംഗീകരിച്ചത്.
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ബിരുദദാന ചടങ്ങിൽ ആ ഗാനം മൂന്നാമതായി ഉൾപ്പെടുത്തിയത് സംസ്ഥാനം ഏറെ ആദരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വത്തോടുള്ള അനാദരവായാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ കാണുന്നത്. തലമുറകളായി തമിഴ് ജനത സ്കൂളുകളിലും കോളജുകളിലും കണ്ടുവളർന്ന ഒരു പാരമ്പര്യത്തോടുള്ള അവഗണനയാണിതെന്നും കത്തിൽ പറയുന്നു. തമിഴ് ജനതയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന പാർലമെൻ്റ് അംഗങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ ഈ വിഷയം ഗവർണറുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തേണ്ടത് തങ്ങളുടെ കടമയാണെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
കർണാടകയിലും സമാന രീതി
പ്രശ്നം രമ്യമായി പരിഹരിക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ ചർച്ചകൾക്ക് തയ്യാറാണെന്നും എംപിമാർ അറിയിച്ചു. 2026 ജൂണിൽ തമിഴ്നാട് നിയമസഭയിൽ ഗവർണർ നടത്തിയ പ്രസംഗം ആരംഭിച്ചത് 'തമിഴ് തായ് വാഴ്ത്ത്' ആലപിച്ചുകൊണ്ടാണ്. തുടർന്ന് ദേശീയഗാനവും ആലപിച്ചു. വർഷങ്ങളായി നിലനിന്നിരുന്ന തർക്കങ്ങൾക്ക് ശേഷം കീഴ്വഴക്കം പുനഃസ്ഥാപിച്ച ഈ നടപടിയെ സംസ്ഥാനം ഒന്നടങ്കം സ്വാഗതം ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ മനോന്മണീയം സുന്ദരനാർ സർവകലാശാലയിൽ ഗാനങ്ങളുടെ ക്രമത്തിൽ വരുത്തിയ മാറ്റം സ്വാഗതാർഹമായ ആ നടപടിയിൽ നിന്നുള്ള വ്യതിചലനമായാണ് പലരും കാണുന്നതെന്നും കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
'തമിഴ് തായ് വാഴ്ത്ത്' ആദ്യം ആലപിക്കുകയും ദേശീയഗാനം അവസാനം ആലപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തമിഴ്നാടിൻ്റെ രീതി ഈ സംസ്ഥാനത്തിന് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതല്ല. കർണാടകയിലെ സർവകലാശാലകളും കന്നഡ സംസ്ഥാന ഗാനത്തിനായി സമാനമായ സർക്കുലർ പിന്തുടരുന്നുണ്ട്. മറ്റ് പല സംസ്ഥാനങ്ങളും അവരുടെ സ്വന്തം സംസ്ഥാന ഗാനങ്ങൾക്കായി ഇതേ രീതിയാണ് പിന്തുടരുന്നത്. ഈ കീഴ്വഴക്കം മാനിക്കുന്നത് ദേശീയ ഗാനത്തെയോ വന്ദേമാതരത്തെയോ ഒട്ടും അനാദരിക്കുന്നില്ലെന്നും എംപിമാർ കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.
ഒന്നിനുമുകളിൽ മറ്റൊന്നിനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കാതെ തന്നെ നിരവധി ഭാഷകളെയും വിശ്വാസങ്ങളെയും ഒരുമിച്ച് നിർത്താൻ തക്ക ഐക്യമുള്ള രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യയെന്ന ആശയമാണ് ഇത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതെന്നും എംപിമാർ പറഞ്ഞു. അതിനാൽ, തമിഴ്നാട്ടിലെ സർവകലാശാലകൾക്ക് രാജ്ഭവനിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായ മാർഗനിർദേശം നൽകണമെന്ന് എംപിമാർ അഭ്യർഥിച്ചു. ബിരുദദാന ചടങ്ങുകളുടെയും മറ്റ് പരിപാടികളുടെയും തുടക്കത്തിൽ 'തമിഴ് തായ് വാഴ്ത്ത്' ആലപിക്കാനും, സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ദീർഘകാല പാരമ്പര്യത്തിന് അനുസൃതമായി അവസാനം ദേശീയഗാനം ആലപിക്കാനും നിർദേശം നൽകണം.
'തമിഴ് തായ് വാഴ്ത്തി'നെയോ മനോന്മണീയം സുന്ദരനാരുടെ സ്മരണയെയോ അപമാനിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അനുയോജ്യമായ ഒരു വേദിയിൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുനൽകണമെന്നും കത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. രാജ്ഭവൻ ഈ വികാരം ഉൾക്കൊള്ളുമെന്ന് ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ച എംപിമാർ, ഇതൊരു പരാതിയല്ലെന്നും നഷ്ടപ്പെട്ട സൽപേര് വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ശ്രമമാണെന്നും കത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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