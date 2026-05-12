വിജയ്‌യുടെ 'വിശ്വസ്തൻ' ഇനി ഭരണസിരാകേന്ദ്രത്തിൽ; ജ്യോതിഷി റിക്കി രാധൻ പണ്ഡിറ്റ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഒഎസ്‌ഡി

ഏകദേശം നാല് പതിറ്റാണ്ടിന്‍റെ പരിചയമുള്ള റിക്കി രാധൻ പണ്ഡിറ്റ് വെട്രിവേൽ ഇന്ത്യയിലെ സെലിബ്രിറ്റി ജോത്സ്യനാണ്.

Tamil Nadu Chief Minister C Joseph Vijay VIJAY ASTROLOGER OSD TO TAMIL NADU CM
Chief Minister C Joseph Vijay, Rickey Radhan Pandit (X.com)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 12, 2026 at 5:38 PM IST

ചെന്നൈ: തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി സി ജോസഫ് വിജയ്‌യുടെ ജ്യോതിഷിയെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസർ ഓൺ സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടി (ഒഎസ്ഡി) ആയി നിയമിച്ചു. അടുത്ത അനുയായിയും ജ്യോതിഷിയും പാർട്ടി വക്താവുമായ റിക്കി രാധൻ പണ്ഡിറ്റ് വെട്രിവേലിനെ ആണ് പ്രധാന സർക്കാർ പദവിയിൽ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത്.

തമിഴ്നാട് പബ്ലിക് വകുപ്പാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി റീത്ത ഹരീഷ് തക്കർ പുറപ്പെടുവിച്ച ഓഫിസ് പ്രൊസീഡിങ്ങ്‌സ് നമ്പർ 675 വഴിയാണ് നിയമന വിവരം പുറത്ത് വിട്ടത്. ചുമതലയേൽക്കുന്ന തീയതി മുതൽ റിക്കി രാധൻ പണ്ഡിറ്റ് വെട്രിവേലിനെ ഒഎസ്ഡി ആയി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതുസംബന്ധിച്ച നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും പ്രത്യേകം പുറപ്പെടുവിക്കുമെന്നും ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.

രാഷ്ട്രീയ ഏകോപനം, ഭരണപരമായ ബന്ധം, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻഗണനാ ചുമതലകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യൽ എന്നിവയാണ് ഒഎസ്ഡിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ. വിജയ് അധികാരത്തിൽ വരുമെന്ന് ഒരു വർഷം മുമ്പ് പ്രവചിച്ചത് റിക്കി രാധനനാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റാലികളിലും മറ്റും വിജയുടെ കൂടെ പങ്കെടുത്ത് വ്യക്തികൂടിയാണ് ഇദ്ദേഹം. ടിവികെയുടെ പേര് വിജയ്‌യുടെ ജനന വിവരങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും പാർട്ടി ഉന്നത വിജയം കരസ്ഥമാക്കുമെന്നും റിക്കി പ്രവചിച്ചിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് വിജയ് തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയായി അധികാരമേറ്റത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് നിയമനം. ഇനിമുതൽ വിജയ് യുടെ രാഷ്ട്രീയ സഹായിയായി അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കും. മുഖ്യമന്ത്രിയായി സ്ഥാനമേറ്റെടുത്ത ശേഷം വിജയ് തൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ, ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണിതെന്ന് ചില ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു.

ആരാണ് രാധൻ പണ്ഡിറ്റ്

വേദ ജ്യോതിഷം, സംഖ്യാശാസ്ത്രം, ധ്യാനം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം എന്നിവയിൽ ഏകദേശം നാല് പതിറ്റാണ്ടിന്‍റെ പരിചയമുള്ള റിക്കി രാധൻ പണ്ഡിറ്റ് വെട്രിവേൽ ഇന്ത്യയിലെ സെലിബ്രിറ്റി ജോത്സ്യനാണ്.

ബിജെപി, കോൺഗ്രസ്, ഡിഎംകെ, എഐഎഡിഎംകെ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ഭാവി പ്രവചിട്ടുണ്ട്. ഡൽഹിയിലാണ് അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്നത്. ടിവികെ വക്താക്കൾ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുമ്പോഴെല്ലാം റിക്കി രാധൻ പണ്ഡിറ്റും കൂടെ ഉണ്ടാവാറുണ്ടായിരുന്നു. ജ്യോതിഷവും രാഷ്ട്രീയവും ഇടകലർത്തിയുള്ള റിക്കിയുടെ പ്രസ്താവനകൾ വലിയ തോതിൽ മാധ്യമശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. . തമിഴ്‌നാട് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ജെ. ജയലളിത അടക്കം ഉന്നത നേതാക്കളുമായി റിക്കി രാധൻ പണ്ഡിറ്റിന് അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നതായാണ് പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.

