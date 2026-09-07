ഡി.എം.കെയുടേത് ശാസ്ത്രീയ അഴിമതി; നിയമസഭയിൽ ആഞ്ഞടിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്
കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസിയായ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക രേഖകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആരോപണങ്ങൾ
By PTI
Published : September 7, 2026 at 2:12 PM IST
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട് നിയമസഭയിൽ പ്രധാന പ്രതിപക്ഷമായ ഡി.എം.കെയ്ക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി സി. ജോസഫ് വിജയ്. ഡി.എം.കെ ഭരണകാലത്ത് നടന്ന വൻ അഴിമതികളെക്കുറിച്ചും പാർട്ടി ഫണ്ട് ശേഖരണത്തെക്കുറിച്ചും എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിൻ്റെ (ഇ.ഡി) രേഖകൾ ഉദ്ധരിച്ചാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സഭയിൽ ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചത്.
ഇ.ഡി രേഖകൾ ആയുധമാക്കി മുഖ്യമന്ത്രി
കഴിഞ്ഞ ഡി.എം.കെ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിലും സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള മദ്യവിൽപ്പന ശൃംഖലയായ ടാസ്മാക്കിലും നടന്ന അഴിമതികളുടെ നീണ്ട നിര തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി സഭയിൽ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു. കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസിയായ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക രേഖകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആരോപണങ്ങൾ.
ഡി.എം.കെ ഭരണകാലത്ത് അനധികൃതമായി ശേഖരിച്ച പാർട്ടി ഫണ്ടുകളുടെ പ്രധാന ഗുണഭോക്താക്കളായി ഇ.ഡി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ സ്റ്റാലിനെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനും മുൻ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയുമായ ഉദയനിധി സ്റ്റാലിനെയുമാണെന്ന് വിജയ് സഭയിൽ തുറന്നടിച്ചു. ഇതിനുപുറമെ ടാസ്മാക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഴിമതിക്കേസുകളിൽ മുൻ എക്സൈസ് മന്ത്രി വി. സെന്തിൽ ബാലാജിയെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരൻ അശോകിനെയും കേന്ദ്ര ഏജൻസി പ്രതിപ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ കാര്യവും മുഖ്യമന്ത്രി സഭയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി. സത്യസന്ധതയില്ലാത്ത ഉദ്ദേശ്യങ്ങളാണ് ഡി.എം.കെയുടെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടമെന്ന് കേന്ദ്ര ഏജൻസിയുടെ രേഖകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മുഖ്യമന്ത്രി പരിഹസിച്ചു.
സഭയിൽ നാടകീയ രംഗങ്ങൾ
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങൾ നിയമസഭയിൽ വലിയ ബഹളത്തിനാണ് വഴിവച്ചത്. പ്രസ്താവനയെ ശക്തമായി എതിർത്തുകൊണ്ട് പ്രധാന പ്രതിപക്ഷമായ ഡി.എം.കെ അംഗങ്ങൾ സഭയുടെ നടുത്തളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി. സ്പീക്കർ ജെ.സി.ഡി പ്രഭാകറിൻ്റെ ഡയസിന് ചുറ്റും തടിച്ചുകൂടിയ പ്രതിപക്ഷ എം.എൽ.എമാർ സർക്കാരിനെതിരെ ഉച്ചത്തിൽ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു. സഭാനടപടികൾ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച അംഗങ്ങളെ ശാന്തരാക്കാൻ സ്പീക്കർ പലതവണ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ബഹളം തുടരുകയായിരുന്നു.
ശാസ്ത്രീയമായ അഴിമതി
മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി എം. കരുണാനിധിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഡി.എം.കെ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് ടെൻഡറുകളിൽ രണ്ടര ശതമാനം അഴിമതി നടന്നുവെന്ന ആയിരത്തിത്തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിലെ സർക്കാരിയ കമ്മിഷൻ റിപ്പോർട്ടും വിജയ് സഭയിൽ ഓർമിപ്പിച്ചു. ടാസ്മാക് അഴിമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് പരാമർശിച്ച കരൂർ സംഘത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി, ഡി.എം.കെ ഭരണകാലത്ത് നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പോലും വളരെ സംഘടിതമായാണ് നടപ്പിലാക്കിയതെന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഡി.എം.കെ ഭരണകാലത്ത് നടന്ന ഇത്തരം തട്ടിപ്പുകളെ ശാസ്ത്രീയമായ അഴിമതിയെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
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കേവലം രണ്ട് വകുപ്പുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഇത്രയധികം അഴിമതി വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നതെന്നും, കൂടുതൽ വകുപ്പുകളുടെ ഫയലുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥയെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ചോദിച്ചു. വരും ദിവസങ്ങളിലും മുൻ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്തെ കൂടുതൽ അഴിമതിക്കഥകൾ പുറത്തുകൊണ്ടുവരുമെന്ന വ്യക്തമായ സൂചന നൽകിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി തൻ്റെ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിച്ചത്. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വികസനത്തെ പിന്നോട്ടടിച്ച ഇത്തരം അഴിമതികൾക്കെതിരെ കർശന നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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