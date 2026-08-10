തമിഴ് തായ് വാഴ്ത്ത് നിർബന്ധമാക്കാൻ തമിഴ്നാട്; നിയമസഭയിൽ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ച് സി ജോസഫ് വിജയ്
വന്ദേമാതരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകിയ നിർദേശങ്ങൾക്കെതിരെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ പ്രമേയം കൊണ്ടുവന്നത്
Published : August 10, 2026 at 10:30 AM IST
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട്ടിലെ എല്ലാ ഔദ്യോഗിക പരിപാടികളിലും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും 'തമിഴ് തായ് വാഴ്ത്ത്' ആലപിക്കുന്നത് നിർബന്ധമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി സി ജോസഫ് വിജയ് നിയമസഭയിൽ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു. സംസ്ഥാന ഗാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ പുതിയ നിർദേശങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് തമിഴ്നാട് സർക്കാരിൻ്റെ നിർണായക നീക്കം.
സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സർവകലാശാലകൾ, സർക്കാർ ഓഫിസുകൾ, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടികളുടെ തുടക്കത്തിൽ തമിഴ് തായ് വാഴ്ത്ത് നിർബന്ധമായും ആലപിക്കണമെന്ന് പ്രമേയത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. വന്ദേമാതരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകിയ നിർദേശങ്ങൾക്കെതിരെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ പ്രമേയം കൊണ്ടുവന്നത്. ഭരണപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും ഉൾപ്പെടെ സഭയിലെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ഈ വിഷയത്തിൽ സമാനമായ അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിച്ചതിനാൽ പ്രമേയം ഐകകണ്ഠേന പാസാകാനാണ് സാധ്യത.
സർവകലാശാലയിലെ വിവാദം
അടുത്തിടെ മനോന്മണീയം സുന്ദരനാർ സർവകലാശാലയിൽ നടന്ന ബിരുദദാന ചടങ്ങിൽ തമിഴ് തായ് വാഴ്ത്തിനെ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റിയ നടപടി വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ചിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് 2026 ജൂലായ് ഒൻപതിന് സംസ്ഥാന ഗാനം ആലപിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം കത്ത് മുഖേന ചില നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയത്. ഈ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം കണക്കിലെടുത്താണ് തമിഴ് ഭാഷയുടെയും സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും പ്രാധാന്യം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ സർക്കാർ പുതിയ പ്രമേയം കൊണ്ടുവന്നത്.
ചരിത്രം ഓർമിപ്പിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി
തമിഴ് ഭാഷയുടെ പൗരാണികതയും തമിഴ് നാഗരികതയുടെയും സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും പ്രാധാന്യവും അടിവരയിടുന്നതാണ് നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ച പ്രമേയം. തമിഴ് എന്നത് വെറുമൊരു ഭാഷ മാത്രമല്ലെന്നും അതൊരു സംസ്കാരവും നാഗരികതയും ചിന്തയും സ്നേഹവുമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി സി ജോസഫ് വിജയ് സഭയിൽ വ്യക്തമാക്കി. തമിഴ് എന്നാൽ അതിഥി സത്കാരമാണെന്നും ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ തമിഴ് എന്നാൽ ഗെത്താണെന്നും പവറാണെന്നും അദ്ദേഹം സഭയിൽ പറഞ്ഞു. 1970ൽ ഒരു സർക്കാർ ഉത്തരവിലൂടെ ഔദ്യോഗിക പരിപാടികൾക്കായി തമിഴ് തായ് വാഴ്ത്ത് എങ്ങനെയാണ് അവതരിപ്പിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം സഭയെ ഓർമിപ്പിച്ചു. പിന്നീട് 2021 ഡിസംബർ 12 മുതൽ ഇതിന് സംസ്ഥാന ഗാനമെന്ന ഔദ്യോഗിക അംഗീകാരം ലഭിച്ച കാര്യവും മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഇന്ത്യയുടെ ബഹുസ്വരതയെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതാണ് തമിഴ് തായ് വാഴ്ത്തെന്നും അത് തമിഴ് ജനതയുടെ അടയാളമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ പുതിയ നിർദേശങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അവകാശങ്ങളിന്മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണെന്ന വികാരമാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വങ്ങൾക്കുള്ളത്.
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അതുകൊണ്ടുതന്നെ തമിഴ് തായ് വാഴ്ത്തിനെ ഒരു കാരണവശാലും മാറ്റിനിർത്താൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന ശക്തമായ സന്ദേശമാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഈ പ്രമേയം നൽകുന്നത്. വന്ദേമാതരം ആലപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്രം നൽകിയ നിർദേശങ്ങൾക്കെതിരെ തമിഴ്നാട് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ നിലപാട് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവച്ചേക്കാം. ഭാഷാപരമായ സ്വത്വവും സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള തമിഴ്നാടിൻ്റെ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രമേയം കൂടുതൽ കരുത്തുപകരും.
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