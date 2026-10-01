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തമിഴ്‌നാട്ടിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇനി എക്‌സ്പ്രസ് ബസുകളിലും സൗജന്യ യാത്ര; 'വെട്രി പയണം' വിപുലീകരിച്ച് വിജയ്

നേരത്തെ സാധാരണ സിറ്റി ബസുകളിൽ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരുന്ന സൗജന്യ യാത്രാ സൗകര്യം കോർപ്പറേഷൻ, മുനിസിപ്പാലിറ്റി, ടൗൺ പഞ്ചായത്ത്, മലയോര മേഖലകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ എക്‌സ്പ്രസ്, ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റോപ്പ്, ഡീലക്‌സ് ബസുകളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കും

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Tamil Nadu Chief Minister C Vijay Joseph (ANI)
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By PTI

Published : October 1, 2026 at 1:54 PM IST

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ചെന്നൈ: തമിഴ്‌നാട്ടിലെ സ്ത്രീകൾക്കായുള്ള സൗജന്യ ബസ് യാത്രാ പദ്ധതിയായ വെട്രി പയണം കൂടുതൽ സർവീസുകളിലേക്ക് വിപുലീകരിക്കുന്നു. ഗാന്ധി ജയന്തി ദിനമായ ഒക്‌ടോബര്‍ രണ്ടിന് മുഖ്യമന്ത്രി സി ജോസഫ് വിജയ് പദ്ധതിയുടെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും. ഭരണകക്ഷിയായ തമിഴക വെട്രി കഴകത്തിൻ്റെ പേരിൽ നിന്നാണ് പദ്ധതിക്ക് ഈ പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

തമിഴ്‌നാട് നിയമസഭയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തിയ 110-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള പ്രഖ്യാപനത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായാണ് നടപടി. നേരത്തെ സാധാരണ സിറ്റി ബസുകളിൽ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരുന്ന സൗജന്യ യാത്രാ സൗകര്യം കോർപ്പറേഷൻ, മുനിസിപ്പാലിറ്റി, ടൗൺ പഞ്ചായത്ത്, മലയോര മേഖലകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ എക്‌സ്പ്രസ്, ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റോപ്പ്, ഡീലക്‌സ് ബസുകളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കും. സംസ്ഥാനത്തെ ഏഴ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷനുകളിലായി ആകെ 12,692 ബസുകളെ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സ്ത്രീകൾക്ക് പുറമെ വിദ്യാർഥിനികൾക്കും ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വ്യക്തികൾക്കും സൗജന്യ യാത്രാ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും.

വിപുലീകരണത്തോടെ പ്രതിദിനം ഏകദേശം 84.32 ലക്ഷം സ്ത്രീകൾക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. പ്രതിദിനം 16 ലക്ഷത്തിലധികം വൺവേ ട്രിപ്പുകൾ ഇതിലൂടെ സാധ്യമാകും. സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വരുമാന പരിധിയോ യാത്രാ എണ്ണത്തിൽ നിയന്ത്രണമോ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി തമിഴ്‌നാട് സർക്കാർ ഏകദേശം 6,000 കോടി രൂപയാണ് നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്നത്. സാങ്കേതിക ഒരുക്കങ്ങളും കണ്ടക്ടർമാർക്കുള്ള പരിശീലനവും പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതിയിലൂടെ സാധാരണ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക ലാഭം ലഭിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

ഗ്രാമീണ മേഖലകളിലെ സ്ത്രീകളുടെ തൊഴിൽ പങ്കാളിത്തം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും അവരുടെ സാമ്പത്തിക സ്വയംപര്യാപ്തത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും പുതിയ ഗതാഗത നയം വലിയ പങ്കുവഹിക്കുമെന്നാണ് സർക്കാരിൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. പ്രതിമാസം ആയിരക്കണക്കിന് രൂപയുടെ യാത്രാച്ചെലവ് ലാഭിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് സാധാരണക്കാരായ സ്ത്രീകൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാകും.

വിദ്യാർഥിനികൾക്കും ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വ്യക്തികൾക്കും ഈ ആനുകൂല്യം ലഭ്യമാക്കുന്നതിലൂടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ തുറകളിലുമുള്ളവരെ ചേർത്തുപിടിക്കാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത്. സാമൂഹ്യനീതി തത്വങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് സാമ്പത്തിക തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ എല്ലാ മേഖലകളിലെയും സ്ത്രീകൾക്ക് യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുകയാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി.

തായ് മാമൻ തങ്ക മോതിരം പദ്ധതി

സെപ്റ്റംബർ 28ന് മധുരയിലെ സര്‍ക്കാര്‍ രാജാജി ആശുപത്രിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സി ജോസഫ് വിജയ് തായ് മാമൻ തങ്ക മോതിരം പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌തിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലും പദ്ധതി പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു. അർഹരായ നവജാത ശിശുക്കൾക്ക് ഒരു ഗ്രാം ഭാരമുള്ള 22 കാരറ്റ് സ്വർണ മോതിരം നൽകുന്നതാണ് പദ്ധതി. ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന മധുരാന്തകം, ധാരാപുരം എന്നിവ ഒഴികെയുള്ള തമിഴ്‌നാട്ടിലുടനീളം സംരംഭം നടപ്പിലാക്കും.

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തമിഴ് സംസ്കാരത്തിൽ നവജാത ശിശുക്കൾക്ക് അമ്മയുടെ സഹോദരൻ (തായ് മാമൻ) സ്വർണം സമ്മാനിക്കുന്ന പരമ്പരാഗത ആചാരത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഈ പദ്ധതിക്ക് പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. യോഗ്യരായ കുടുംബങ്ങളിലെ നവജാതശിശുക്കൾക്ക് പ്രയോജനം നേടുന്നതിനും മാതൃ ശിശു ക്ഷേമ സംരംഭങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ് പദ്ധതി. സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലെ പ്രസവ നിരക്ക് വർധിപ്പിക്കാനും ശിശുമരണ നിരക്ക് കുറയ്ക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള വിപുലമായ ആരോഗ്യ നയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് സ്വർണ മോതിരം വിതരണം ചെയ്യുന്നത്.

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TAGGED:

FREE BUS FOR WOMEN
TAMIL NADU BUS SCHEME
CM JOSEPH VIJAY
THAI MAMAN THANGA MOTHIRAM
VETTRI PAYANAM SCHEME

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