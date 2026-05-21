തമിഴ്നാട് മന്ത്രിസഭയില് വിപുലീകരണം; രണ്ട് അംഗങ്ങള് കൂടി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റു
മന്ത്രിസഭ വിപുലീകരണം സ്വാഗതം ചെയ്ത് കോണ്ഗ്രസ്. വിജയ് സർക്കാരിനെ മതേതര പുരോഗമന സർക്കാർ എന്ന് വിശേഷിപ്പി.
By ANI
Published : May 21, 2026 at 12:04 PM IST
ചെന്നൈ : തമിഴ്നാട് മന്ത്രിസഭയില് വിപുലീകരണം. മന്ത്രിമാരായി രാജേഷ് കുമാറും പി വിശ്വനാഥനും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തതോടെയാണ് തമിഴ്നാട് മന്ത്രിസഭ വിപുലീകരിക്കപ്പെട്ടത്. ചെന്നൈയിലെ ലോക് ഭവനിൽ ഇന്ന് (മെയ് 21) ആയിരുന്നു രാജേഷ് കുമാറിന്റെയും പി വിശ്വനാഥന്റെയും സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങ്. ഇരുവർക്കും തമിഴ്നാട് ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് അർലേക്കർ സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു.
23 എംഎൽഎമാരെ മന്ത്രിസഭയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ മുഖ്യമന്ത്രി സി ജോസഫ് വിജയ് ശുപാർശ ചെയ്തതിനെ തുടർന്നാണ് രാജേഷ് കുമാറും പി വിശ്വനാഥനും മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് എത്തിയത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഈ നിർദേശം തമിഴ്നാട് ഗവർണർ അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു. മന്ത്രിസഭയുടെ ആകെ അംഗസംഖ്യ 35 ആണ്. 33 മന്ത്രിമാർ ഇതോടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു. ആകെ മന്ത്രിമാരിൽ 21 പേർ തമിഴക വെട്രി കഴകത്തിൽ (ടിവികെ) നിന്നുള്ളവരും രണ്ട് പേർ കോൺഗ്രസിൽ നിന്നുള്ളവരുമാണ്. മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്യും മറ്റ് ഒമ്പത് എംഎൽഎമാരും മെയ് 10 ന് ചെന്നൈയിലെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങില് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിരുന്നു.
മന്ത്രിസഭാ വികസനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്ത കോണ്ഗ്രസ്, വിജയ് സർക്കാരിനെ മതേതര പുരോഗമന സർക്കാർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. തമിഴ്നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ ജനവിധി സഖ്യ സർക്കാരിനുള്ള പിന്തുണയെ വ്യക്തമായി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഗിരീഷ് ചോഡങ്കർ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. "അധികാരത്തിൽ പങ്കുചേരാൻ ഞങ്ങളുടെ കേഡർമാരോട് പോരാടുകയായിരുന്നു... ഇന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ ഒരു സഖ്യ സർക്കാരിന് വോട്ട് ചെയ്തു... അവർ ഒരു മതേതര, പുരോഗമന സർക്കാർ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തമിഴ്നാട് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് കെ സെൽവപെരുന്തഗൈയും തീരുമാനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും മന്ത്രിസഭയിലെ പാർട്ടിയുടെ പ്രാതിനിധ്യം എടുത്തു പറയുകയും ചെയ്തു.
"തമിഴ്നാട്ടിൽ ഞങ്ങൾക്ക് 40/40 സീറ്റുകൾ ലഭിച്ചു, ഇത് 100% സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റാണ്, ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മന്ത്രിമാരെ ലഭിച്ചു. ഇന്ന് രാജീവ് ഗാന്ധി രക്തസാക്ഷി ദിനമാണ്. അദ്ദേഹം വളരെയധികം ത്യാഗം ചെയ്തു," കെ സെൽവപെരുന്തഗൈ പറഞ്ഞു. മന്ത്രിസഭ വിപുലീകരിക്കാനുള്ള നീക്കത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്ത മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സു. തിരുനാവുക്കരശർ മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്ക്ക് നന്ദി പറയുകയും ചെയ്തു. "ഇത് സ്വാഗതാർഹമായ നീക്കമാണ്. ഈ ഓഫർ നൽകിയതിന് വിജയ്യെയും അത് സ്വീകരിച്ചതിന് രാഹുൽ ഗാന്ധിയേയും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയും നന്ദി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭ ഒരു കുടുംബം പോലെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും സർക്കാരിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന എല്ലാ സഖ്യ പങ്കാളികൾക്കും പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പാക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി സി. ജോസഫ് വിജയ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് നേരത്തെ മന്ത്രി ആധവ് അർജുന പറഞ്ഞിരുന്നു. തമിഴഗ വെട്രി കഴകം (ടിവികെ) നയിക്കുന്ന സഖ്യം അതേപടി തുടരുമെന്നും കൂടുതൽ വിപുലീകരണം ഉടൻ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും അർജുന പറഞ്ഞു. "പിന്തുണ നൽകിയ പാർട്ടികളെ മന്ത്രിസഭയിൽ പ്രതിനിധീകരിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ആഗ്രഹിക്കുന്നു," ആധവ് അർജുന കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ചരിത്ര വിജയമാണ് 2026ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് വിജയ്യുടെ പാർട്ടിയായ ടിവികെ നേടിയത്. കന്നി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോരാട്ടമായിരുന്നു ടിവികെയുടേത്. 234 ൽ 108 സീറ്റുകൾ നേടിയാണ് ടിവികെ തമിഴ്നാട്ടില് വിജയക്കൊടി പാറിച്ചത്. എന്നിരുന്നാലും, വിജയ്ക്ക് സ്വന്തമായി കേവല ഭൂരിപക്ഷം നേടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, പിന്നീട് ഡിഎംകെ നയിക്കുന്ന സെക്കുലർ പ്രോഗ്രസീവ് അലയൻസിന്റെ സഖ്യകക്ഷികളായിരുന്ന കോൺഗ്രസ് (5), സിപിഎം (2), സിപിഐ (2), വിസികെ (2), ഐയുഎംഎൽ (2) എന്നിവർ പിന്തുണ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
