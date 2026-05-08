തമിഴകത്ത് രാഷ്ട്രപതി ഭരണമോ? ഭൂരിപക്ഷം ഇല്ലാതെ വിജയ്, ഡിഎംകെ പിന്തുണയോടെ കളം പിടിക്കാൻ ഇപിഎസ്

ടിവികെയെ അധികാരത്തിൽ നിന്നും അകറ്റി നിർത്തുക എന്നതാണ് ദ്രാവിഡ പാർട്ടികളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ലക്ഷ്യം. ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷിയായിട്ടും അധികാരം ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ് നിലവിൽ വിജയ് നേരിടുന്നത്.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 8, 2026 at 7:02 AM IST

ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട്ടിൽ അടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രി ആരാകുമെന്നതിൽ അനിശ്ചിതത്വം തുടരുന്നു. നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷിയായി മാറിയെങ്കിലും കേവല ഭൂരിപക്ഷം നേടാൻ തമിഴക വെട്രി കഴകം (ടിവികെ) അധ്യക്ഷൻ വിജയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ രൂപീകരണം കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലായി.

ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കാൻ വിജയ്‌ പണിപെടുമ്പോഴും സ്വതന്ത്രരുടെയും ചെറുപാർട്ടികളുടെയും വ്യക്തമായ പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയാത്തത് ഭരണത്തെ അനിശ്ചിതത്വത്തിലാക്കി. കേവല ഭൂരിപക്ഷമില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ വിവിധ കക്ഷികളുമായി വിജയ് നിരന്തരമായ ചർച്ചകൾ തുടരുകയാണ്. ഇതിനിടെ ഡിഎംകെയുടെ പിന്തുണയോടെ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ എഐഎഡിഎംകെ നേതാവ് എടപ്പാടി കെ പളനിസാമി നടത്തുന്ന പ്രതിരോധ നീക്കങ്ങൾ സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ കൊടുങ്കാറ്റ് സൃഷ്ടിച്ചു.

ഭൂരിപക്ഷം കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത വിജയ്‌യുടെ പ്രതിസന്ധി മുതലെടുത്ത് എഐഎഡിഎംകെ നടത്തുന്ന ഈ ശ്രമങ്ങൾ അടുത്തകാലത്തൊന്നും തമിഴ്‌നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കേട്ടുകേൾവിയില്ലാത്തതാണ്. ഡിഎംകെ പിന്തുണ ലഭിച്ചാൽ തമിഴ്നാട് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഇപിഎസിന് വീണ്ടും ഭരണത്തിലേക്ക് അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും. ഈ രാഷ്ട്രീയ നീക്കം വിജയ്ക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ്.

ടിവികെയെ അധികാരത്തിൽ നിന്നും അകറ്റി നിർത്തുക എന്നതാണ് ദ്രാവിഡ പാർട്ടികളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ലക്ഷ്യം. ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷിയായിട്ടും അധികാരം ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ് നിലവിൽ വിജയ് നേരിടുന്നത്. വിജയിയെ വെട്ടി ഇപിഎസ് വീണ്ടും മുഖ്യമന്ത്രിയാകുമോ എന്ന ആകാംക്ഷയിലാണ് തമിഴകം.

സിപിഎം, വിസികെ യോഗം ഇന്ന്
സംസ്ഥാനത്തെ നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ സിപിഎം, സിപിഐ ഉൾപ്പെടുന്ന ഇടതുപാർട്ടികളുടെയും വിസികെയുടെയും നിലപാട് നിർണായകമായി മാറി. എന്ത് അടിസ്ഥാന നിലപാട് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ ഇടതുപാർട്ടികളും വിടുതലൈ ചിരുതൈഗൾ കക്ഷിയും ഇന്ന് അടിയന്തര യോഗം ചേരും. പുതിയ സർക്കാരിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഈ യോഗത്തിൽ കൃത്യമായ തീരുമാനമെടുക്കും. ഇവർ ആർക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഭരണം ആർക്കെന്ന് നിർണയിക്കപ്പെടുക.

വിജയ്ക്ക് പകരം ഇപിഎസിനെ പിന്തുണയ്ക്കുമോ അതോ നിയമസഭയിൽ നിഷ്പക്ഷ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുമോ എന്നത് ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ വ്യക്തമാകും. ഈ കക്ഷികളുടെ പിന്തുണ ഇരു പക്ഷത്തിനും വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പിൽ അനിവാര്യമാണ്. ഡിഎംകെയുടെ നയങ്ങളോട് വിയോജിപ്പുള്ളതിനാലാണ് വിസികെ പുതിയ നിലപാടിലേക്ക് നീങ്ങിയത്. ഡിഎംകെയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ നേരിട്ട് ഭരണത്തിൽ വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഇപിഎസിനെ പിന്തുണച്ചു ഭരണം നിയന്ത്രിക്കാനാണ് പദ്ധതി.

രാഷ്ട്രപതി ഭരണത്തിന് സാധ്യത
ഒരു ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ മുന്നണിക്കും ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രപതി ഭരണത്തിലേക്ക് നീങ്ങാൻ സാധ്യതയേറെയാണ്. ഗവർണർ ആർ എൻ രവി രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണ്. ഭൂരിപക്ഷം പരസ്യമായി തെളിയിക്കാൻ ഒരു പാർട്ടിക്കും സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിയമസഭ മരവിപ്പിച്ച് രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഏർപ്പെടുത്താൻ ഗവർണർ കേന്ദ്രത്തോട് ശിപാർശ ചെയ്തേക്കും.

ഈ സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാനാണ് പ്രധാന പാർട്ടികളെല്ലാം അണിയറയിൽ ഇപ്പോൾ ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നത്. ഭരണഘടന വിദഗ്ധരുമായി ടിവികെ നേതാക്കൾ ഇതിനോടകം കൂടിയാലോചനകൾ ആരംഭിച്ചു. കൂടുതൽ അംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണ നേടിയാൽ മാത്രമേ ഗവർണർക്ക് മുന്നിൽ അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നതിൽ വിജയ്ക്ക് വ്യക്തതയുണ്ട്. സ്വതന്ത്ര എംഎൽഎമാരെ ഒരുമിപ്പിച്ചു നിർത്താൻ അശ്രാന്ത പരിശ്രമം തുടരുകയാണ് ടിവികെ നേതാക്കൾ.

എന്തായാലും തമിഴ് ജനതയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവി മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ തീരുമാനിക്കപ്പെടും. ഈ അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ നിർണായക യോഗങ്ങളോടെ പരിഹാരം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നത്.

