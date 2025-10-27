ETV Bharat / bharat

രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ 'സഹോദരാ' എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? എംകെ സ്റ്റാലിൻ വിശദീകരിക്കുന്നു...

ഇത് 'വോയിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ' ആയി രാജ്യത്ത് പ്രതിധ്വനിക്കുന്നു. എല്ലാവരിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതും ഈ വികാരമാണ്. വ്യക്തിപരമായ താത്പര്യങ്ങളേക്കാൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ താത്പര്യങ്ങൾക്കാണ് ഡിഎംകെ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതെന്നും സ്റ്റാലിൻ

MK Stalin brotherly term, DMK Congress alliance, Voice of India, Political and personal friendship
രാഹുൽ ഗാന്ധിയും എം എകെ സ്റ്റാലിനും (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 27, 2025 at 3:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ചെന്നൈ: കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയോടുള്ള വ്യക്തിബന്ധം വെളിപ്പെടുത്തി തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എംകെ സ്റ്റാലിൻ. രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ അല്ലാതെ മറ്റാരെയും താൻ 'സഹോദരാ' എന്ന് വിളിക്കാറില്ലെന്ന് സ്റ്റാലിൻ പറയുന്നു. തിരിച്ചും രാഹുൽ ഗാന്ധി തന്നെ 'എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരാ' എന്നാണ് വിളിക്കാറെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ചെന്നൈ അണ്ണാ അറിവാലയം കലൈഞ്ജർ അരങ്ങിൽ നടന്ന വിരുദുനഗർ ഈസ്റ്റ് ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡൻ്റ് ശ്രീരാജ ചോക്കറുടെ മകൻ്റെ വിവാഹ ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത സ്റ്റാലിൻ വധൂവരന്മാരെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു.

"എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരാ"

"മറ്റു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നേതാക്കളുമായി സംസാരിക്കുമ്പോഴോ അവരെ കാണുമ്പോഴോ ഞാൻ ആരെയും സഹോദരാ എന്ന് വിളിക്കാറില്ല. എന്നാൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ 'എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരാ' എന്ന് വിളിക്കും," സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞു. കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല, രാഹുൽ ഗാന്ധി തന്നെ സഹോദരാ എന്ന് വിളിക്കുന്നതാണ്. നേരിൽ കാണുമ്പോഴോ ഫോണിൽ സംസാരിക്കുമ്പോഴോ അദ്ദേഹം എന്നും 'എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരാ' എന്നാണ് തന്നെ വിളിക്കാറെന്നും, അത് ഒരിക്കലും മറക്കില്ലെന്നും സ്റ്റാലിൻ വ്യക്തമാക്കി.

ഇത് വെറും രാഷ്ട്രീയ സൗഹൃദം മാത്രമല്ല, ശക്തമായ ഒരു നയബന്ധം കൂടിയാണ്. ഇന്ന് ഇത് 'വോയിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ' ആയി രാജ്യത്ത് പ്രതിധ്വനിക്കുന്നു. എല്ലാവരിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതും ഈ വികാരമാണ്. വ്യക്തിപരമായ താത്പര്യങ്ങളേക്കാൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ താത്പര്യങ്ങൾക്കാണ് ഡിഎംകെ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത്. ആ സൗഹൃദ വികാരം ഇന്നും തുടരുന്നു. ഡിഎംകെ, കോൺഗ്രസ് എന്നീ രണ്ടു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ഈ ധാരണയും നയബന്ധവും തീർച്ചയായും ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാവിയെ രക്ഷിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി എംകെ സ്റ്റാലിൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

കോൺഗ്രസുമായുള്ള ബന്ധം

കോൺഗ്രസുമായുള്ള ഡിഎംകെൻ്റെ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും സ്റ്റാലിൻ സംസാരിച്ചു. മുമ്പ് ഡിഎംകെയും കോൺഗ്രസും വ്യത്യസ്ത പാതകളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും, ഇന്ന് രാജ്യത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്കും ഐക്യത്തിനും തമിഴ്‌നാടിൻ്റെ വികസനത്തിനുമായി ഒരേ ടീമായും ഒരേ ചിന്തകളുമായാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ യുവ നേതാവായി കണക്കാക്കുന്ന സഹോദരൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി തന്നോട് വ്യക്തിപരമായി കാണിക്കുന്ന സ്നേഹം വാക്കുകളിൽ വിവരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

Also Read:- "മെസി വരുമെന്ന് വിചാരിച്ച് മിണ്ടാതിരുന്നു, കലൂര്‍ സ്റ്റേഡിയം സ്‌പോണ്‍സര്‍ക്ക് കൈമാറിയതിന് പിന്നില്‍ ദുരൂഹത", ചോദ്യങ്ങളുമായി ഹൈബി ഈഡൻ

TAGGED:

MK STALIN BROTHERLY TERM
VOICE OF INDIA
POLITICAL AND PERSONAL FRIENDSHIP
DMK CONGRESS ALLIANCE
STALIN RAHUL GANDHI BOND

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

മഹാബോധി; ഇവിടെ രാഷ്‌ട്രീയമില്ല, ജനങ്ങളുടെ മനസിന് പകരുന്നത് ശാന്തി മാത്രം

ഇപിഎഫ് ചുരുങ്ങിയ പെന്‍ഷന്‍; വര്‍ദ്ധന വേണം, എല്ലാ വശങ്ങളും പഠിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ ഒരു ജഡ്‌ജിയെ നിയോഗിക്കണം

ബിഹാര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: സമസ്‌തിപൂരിന് അന്തസ് നല്‍കിയ കര്‍പ്പൂരി, തൊഴിലില്ലായ്‌മയും വികസനമില്ലായ്‌മയും ഇന്നും അസംതൃപ്‌തരാക്കിയ ജനത

ദീപങ്ങള്‍ തെളിച്ചും പടക്കം പൊട്ടിച്ചും ദീപാവലി ലഹരിയില്‍ രാജ്യം, അറിയാം ദീപാവലിയുടെ ഐതിഹ്യങ്ങളും ആചാരങ്ങളും

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.