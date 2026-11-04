കേരളം അടക്കം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കായി ചെന്നൈയിൽ സുപ്രീം കോടതി ബെഞ്ച് വേണം; പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്തെഴുതി തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്
1980 ലാണ് തമിഴ്നാട് ഈ ആവശ്യം ആദ്യമായി മുന്നോട്ടുവച്ചത്. ചെന്നൈയിൽ ഒരു ബെഞ്ച് സ്ഥാപിക്കുന്നത് എല്ലാ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് എഴുതിയ കത്തിൽ പറഞ്ഞു
Published : November 4, 2026 at 4:04 PM IST
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട്ടിൽ സുപ്രീം കോടതി ബെഞ്ച് സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് കത്തെഴുതി. ദക്ഷിണേന്ത്യന് സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്കായി ചെന്നൈയിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ സ്ഥിരം ബെഞ്ച് സ്ഥാപിക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർഥിച്ചാണ് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി സി ജോസഫ് വിജയ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് കത്തെഴുതിയത്.
തമിഴ്നാടിൻ്റെ ദീർഘകാല ആവശ്യമാണിതെന്നും കേന്ദ്രസർക്കാരിന് അയച്ച കത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 1980-ലാണ് സംസ്ഥാനം ഈ ആവശ്യം ആദ്യമായി മുന്നോട്ടുവച്ചത്. ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 130 ഉദ്ധരിച്ച്, സുപ്രീം കോടതി ഡൽഹിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രപതിയുടെ അംഗീകാരത്തോടെ ഇന്ത്യൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് കാലാകാലങ്ങളിൽ നിശ്ചയിക്കുന്ന മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലോ പ്രവർത്തിക്കാവുന്നതാണ്. 1979-ൽ നടന്ന ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമാരുടെ സമ്മേളനത്തിലും ഈ ആവശ്യം ചർച്ചാവിഷയമായിരുന്നു.
നിലവിൽ, ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള കക്ഷികൾക്ക് അവരുടെ പരാതികൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ന്യൂഡൽഹി വരെ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടതായി വരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇതിന് പരിഹാരമായി ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഒരു പ്രധാന നഗരമായ ചെന്നൈയിൽ ഒരു ബെഞ്ച് സ്ഥാപിക്കുന്നത് എല്ലാ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് കത്തിൽ പറയുന്നു.
മികച്ച നിയമജ്ഞാനവും അസാധാരണമായ വാദശേഷിയുമുള്ള അഭിഭാഷകർ ഉൾപ്പെടുന്ന മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി ബാർ അസോസിയേഷന്, സുപ്രീം കോടതി ബെഞ്ചിൻ്റെ ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റാൻ പൂർണ ശേഷിയുണ്ട്. 1862-ൽ സ്ഥാപിതമായ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ചാർട്ടേഡ് ഹൈക്കോടതികളിൽ ഒന്നാണ്. സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാർക്ക് താമസ സൗകര്യം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുമെന്ന് സംസ്ഥാനം ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടും 07.08.2007-ന് നടന്ന സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഫുൾ കോർട്ട് യോഗത്തിൽ, ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ന്യായീകരണവും ഉണ്ടായില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് പറഞ്ഞു.
സമ്പന്നരോ ദരിദ്രരോ ആകട്ടെ, രാജ്യത്തെ എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും നേരിട്ട് കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ അവസരമുണ്ടാകണമെന്ന് നമ്മുടെ ഭരണഘടനാ ശില്പികൾ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നുവെന്നും കത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളും ന്യൂഡൽഹിയും തമ്മിലുള്ള അകലം കാരണം പ്രധാനമായും ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ പൗരന്മാർക്ക് ഇത് വളരെയധികം പ്രയോജനകരമാകും.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങളുടെയും ഭരണഘടനകളിൽ കാണാത്ത, നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ സവിശേഷമായ ഒരു ഘടകമായ 'ആർട്ടിക്കിൾ 32' ഉൾപ്പെടുത്തിയതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഇതായിരുന്നുവെന്നും കത്ത് എടുത്തുപറയുന്നു. എന്നാൽ കാലക്രമേണ, ആർട്ടിക്കിൾ 32 പ്രകാരമുള്ള പരിഹാരമാർഗ്ഗം സുപ്രീം കോടതിക്ക് തൊട്ടടുത്ത് താമസിക്കുന്നവർക്കോ, അല്ലെങ്കിൽ നിയമനടപടികൾക്കും യാത്രയ്ക്കും വേണ്ടിവരുന്ന ചെലവ് ഒരു പ്രശ്നമല്ലാത്തവർക്കോ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
തത്ഫലമായി, പൗരന്മാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലുള്ളവർക്ക് ഈ അവകാശം ഫലപ്രദമായി നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണുള്ളത്. ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിനായി ഒരു ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് രൂപീകരിക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെടുകയും തുടർന്ന് ഈ കേസ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അഞ്ചംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന് വിടുകയും ചെയ്തു.
ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കിടയിൽ ചെന്നൈയ്ക്കുള്ള പ്രാധാന്യം, തമിഴ്നാടിൻ്റെ ദീർഘകാല ആവശ്യം എന്നിവ കണക്കിലെടുത്ത്, സുപ്രീം കോടതി ബെഞ്ച് സ്ഥാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിലപാട് പുനഃപരിശോധിക്കണം. അതോടൊപ്പം അനുകൂലമായ തീരുമാനമുണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയോട് കത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം അഭ്യർഥിച്ചു.
Also Read: കർണാടകയിൽ ബസ് യാത്ര ചെലവേറും; കെഎസ്ആർടിസി, ബിഎംടിസി ബസ് നിരക്കുകൾ കുത്തനെ വർധിപ്പിച്ചു