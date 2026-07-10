'പൊലീസിനെ വിശ്വസിച്ചു, അവർ എന്നെ കുറ്റക്കാരനാക്കി നാടകം കളിച്ചു'; ദുരന്തത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായി വിജയ് കരൂരിൽ
കരൂരിലെ അറ്റ്ലസ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്ന പൊതുയോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്ന വിജയ് ദുരന്തം ബാധിക്കപ്പെട്ട 32 കുടുംബങ്ങൾക്ക് കാരുണ്യ നിയമന ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്തു.
By PTI
Published : July 10, 2026 at 2:16 PM IST
ചെന്നൈ: 2025 സെപ്തംബറിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് കരൂരിൽ നടന്ന ടിവികെ റാലിയിൽ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് നിരവധി ആളുകൾ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ സംസ്ഥാന പൊലീസ് തന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി ജോസഫ് വിജയ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപുള്ള റാലിക്ക് മുന്നോടിയായി പൊലീസിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചിരുന്നു. ഈ റാലി പിന്നീട് 41 പേരുടെ മരണത്തിന് കാരണമാവുകയായിരുന്നു എന്ന് വിജയ് പറഞ്ഞു. കരൂരിലെ അറ്റ്ലസ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്ന പൊതുയോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്ന വിജയ് ദുരന്തം ബാധിക്കപ്പെട്ട 32 കുടുംബങ്ങൾക്ക് കാരുണ്യ നിയമന ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു. കനത്ത സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളോടെയാണ് പരിപാടി നടന്നത്.
പൊലീസിൻ്റെ അനാസ്ഥ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി
കരൂരിൽ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് ആളുകൾ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് 'എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വേദനാജനകമായ സമയം' എന്നും വിജയ് വിശേഷിപ്പിച്ചു. സംഭവത്തിൽ തമിഴ്നാട് പൊലീസ് നാടകം കളിക്കുകയായിരുന്നു. ജനക്കൂട്ടം വർധിച്ച വിവരം അറിയിക്കാതിരുന്നതിനും യോഗം റദ്ദാക്കാൻ നടപടിയെടുക്കാത്തതിനും പൊലീസിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തി. "ജനക്കൂട്ടം പെരുകുന്നുണ്ടെന്നും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണെന്നും പൊലീസിന് ഞങ്ങളെ അറിയിക്കാമായിരുന്നു. യോഗം റദ്ദാക്കാൻ പൊലീസിന് എല്ലാ അവകാശവുമുണ്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ, പൊലീസ് ഞങ്ങളെ ജനങ്ങൾക്കിടയിലേയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയി", എന്ന് വിജയ് പറഞ്ഞു.
ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ സ്മരണയ്ക്കായി സ്മാരകം നിർമ്മിക്കും
ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ചവരെ ആദരിക്കുന്നതിനായി കരൂരിൽ ഒരു സ്മാരകം നിർമ്മിക്കുമെന്നും തൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ വിജയ് വെളിപ്പെടുത്തി. ഈ സ്മാരകം ഭാവി തലമുറകൾക്ക് ദുരന്തത്തെ ഓർമ്മിക്കാനും സംഭവത്തിന് പിന്നിലെ ഗൂഢാലോചനകൾ എന്താണെന്ന് മനസിലാക്കാനും സഹായിക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി.
#WATCH | Former AIADMK Minister MR Vijayabhaskar felicitated Tamil Nadu CM C Joseph Vijay with a silver sword at a TVK party event at Atlas Ground in Karur.— ANI (@ANI) July 10, 2026
(Source: TVK) pic.twitter.com/ahtAYXqPl2
"റാലിയിൽ ജനക്കൂട്ടം വളരെ കൂടുതലാണെന്ന് പെരമ്പല്ലൂർ പൊലീസ് ഞങ്ങളെ അറിയിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ കരൂർ പൊലീസ് ഞങ്ങൾക്ക് അത്തരമൊരു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയില്ല. അവർ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളെ വേദിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതും സ്വീകരിച്ചതും. ഞാൻ അവരെ വിശ്വസിച്ചു. ആ ദാരുണമായ സംഭവത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി കരൂരിൽ ഒരു സ്മാരകം നിർമ്മിക്കും. ഭാവി തലമുറകൾ ഒരിക്കലും കരൂരിൽ സംഭവിച്ചത് മറക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കും", എന്ന് വിജയ് ന്യൂസ് ഏജൻസിയായ എഎൻഐയോട് പറഞ്ഞു.
ദുരന്തത്തിന് ശേഷം കരൂരിലേയ്ക്കുള്ള ആദ്യത്തെ യാത്ര
മെയ് മാസത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയായി അധികാരമേറ്റതിനുശേഷം വിജയ് കരൂരിലേക്ക് നടത്തിയ ആദ്യത്തെ ഔദ്യോഗിക യാത്രയാണിത്. പൊതുപരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി നിരവധി ആളുകളാണ് വിജയിയെ കാണാൻ എത്തിയത്. പരിപാടിക്കിടെ, അന്ന് ദുരന്തത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ വിജയ് കാണുകയും അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
സംസ്ഥാന മന്ത്രിമാരായ രാജ്മോഹനും വിജയലക്ഷ്മിയും മുഖ്യമന്ത്രിയെ വേദിയിലേയ്ക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തു. ക്യുആർ കോഡ് എൻട്രി പാസുള്ള 5,000 പേരെ മാത്രമേ വേദിയിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കൂ എന്ന് നേരത്തെ ഗ്രാമവികസന, ജലവിഭവ മന്ത്രിയും ടിവികെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ എൻ ആനന്ദ് പറഞ്ഞിരുന്നു. പൊലീസ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന മാർഗനിർദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്ന് പൊതുജനങ്ങളോട് അഭ്യർഥിച്ചു. അതേസമയം, ജോസഫ് വിജയ് ചെന്നൈയിലെ നീലങ്കരൈയിലുള്ള തൻ്റെ വസതിയിൽ നിന്ന് കരൂരിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് തിക്കിലും തിരക്കിലും പരിക്കേറ്റവരുടെ പട്ടിക സർക്കാർ അന്തിമമാക്കി പരിശോധിച്ചു എന്ന് പൊതുമരാമത്ത്, കായിക വികസന മന്ത്രി ആധവ് അർജുന മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.
ഡിഎംകെയ്ക്കെതിരെ കടുത്ത വിമർശനം
കരൂർ ദുരന്തത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, രാഷ്ട്രീയ നേട്ടം കൊയ്യാൻ ശ്രമിച്ചതിനും ജില്ല സന്ദർശിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തന്നെ തടഞ്ഞതിനും ഡിഎംകെയ്ക്കെതിരെ വിജയ് കടുത്ത വിമർശനം ഉന്നയിച്ചു. ദുരന്തത്തിലും അവർക്ക് രാഷ്ട്രീയ നേട്ടം കൊയ്യുക എന്നത് മാത്രമായിരുന്നു ലക്ഷ്യമെന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തി.
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