തമിഴ്നാട് മന്ത്രിസഭ വികസിപ്പിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്; 2 എംഎൽഎമാർ കൂടി ഇന്ന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും
പാപനാശം നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഐയുഎംഎല്ലിൻ്റെ എ എം ഷാജഹാനും തിണ്ടിവനം മണ്ഡലത്തിലെ എംഎൽഎയായ വിസികെയുടെ വന്നി അരസുവും മന്ത്രിമാർ.
By ANI
Published : May 22, 2026 at 11:18 AM IST
ചെന്നൈ: മുഖ്യമന്ത്രി സി. ജോസഫ് വിജയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള തമിഴക വെട്രി കഴകം (ടിവികെ) സർക്കാരിൽ രണ്ട് മന്ത്രിമാർ കൂടി ഇന്ന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേൽക്കും. തമിഴ്നാട് സർക്കാരിൻ്റെ മന്ത്രിസഭാ വികസനത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഗവർണർക്ക് നൽകിയ ശിപാർശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പുതിയ അംഗങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിലെയും (ഐയുഎംഎൽ), വിടുതലൈ ചിരുതൈഗൾ കക്ഷിയിലെയും (വിസികെ) ഓരോ പ്രതിനിധികൾക്കാണ് പുതുതായി മന്ത്രിസഭയിൽ അവസരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.
സത്യപ്രതിജ്ഞ ഇന്ന്
പാപനാശം നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഐയുഎംഎൽ ജനപ്രതിനിധി എ.എം ഷാജഹാൻ, തിണ്ടിവനം മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുള്ള വിസികെ പ്രതിനിധി വന്നി അരസു എന്നിവരാണ് സംസ്ഥാനത്തെ നിയുക്ത മന്ത്രിമാർ. പുതിയ അംഗങ്ങളുടെ വരവോടെ തമിഴ്നാട് മന്ത്രിസഭ കൂടുതൽ വിപുലമാകും. ഭരണനിർവഹണം കാര്യക്ഷമമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഈ നീക്കം. ഭരണത്തിൽ സഖ്യകക്ഷികൾക്ക് കൃത്യമായ പ്രാതിനിധ്യം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ വിജയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
ടിവികെ ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് സുപ്രധാന വകുപ്പുകൾ
വ്യാഴാഴ്ച മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് തൻ്റെ മന്ത്രിസഭയിലെ പ്രധാന വകുപ്പുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ടിവികെ ജനപ്രതിനിധികളായ അഞ്ചു പേരാണ് അന്ന് മന്ത്രിമാരായി ചുമതലയേറ്റത്. എംഎൽഎമാരായ ബി. രാജ്കുമാർ (ഭവന, നഗരവികസന വകുപ്പ്), വിജയ് തമിഴൻ പാർഥിബൻ. എ (ഗതാഗതം), ആർ.വി രഞ്ജിത്ത്കുമാർ (വനം), വി. സമ്പത്ത് കുമാർ (പിന്നാക്ക വിഭാഗ ക്ഷേമം), വി. ഗാന്ധിരാജ് (സഹകരണം) എന്നിവർ ടിവികെയിൽ നിന്നും മന്ത്രിസഭയിലെത്തി. മുഖ്യമന്ത്രി വിജയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രൂപീകരിച്ച പുതിയ മന്ത്രിസഭയിൽ ഇതുവരെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് മന്ത്രിമാർക്കാണ് വിവിധ വകുപ്പുകൾ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്.
നിർമിത ബുദ്ധിക്ക് (എഐ) മാത്രമായി മന്ത്രിസഭാ തലത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക വകുപ്പ് സൃഷ്ടിച്ച രാജ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ സംസ്ഥാനമായി തമിഴ്നാട് മാറിയെന്നതും ഭരണരംഗത്തെ വലിയ മുന്നേറ്റമാണ്. കേരളത്തിനു പിന്നാലെയാണ് തമിഴ്നാടും ഇതിനായി ക്യാബിനറ്റ് തലത്തിൽ പുതിയ വകുപ്പ് രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ടിവികെയ്ക്ക് പുറമെ സഖ്യകക്ഷിയായ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ജനപ്രതിനിധികളും മന്ത്രിസഭയിലുണ്ട്. നേരത്തെ നടന്ന സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധികളായ എസ്. രാജേഷ് കുമാർ, പി. വിശ്വനാഥൻ എന്നിവരും മന്ത്രിമാരായി ചുമതലയേറ്റിരുന്നു. ഇവർക്കൊപ്പം സഖ്യകക്ഷിയിലെ രണ്ട് പേർ കൂടി എത്തുന്നതോടെ സർക്കാരിൻ്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേഗം കൂടും.
മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ആഭ്യന്തരം; കെ.എ സെങ്കോട്ടയ്യന് റവന്യൂ
ആഭ്യന്തരം, പൊലീസ്, മുനിസിപ്പൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, നഗര-ജലവിതരണം എന്നീ നിർണായക വകുപ്പുകളുടെ മേൽനോട്ടം മുഖ്യമന്ത്രി സി. ജോസഫ് വിജയ് നേരിട്ടാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനുപുറമെ, സംസ്ഥാനത്തെ പ്രത്യേക സംരംഭങ്ങൾ, ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജനം, ഗ്രാമീണ കടാശ്വാസം തുടങ്ങിയവയുടെ ചുമതലയും അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. മുൻപ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന വനിതാ ക്ഷേമ വകുപ്പ് പുതിയ ക്രമീകരണത്തിൽ മന്ത്രി കെ. ജഗദേശ്വരിക്ക് നൽകി. നിലവിൽ സാമൂഹിക ക്ഷേമ, സ്ത്രീ ശാക്തീകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയാണ് കെ. ജഗദേശ്വരി.
ഗോപിചെട്ടിപ്പാളയം നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുള്ള ടിവികെ സ്ഥാനാർഥിയും തമിഴ്നാട് മുൻ മന്ത്രിയുമായ കെ.എ സെങ്കോട്ടയ്യനാണ് മന്ത്രിസഭയിലെ പുതിയ റവന്യൂ മന്ത്രി. റവന്യൂ, ജില്ലാ റവന്യൂ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻ്റ്, ഡെപ്യൂട്ടി കലക്ടർമാർ, ദുരന്തനിവാരണം, ഭൂദാൻ, ഗ്രാമദാൻ, നിയമസഭാ കാര്യങ്ങൾ എന്നീ വകുപ്പുകളുടെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തം സെങ്കോട്ടയ്യനായിരിക്കും. അതേസമയം, ഡോ. രാധാകൃഷ്ണൻ നഗർ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുള്ള ടിവികെ എംഎൽഎയായ എൻ. മേരി വിൽസണിനാണ് ധനകാര്യ വകുപ്പിൻ്റെ ചുമതല. ധനകാര്യത്തിന് പുറമെ പെൻഷൻ, പെൻഷനറി ആനുകൂല്യങ്ങൾ, ആസൂത്രണം, വികസന കാര്യങ്ങൾ എന്നിവയും പൂർണ്ണമായി മേരി വിൽസൺ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കും.
