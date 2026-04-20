കോൺഗ്രസ് വിട്ട് താമരയേന്തി വിജയധരണി; എതിരാളി മലയാളി, വിളവൻകോട് കാത്തിരിക്കുന്നത് തീപാറുന്ന പോരാട്ടം

കോണ്‍ഗ്രസിൻ്റെയും ബിജെപിയുടെ സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി മാറിമറിഞ്ഞ് വിജയധരണി. എതിര്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി മത്സരംഗത്ത് സിഎസ്‌ഐ നേതാവ് ടി ടി പ്രവീണ്‍. തമിഴക രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ ഇത്തവണ വിജക്കൊടി ആർക്കൊപ്പം?

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 20, 2026 at 8:42 PM IST

Updated : April 20, 2026 at 8:51 PM IST

ബിജു ഗോപിനാഥ്

വിളവന്‍കോട്(തമിഴ്‌നാട്): രാവിലെ പത്തു മണിയാകും മുന്‍പേ മാര്‍ത്താണ്ഡം പള്ളം ജംഗ്ഷനില്‍ ബിജെപി-എഐഎഡിഎംകെ പ്രവര്‍ത്തകരുടെ ഒരു കൂട്ടം എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. കേരളത്തെ വെല്ലുന്ന കൊടും ചൂടിലും പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ആവേശഭരിതരായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. മാര്‍ത്താണ്ഡം- കുഴിത്തുറ ജംഗ്ഷനില്‍ രാവിലെ 9ന് ആരംഭിക്കാനിരുന്ന ബിജെപി സ്ഥാനാര്‍ഥിയും മുന്‍ വിളവന്‍കോട് എംഎല്‍എയുമായിരുന്ന വിജയധരണിയുടെ റോഡ് ഷോയില്‍ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥി എത്തുന്നതു കാത്തു നില്‍ക്കുന്നു.

പത്തരയോടെ റേഞ്ച് റോവറിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പച്ച നിറത്തിലുള്ള ഡിഫന്‍ഡര്‍ കാറില്‍ വിജയധരണി വന്നിറങ്ങി. നേതാക്കളും പ്രവര്‍ത്തകരും തിക്കിത്തിരക്കി സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ പൊന്നാടയണിയിച്ചു സ്വീകരിച്ച ശേഷം സെല്‍ഫിയെടുത്തു മാറുന്നു. 2011 മുതല്‍ വിളവന്‍കോട് മണ്ഡലത്തില്‍ നിന്നു തുടചര്‍ച്ചയായ മൂന്നു ജയം നേടി ഹാട്രിക് അടിച്ച സ്ഥാനാര്‍ഥിയാണ് വിജയധരണി. മൂന്നു ജയവും കോണ്‍ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്‍ഥിയായിട്ടായിരുന്നു എന്ന കൗതുകമുണ്ട്. 2024 ഫെബ്രുവരിയില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനെ ഞെട്ടിച്ചു കൊണ്ട് ഡല്‍ഹിയില്‍ ബിജെപി ആസ്ഥാനത്തെത്തി പാര്‍ട്ടി അംഗത്വമെടുത്തു. എംഎല്‍എ സ്ഥാനം രാജിവച്ചു.

ജൂണില്‍ നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വിജയധരണി മത്സരത്തിനിറങ്ങിയില്ല. പകരം ബിജെപി സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി മത്സരിച്ച വിഎസ് നന്ദിനിക്ക് കനത്ത പരാജയം നേരിടേണ്ടി വന്നു. 40,174 വോട്ടിൻ്റെ വമ്പന്‍ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്‍ഥി താരാഹായി കുത്ത്ബര്‍ട്ട് ഇവിടെ വിജയിച്ചത്. രണ്ടു വര്‍ഷത്തെ ചെറിയൊരിടവേളയ്ക്കു ശേഷം തികഞ്ഞ വിജയ പ്രതീക്ഷയിലാണ് വിജയധരണി വിളവന്‍കോട് മണ്ഡലത്തില്‍ ബിജെപി സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി വീണ്ടും മത്സരിക്കുന്നത്.

എതിര്‍സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി കോണ്‍ഗ്രസ് കളത്തിലിറക്കിയിരിക്കുന്നത് മണ്ഡലത്തില്‍ ശക്തമായ വേരോട്ടമുള്ള സിഎസ്‌ഐ സഭയുടെ ദക്ഷിണ കേരള മഹായിടവക സെക്രട്ടറി ഡോ.ടി ടി പ്രവീണിനെയാണ്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ വ്യക്തിപരമായി പ്രവീണിനു നേരെയാണ് വിജയധരണിയുടെ ആക്രമണം. കോണ്‍ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്‍ഥിയുടെ ക്രിമിനല്‍ പശ്ചാത്തലം മണ്ഡലത്തില്‍ ചര്‍ച്ചയായിട്ടുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന വിജയധരണി മറ്റു ക്രിസ്ത്യന്‍ സമുദായ നേതാക്കളെയും പ്രവീണ്‍ ആക്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ആരോപിക്കുന്നു. ഒപ്പം അദ്ദേഹം തമിഴനല്ല, ഒരു മലായളിയാണെന്നും ആ വികാരം തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ തനിക്കനുകൂലമാകുമെന്നും പറയുന്നു.

റോഡ് ഷോ ആരംഭിക്കും മുന്‍പ് മാര്‍ത്താണ്ഡം പള്ളം ജംഗ്ഷനില്‍വച്ച് ഡോ. എസ് വിജയധരണി ഇടിവി ഭാരതിനോട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ സാധ്യതകളെ കുറിച്ചും എതിര്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ കുറിച്ചും സംസാരിച്ചു. വളരെ വലിയ വിജയ സാധ്യതയാണ് കാണുന്നത്. വീണ്ടും ജയിച്ച് അവരുടെ എംഎല്‍എ ആകണമെന്ന് ജനങ്ങള്‍ അതിയായി ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും വിജയധരണി പറഞ്ഞു.

ബിജെപി സഖ്യത്തിനു തിരിച്ചടിയാകുമോ?

സിഎസ്‌ഐ ദക്ഷിണ കേരള മഹായിടവക സെക്രട്ടറി പ്രവീണിനെ കോണ്‍ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി മത്സരിപ്പിക്കുന്നത് ബിജെപി സഖ്യത്തിനു തിരിച്ചടിയാകുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിനും വിജയധരണി മറുപടി പറഞ്ഞു.
"കേരളത്തില്‍ നിന്ന് ഇവിടെ തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ വന്നു മത്സരിക്കുന്ന ഒരാളായിട്ടാണ് ഇവിടുത്തുകാര്‍ അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നത്. തമിഴ്‌നാട്ടുകാരനല്ലെന്നൊരു വികാരം ശക്തമാണ്. ഒരു പാടു ക്രിമിനല്‍ കേസുകളിലെ പ്രതിയാണ് അദ്ദേഹം. മാത്രമല്ല, ഈ കേസുകളില്‍ ഉടന്‍ തന്നെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയമുണ്ട്. പിന്നെ സിഎസ്‌ഐ പാസ്റ്റര്‍മാര്‍ക്കെതിരെ കുറെ കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്‌തിട്ടുള്ളതും ഇവിടെ ചര്‍ച്ചയാണ്. റോമന്‍ കാത്തലിക് ബിഷപ്പിനെ അറസ്റ്റു ചെയ്യിക്കാനുള്ള നടപടികളില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടു. ന്യൂനപക്ഷ ക്രിസ്ത്യാനികള്‍ക്കും മുസ്ലീങ്ങള്‍ക്കുമെതിരെ ഇന്ത്യ സഖ്യ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി കുറെ ക്രിമനില്‍ കുറ്റകൃത്യങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്," വിജയധരണി പറഞ്ഞു.

13 വര്‍ഷത്തെ എംഎല്‍എ സേവനം

12 വര്‍ഷത്തിലധികം എംഎല്‍എ ആയി ഈ മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ചിട്ടും ഈ മണ്ഡലത്തിനു വേണ്ടി വിജയധരണിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നാണ് ഡിഎംകെ- കോണ്‍ഗ്രസ് സഖ്യം പ്രധാനമായും ആരോപിക്കുന്നതെന്ന വാദത്തെ അവർ നിഷേധിച്ചു. ഇവിടെ 13 വര്‍ഷം എംഎല്‍എ ആയിരുന്ന സമയത്ത് 1000 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്താന്‍ കഴിഞ്ഞു. തിക്കുറിശി-വള്ളക്കടവ് റോഡിന് 10 കോടി, മാര്‍ത്താണ്ഡം ചന്തയില്‍ 24 കോടിയുടെ വികസനം കൊണ്ടു വന്നു. കുഴിത്തുറ ഓവര്‍ ഹെഡ് ടാങ്കും പൈപ്പു ലൈനും മാറ്റി, കളിയിക്കാവിള ബസ്റ്റാന്‍ഡ് എട്ടേ മുക്കാല്‍ കോടി ഇങ്ങനെ കുറെയധികം വികസനങ്ങള്‍ നടപ്പാക്കാനായി.

സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിൻ്റെയും കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിൻ്റെയും കുറെയധികം സ്‌കീമുകള്‍ മണ്ഡലത്തില്‍ എൻ്റെ ഭരണ കാലത്തു നടപ്പാക്കാന്‍ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ എനിക്ക് നല്ല മതിപ്പാണ്. ഞാന്‍ വീണ്ടും വിജയിക്കണമെന്ന് അവര്‍ അതിയായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കോണ്‍ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്‍ഥി ഒരു ക്രിമനലും സ്ത്രീകളെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന റെക്കോര്‍ഡുള്ള ആളുമാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് സത്രീകളെ കേരളത്തിലേക്ക് കടത്തി അത്തരം കച്ചവടം വരെ നടത്തുന്ന ആളാണ്. അതിൻ്റെയെല്ലാം പ്രതിഫലനം തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ എനിക്കനുകൂലമാകും.

ബിജെപി വാഗ്‌ദാനം

കോണ്‍ഗ്രസ് വിട്ട് ബിജെപിയിലെത്തുമ്പോള്‍ എംഎല്‍എ സ്ഥാനത്തേനേക്കാള്‍ വലിയ സ്ഥാനങ്ങളെന്തോ ബിജെപി വാഗ്‌ധാനം ചെയ്‌തിരുന്നു എന്നാണ് മണ്ഡലത്തിലാകെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രചാരണം. പക്ഷേ ബിജെപി വലിയ സ്ഥാനങ്ങളൊന്നും നല്‍കിയില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, വീണ്ടും എംഎല്‍എ ആയി മത്സരിക്കാനുള്ള അവസരം മാത്രമാണ് നല്‍കിയത്. അങ്ങനെയങ്കില്‍ എന്തിനു കോണ്‍ഗ്രസ് ഉപേക്ഷിച്ചു ബിജെപിയിലെത്തിയെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് ചോദിക്കുന്നു?

ഞാന്‍ ബിജെപിയിലേക്കു പോകാന്‍ തീരുമാനിച്ച സമയം എനിക്ക് എന്താണു വേണ്ടതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി എന്നോടു ചോദിച്ചിരുന്നു. വിളവന്‍കോട് മണ്ഡലത്തിലെ ജനങ്ങളോടു ചേര്‍ന്നു പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ അവസരം ഉണ്ടാക്കണം എന്നാണ് അന്ന് ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞത്. അന്ന് തീര്‍ച്ചയായും സ്ഥാനാര്‍ഥിയാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതിപ്പോള്‍ ചെയ്‌തു തന്നു. ഞാന്‍ ഇതു മാത്രമാണ് ബിജെപി നേതൃത്വത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്.

രാജിവച്ച ഉടന്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിച്ചില്ല

ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കേണ്ടെന്ന് ഞാന്‍ അന്നേ തീരുമാനിച്ചിരുന്നതാണ്. നമ്മള്‍ പാര്‍ട്ടി മാറി മത്സരിക്കുമ്പോള്‍ അക്കാര്യം ജനങ്ങള്‍ക്ക് ഉടനടി മനസിലാകണമെന്നില്ല. ഞാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയോടു പറഞ്ഞത് അവരിപ്പോള്‍ നടത്തി തന്നു. വിളന്‍കോട്ടെ ജനങ്ങളോടൊപ്പം പ്രവര്‍ത്തിക്കണമെന്ന എൻ്റെ ആഗ്രഹം പ്രധാനമന്ത്രിയും ബിജെപി നേതൃത്വവും കണക്കിലെടുത്തതില്‍ എനിക്ക് അവരോട് അങ്ങേയറ്റത്തെ നന്ദിയുണ്ട്.

എന്‍ഡിഎ സഖ്യം അധികാരത്തിലെത്തുമോ?

തീര്‍ച്ചയായും. തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ജനങ്ങള്‍ ഒരു മാറ്റത്തിനു തയ്യാറെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. സംസ്ഥാനത്താകെ അതൊരു തരംഗമായി മാറും. എഐഎഡിഎംകെ- ബിജെപി സഖ്യം തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ അധികാരത്തിലെത്തും. വിളവന്‍കോട്ടും തമിഴ്‌നാട്ടിലും ബിജെപി സഖ്യം അധികാരത്തിലെത്തുമെന്നും വിജയധരണി പറഞ്ഞു.

