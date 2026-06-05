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ബിജെപി വിട്ട് കെ. അണ്ണാമലൈ; തമിഴ്‌നാട്ടിൽ പുതിയ പാർട്ടി രൂപീകരിക്കും

"സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വികസനത്തിനും ജനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനും പുതിയ പ്രസ്ഥാനം അനിവാര്യമാണ്. തമിഴ് ജനതയുടെ താത്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനും സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ തനതായ രാഷ്ട്രീയ സ്വത്വം കാത്തുസൂക്ഷിക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഈ മാറ്റം" - അണ്ണാമലൈ

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K Annamalai (ETV Bharat)
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By PTI

Published : June 5, 2026 at 12:21 PM IST

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Updated : June 5, 2026 at 12:48 PM IST

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ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട് ബിജെപി മുൻ അധ്യക്ഷൻ കെ. അണ്ണാമലൈ പാർട്ടി അംഗത്വം രാജിവച്ചു. സംസ്ഥാന ഘടകവുമായുള്ള കടുത്ത ഭിന്നതകളെത്തുടർന്നാണ് അപ്രതീക്ഷിത രാജി. നേതൃത്വത്തിന് നൽകിയ രാജിക്കത്ത് അംഗീകരിച്ചതായി ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ നിതിൻ നബിൻ ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചു.

ഇതോടെ ആഴ്ചകളായി സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തുടരുന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് പൂർണമായും വിരാമമായി. ഐപിഎസ് പദവി ഉപേക്ഷിച്ച് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എത്തിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പടിയിറക്കം ദേശീയ തലത്തിലും വലിയ ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട്. വളരെപ്പെട്ടെന്നുള്ള ഈ തീരുമാനം ബിജെപി കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തെയും വലിയ രീതിയിൽ ഞെട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്.

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Party Accepts Annamali Resignation (Special Arrangement)

പുതിയ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി രൂപീകരിക്കുമെന്ന് രാജിക്ക് ശേഷം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് അണ്ണാമലൈ വ്യക്തമാക്കി. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വികസനത്തിനും ജനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനും പുതിയ പ്രസ്ഥാനം അനിവാര്യമാണ്. തമിഴ് ജനതയുടെ താത്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനും സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ തനതായ രാഷ്ട്രീയ സ്വത്വം കാത്തുസൂക്ഷിക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഈ മാറ്റം. പുതിയ പാർട്ടിയുടെ പേര്, സംഘടനാ ഘടന, പ്രധാന അജണ്ടകൾ തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള പ്രധാന അനുയായികളുമായി പ്രാഥമിക ചർച്ചകൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമായിരിക്കും ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം നടക്കുക.

ബിജെപിക്ക് കടുത്ത വിമർശനം

പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാനത്തെ പ്രവർത്തന ശൈലിയോടും രാഷ്ട്രീയ നയങ്ങളോടും കടുത്ത വിയോജിപ്പുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. തമിഴ്നാടിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ബിജെപിയുടെ വിലയിരുത്തലുകൾ തികച്ചും യാഥാർഥ്യത്തിന് നിരക്കാത്തതാണ്. പ്രാദേശിക വികാരങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന് സംസ്ഥാനത്ത് ഒരിക്കലും വേരോട്ടമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല. തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഭാവിയെയും വികസനത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ബിജെപിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളോട് ഒട്ടും യോജിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അണ്ണാമലൈ പരസ്യമായി പ്രതികരിച്ചു. ബിജെപിയുടെ കേന്ദ്രീകൃത നിലപാടുകൾ തമിഴ് ജനതയുടെ പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് കടകവിരുദ്ധമാണെന്നും ഇതുകൊണ്ടാണ് പാർട്ടി വിടാൻ പെട്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പുതിയ രാഷ്ട്രീയ സമവാക്യം

സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പുതിയൊരു തുടക്കം കുറിക്കാനാണ് മുൻ അധ്യക്ഷൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭ - ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ബിജെപിയുടെ വോട്ട് വിഹിത വളർച്ചയ്ക്ക് നിർണായക പങ്കുവഹിച്ച നേതാവായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ദ്രാവിഡ രാഷ്ട്രീയത്തിന് ബദലായി മറ്റൊരു കരുത്തുറ്റ പ്രസ്ഥാനം കെട്ടിപ്പടുക്കാനാണ് അടിസ്ഥാനപരമായ പുതിയ നീക്കം. നിലവിൽ ജനകീയരായ വലിയൊരു വിഭാഗം പ്രവർത്തകരും പുതിയ പാർട്ടിയിലേക്ക് കൂടുമാറുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചു. ഭരണകക്ഷിക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ പ്രാദേശിക വിഷയങ്ങളും തമിഴ് സ്വത്വവും കൂടുതൽ ശക്തമായി ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് അണ്ണാമലൈയുടെ കർമപദ്ധതി.

വരും ദിവസങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം വലിയ പര്യടനം നടത്താനും അദ്ദേഹം പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ട്. വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ കൃത്യമായി മുന്നിൽക്കണ്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ നീക്കമായാണ് നിരീക്ഷകർ ഇതിനെ വിലയിരുത്തുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ മുതിർന്ന നേതാക്കളുമായും ദേശീയ നേതൃത്വവുമായും പലപ്പോഴായി നേരിട്ട് നിലനിന്നിരുന്ന അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ഒടുവിൽ പരസ്യമായ തീരുമാനത്തിലേക്കും പാർട്ടി വിടലിലേക്കും നയിച്ചത്. വലിയ ജനസ്വാധീനമുള്ള നേതാവിൻ്റെ അപ്രതീക്ഷിത രാജിയോട് ബിജെപി സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിക്കാൻ ഇതുവരെ തയാറായിട്ടില്ല.

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Last Updated : June 5, 2026 at 12:48 PM IST

TAGGED:

TAMIL NADU BJP CRISIS
K ANNAMALAI NEW PARTY
AIADMK BJP ALLIANCE FIGHT
EX IPS ANNAMALAI POLITICS
ANNAMALAI RESIGNS FROM BJP

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