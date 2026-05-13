വിജയ് സർക്കാരിന് ഇന്ന് നിർണായകം; തമിഴ്നാട് നിയമസഭയിൽ വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ്
രണ്ടര പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി ഡിഎംകെ, എഐഎഡിഎംകെ എന്നീ ദ്രാവിഡ പാർട്ടികൾ മാറിമാറി ഭരിക്കുന്ന തമിഴ്നാട്ടിൽ വലിയ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങൾക്കാണ് ടിവികെ തുടക്കം കുറിച്ചത്
Published : May 13, 2026 at 6:58 AM IST
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിർണായക വഴിത്തിരിവായി നടൻ ജോസഫ് വിജയ് നയിക്കുന്ന സർക്കാരിൻ്റെ വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് ഇന്ന് നിയമസഭയിൽ നടക്കും. തമിഴക വെട്രി കഴകം (ടിവികെ) പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ എത്തിയതിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കടമ്പയാണ് ഇന്നത്തെ വോട്ടെടുപ്പ്. നിയമസഭയിൽ കേവല ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കാനുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പുതിയ സർക്കാർ ഇതിനകം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
കരുത്തുതെളിയിക്കാൻ ടിവികെ
രണ്ടര പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി ഡിഎംകെ, എഐഎഡിഎംകെ എന്നീ ദ്രാവിഡ പാർട്ടികൾ മാറിമാറി ഭരിക്കുന്ന തമിഴ്നാട്ടിൽ വലിയ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങൾക്കാണ് ടിവികെ തുടക്കം കുറിച്ചത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മികച്ച മുന്നേറ്റം നടത്തി അധികാരത്തിലെത്തിയ വിജയ് സർക്കാരിന് സഭയിൽ കൃത്യമായ ഭൂരിപക്ഷം ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്. വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പാർട്ടിയുടെ എല്ലാ എംഎൽഎമാർക്കും നേതൃത്വം വിപ്പ് നൽകി.
ആരും വോട്ടെടുപ്പിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കരുതെന്നും സഭയിൽ കൃത്യമായി ഹാജരാകണമെന്നും നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള അട്ടിമറികൾ നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എംഎൽഎമാരെ പ്രത്യേകമായി നിരീക്ഷിക്കാനും പാർട്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. സഖ്യകക്ഷികളുടെയും സ്വതന്ത്രരുടെയും പിന്തുണയോടെ ഭരണം നിലനിർത്താമെന്നാണ് പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിൻ്റെ വലിയ ആത്മവിശ്വാസം.
പ്രതിപക്ഷ നീക്കങ്ങൾ
മറുവശത്ത് സർക്കാരിനെ താഴെയിറക്കാനുള്ള സജീവ നീക്കങ്ങളിലാണ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ. സഭയിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട നിലപാടുകളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ പ്രത്യേക യോഗം ചേർന്നിരുന്നു. ഭരണപക്ഷത്തെ ചില എംഎൽഎമാരെ തങ്ങളുടെ പാളയത്തിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന ശ്രമങ്ങളും അണിയറയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. സഭയിൽ വിശ്വാസ പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ശക്തമായി എതിർക്കാനാണ് പ്രതിപക്ഷ തീരുമാനം. ഭരണ പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വാദപ്രതിവാദങ്ങൾക്ക് നിയമസഭ ഇന്ന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കും.
രാവിലെ സഭാ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷമാകും മുഖ്യമന്ത്രി ജോസഫ് വിജയ് വിശ്വാസ പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുക. തുടർന്ന് പ്രമേയത്തിന്മേൽ സഭ ചർച്ച നടത്തും. ഭരണ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ സംസാരിച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കും വോട്ടെടുപ്പിലേക്ക് കടക്കുക. ശബ്ദവോട്ടോടുകൂടിയോ പാനൽ ഉപയോഗിച്ചോ വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നിയമസഭാ മന്ദിരത്തിലും പരിസരത്തും കനത്ത സുരക്ഷയാണ് പൊലീസ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. അഴിമതി രഹിത ഭരണം വാഗ്ദാനം ചെയ്താണ് വിജയ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിട്ടത്.
പരമ്പരാഗത ദ്രാവിഡ പാർട്ടികളുടെ ഭരണത്തിൽ നിരാശരായ ജനങ്ങളാണ് ടിവികെയ്ക്ക് നിലവിൽ വലിയ പിന്തുണ നൽകിയത്. വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പിൽ വിജയിച്ച് ഭരണത്തിൽ തുടർന്നാൽ മാത്രമേ നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ പുതിയ സർക്കാരിന് സാധിക്കൂ. അതിനാൽ ഇന്നത്തെ സഭാ നടപടികൾ ഭരണപക്ഷത്തെ സംബന്ധിച്ച് അതിനിർണായകമാണ്. ഫലം ഭരണത്തിന് അനുകൂലമായാൽ ഉടൻ തന്നെ പുതിയ മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടനയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ട്.
