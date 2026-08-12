മണ്ഡല പുനർനിർണയത്തിനെതിരെ തമിഴ്നാട്; നിയമസഭയിൽ ഇന്ന് പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കും
മണ്ഡല പുനർനിർണയത്തിന് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന 50 വർഷത്തെ വിലക്ക് നീക്കാനും, 2011ലെ ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മണ്ഡല പുനർനിർണയം നടത്താനും കേന്ദ്ര സർക്കാർ നീക്കം നടത്തിയിരുന്നു
Published : August 12, 2026 at 6:39 AM IST
ചെന്നൈ: മണ്ഡല പുനർനിർണയത്തിനെതിരെ തമിഴ്നാട് നിയമസഭയിൽ ഇന്ന് പ്രത്യേക പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കും. മുഖ്യമന്ത്രി ജോസഫ് വിജയ് ആണ് സുപ്രധാനമായ ഈ പ്രമേയം സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ലോക്സഭാ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം നിലവിലുള്ള 543 ആയി തന്നെ നിലനിർത്തണമെന്നത് ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പ്രധാന ആവശ്യങ്ങളാണ് പ്രമേയത്തിലൂടെ തമിഴ്നാട് മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നത്. വിഷയത്തിൽ പ്രതിപക്ഷമായ ഡിഎംകെ തങ്ങളുടെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കേണ്ടി വരും.
കഴിഞ്ഞ 50 വർഷമായി 1971ലെ ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പ് വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തമിഴ്നാട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും ലോക്സഭാ, നിയമസഭാ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം നിർണയിക്കുകയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ, മണ്ഡല പുനർനിർണയത്തിന് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന 50 വർഷത്തെ വിലക്ക് നീക്കാനും, 2011ലെ ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മണ്ഡല പുനർനിർണയം നടത്താനും കേന്ദ്ര സർക്കാർ നീക്കം നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ലോക്സഭാ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം 550ൽ നിന്ന് 850 ആയി ഉയർത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് 2026 ഏപ്രിലിൽ പാർലമെൻ്റിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബിൽ പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു.
ഈ നിയമഭേദഗതി ബിൽ വീണ്ടും കൊണ്ടുവരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ അടിയന്തരമായി പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. 1971ന് ശേഷമുള്ള ഏതെങ്കിലും ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മണ്ഡല പുനർനിർണയം നടത്തിയാൽ, ജനസംഖ്യ മികച്ച രീതിയിൽ നിയന്ത്രിച്ച തമിഴ്നാട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പാർലമെൻ്റിലെ പ്രാതിനിധ്യം ശാശ്വതമായി ബാധിക്കപ്പെടുമെന്നത് നിഷേധിക്കാനാവാത്ത യാഥാർഥ്യമാണെന്ന് നിയമസഭാ സെക്രട്ടറി പുറത്തിറക്കിയ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
പ്രമേയത്തിലെ പ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾ
ലോക്സഭയിലെ ആകെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം നിലവിലുള്ള 543 എന്ന നിലയിൽ തന്നെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തണം എന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ ആവശ്യം. നിലവിലെ ലോക്സഭാ, രാജ്യസഭാ അംഗങ്ങളുടെ സീറ്റുകളുടെ അനുപാതം (2.2:1) നിലവിലുള്ള അളവിൽ തന്നെ നിലനിർത്തണം. സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള സീറ്റ് വിഭജനത്തിലും മാറ്റം വരുത്തരുത്. വരാനിരിക്കുന്ന 2029ലെ ലോക്സഭാ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിലും അതിനുശേഷമുള്ള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും നിലവിലെ 543 സീറ്റുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് 33 ശതമാനം സംവരണം കാലതാമസമില്ലാതെ നടപ്പാക്കണം എന്നിവയാണ് മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾ.
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ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണ പദ്ധതികൾ മികച്ച രീതിയിൽ നടപ്പാക്കി സാമ്പത്തിക വളർച്ചയും മികച്ച ആരോഗ്യ, ജനക്ഷേമ പദ്ധതികളും കൈവരിക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനത്തിനും മണ്ഡല പുനർനിർണയം മൂലം ദോഷം സംഭവിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പ്രാഥമിക കടമയാണെന്ന് പ്രമേയം ഓർമിപ്പിക്കുന്നു. നേരത്തെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകിയ ഉറപ്പും ഇതുതന്നെയായിരുന്നു. ഈ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് ഏകകണ്ഠമായി ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ് പ്രമേയം. നേരത്തെ, നീറ്റ് പരീക്ഷ ഒഴിവാക്കണമെന്നും തമിഴ് തായ് വാഴ്ത്തിന് മുൻഗണന നൽകണമെന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്ന പ്രമേയങ്ങളും തമിഴ്നാട് നിയമസഭ പാസാക്കിയിരുന്നു.
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