സംവരണ സീറ്റുകളിലെ പരിവര്‍ത്തിത സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കെതിരെ ഹര്‍ജി; മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കും

പട്ടികജാതി സംവരണ സീറ്റുകളില്‍ മത്സരിക്കുന്ന പരിവര്‍ത്തിത വിഭാഗത്തില്‍ നിന്നുള്ളവരുടെ നാമനിര്‍ദ്ദേശ പത്രിക തള്ളണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹിന്ദു മക്കള്‍ കച്ചി നേതാവ് അര്‍ജുന്‍ സമ്പത്ത് സമര്‍പ്പിച്ച ഹര്‍ജിയില്‍ നാളെ കോടതി വാദം കേള്‍ക്കും.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 6, 2026 at 3:42 PM IST

ചെന്നൈ: സംവരണ സീറ്റുകളില്‍ മത്സരിക്കുന്ന പട്ടികജാതിക്കാരല്ലാത്തവരുടെ നാമനിര്‍ദ്ദേശ പത്രിക തള്ളണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹിന്ദു മക്കള്‍ കച്ചി(എച്ച്എംകെ) നേതാവ് അര്‍ജുന്‍ സമ്പത്ത് സമര്‍പ്പിച്ച ഹര്‍ജി നാളെ (ഏപ്രില്‍ ഏഴ്) മദ്രാസ് ഹൈക്കോടി വ്യക്തമാക്കി. നാമനിര്‍ദ്ദേശ പത്രിക സമര്‍പ്പണത്തിനുള്ള സമയപരിധി ഇനന് അവസാനിക്കാനിരിക്കെയാണ് കോടതി ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. നാമനിര്‍ദ്ദേശ പത്രികകളുടെ സൂക്ഷ്‌മ പരിശോധന നാളെ നടക്കും. ഏപ്രില്‍ 23നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്.

തമിഴ്‌നാട്ടിലെ 234 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളില്‍ പട്ടികജാതി വിഭാഗങ്ങള്‍ക്കായി സംവരണം ചെയ്‌തിട്ടുള്ള 44 എണ്ണത്തില്‍ ഹിന്ദു, സിഖ്, ബുദ്ധമതങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ളവര്‍ മാത്രമേ മത്സരിക്കാന്‍ പാടുള്ളൂവെന്ന് ഭരണഘടന വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് 76 പട്ടികജാതി വിഭാഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. എന്നാല്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പട്ടികജാതി മണ്ഡലങ്ങളളില്‍ നിന്ന് മത്സരിക്കുന്ന 90 ശതമാനം പേരും ക്രൈസ്‌തവ-മുസ്ലീം സമുദായങ്ങളിലേക്ക് പരിവര്‍ത്തനം ചെയ്‌തവരാണ്.

മതപരിവര്‍ത്തനം നടത്തിയവരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍ അനുവദിക്കുന്നത് സംവരണ നയത്തെ ബാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു. തങ്ങള്‍ക്കായി മാറ്റി വച്ചിട്ടുള്ള മണ്ഡലങ്ങളില്‍ മത്സരിക്കാനാകാതെ പോകുന്നത് പട്ടികജാതിക്കാരുടെ മൗലികവകാശ ലംഘനമാണ്.

ഹര്‍ജി അടിയന്തരമായി പരിഗണിക്കണമെന്ന് ഹര്‍ജിക്കാരന് വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷക്‍ കാര്‍ത്തികേയന്‍ ബാലു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് എ ധര്‍മ്മാധികാരിയും ജസ്റ്റിസ് അരുണ്‍ മുരുഗനും അടങ്ങിയ ഡിവിഷന്‍ ബെഞ്ചിനോട് അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചു. നാമനിര്‍ദ്ദേശ പത്രിക സൂക്ഷ്‌മപരിശോധനയുടെ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കും മുമ്പ് തന്നെ ഇക്കാര്യത്തില്‍ അടിയന്തര നടപടിക കൈക്കൊള്ളേണ്ടതിന്‍റെ ആവശ്യകതയും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എന്നാല്‍ കോടതി അടിയന്തരമായി ഹര്‍ജി പരിഗണിച്ചില്ല. നാളെ പരിഗണിക്കാന്‍ വേണ്ടി മാറ്റി വച്ചു.

ഹര്‍ജിക്ക് അടിസ്ഥാനമായ കാരണങ്ങള്‍

  • തന്‍റെ ഹര്‍ജിയില്‍ അര്‍ജുന്‍ സമ്പത്ത് ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു
  • സംസ്ഥാനത്തെ 234 മണ്ഡലങ്ങളില്‍ 44 എണ്ണം പട്ടികജാതിക്കാര്‍ക്ക് വേണ്ടി നീക്കി വച്ചിരിക്കുന്നു
  • അര്‍ഹതയുള്ളവര്‍ മാത്രമേ ഈ മണ്ഡലങ്ങളില്‍ ജനവിധി തേടാന്‍ പാടുള്ളൂവെന്ന് സംവരണ നയം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്
  • സംവരണ മണ്ഡലങ്ങളില്‍ മറ്റ് മത സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലമുള്ളവര്‍ ജനവിധി തേടുന്നതായി ഹര്‍ജിക്കാരന്‍ ആരോപിക്കുന്നു. ഇത് സംവരണ നയത്തെ അട്ടിമറിക്കുന്നുവെന്നും ഹര്‍ജിക്കാരന്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു
  • രണ്ട് തവണ ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ സമീപിച്ചെങ്കിലും നടപടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

ആവശ്യങ്ങള്‍

ഇക്കാര്യങ്ങളിലാണ് ഹര്‍ജിക്കാരന്‍ നടപടികളാവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

  • സംവരണ മണ്ഡലങ്ങളില്‍ നിന്ന് ജനവിധി തേടുന്നവരുടെ ജാതി പരിശോധിക്കണം
  • യോഗ്യരായവര്‍ക്ക് മാത്രം മത്സരിക്കാന്‍ അവസരമൊരുക്കണം.

നാമനിര്‍ദ്ദേശ പത്രികയുടെ സൂക്ഷ്‌മ പരിശോധന ആരംഭിച്ചതിനാല്‍ തന്നെ കോടതി നടപടി അതീവ ഗൗരവത്തോടെയാണ് വീക്ഷിക്കുന്നത്. സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളുടെ യോഗ്യതയും സംവരണ നയങ്ങളും കോടതി വിധിയില്‍ നിര്‍ണായകമാകും.

