'തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ പുതിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേണം, സൂപ്പർ ഭൂരിപക്ഷത്തില്‍ വിജയ് വരും': സോഹോ സഹസ്ഥാപകൻ ശ്രീധർ വെമ്പു

'വോട്ടിന് പണം' നല്‍കാതൊരു പുതിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേണം, വിജയ്‌ കൂടുതല്‍ സീറ്റ് നേടുമെന്നും ശ്രീധർ വെമ്പു. ബിജെപി ഒറ്റയ്‌ക്ക് മത്സരിക്കണമെന്നും സംരംഭകൻ.

TVK Leader Vijay, former CEO of Zoho Corporation Sridhar Vembu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 7, 2026 at 11:39 AM IST

ചെന്നൈ : വിജയ്‌യുടെ തമിഴഗ വെട്രി കഴക (ടിവികെ)ത്തിന് സർക്കാരുണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ അംഗസംഖ്യ ഇല്ലാത്തതിനാല്‍ അനിശ്ചിതത്വം നിലനില്‍ക്കേ, തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ മറ്റൊരു നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സോഹോ സഹസ്ഥാപകൻ ശ്രീധർ വെമ്പു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷമുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളിലൂടെ രൂപീകരിക്കുന്ന ഏതൊരു സർക്കാരും അസ്ഥിരത നേരിടേണ്ടിവരുമെന്ന് നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നതായി എക്‌സിലെ ഒരു പോസ്റ്റിൽ ശ്രീധർ വെമ്പു പറഞ്ഞു.

'കണക്കുകള്‍ അങ്ങോട്ട് ഒത്തുവരുന്നില്ല, ഏത് സർക്കാർ ഒന്നിച്ചാലും പിടിവലി മൂലം അസ്ഥിരമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. തമിഴ്‌നാട് ഇതിലും മികച്ചത് അർഹിക്കുന്നു.' -ശ്രീധർ വെമ്പു എക്‌സില്‍ കുറിച്ചു. രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഏർപ്പെടുത്തി പുതിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടത്തുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം. ഇത്തവണ "വോട്ടിന് പണം നൽകരുത്" എന്ന നിയമം വളരെ കർശനമായി നടപ്പിലാക്കണം. അപ്പോൾ ആർക്കാണ് യഥാർഥ ജനവിധിയെന്ന് നമുക്ക് കാണാം. -വെമ്പു കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

'സൂപ്പർ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ വിജയ് തിരിച്ചുവരുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു, ഡിഎംകെയും എഐഎഡിഎംകെയും സഖ്യം നിലനിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കില്‍, അവർ ഒരുമിച്ച് പോരാടട്ടെ. സീറ്റുകളൊന്നും ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും ബിജെപി ഒറ്റയ്ക്ക് പോരാടണം, തമിഴ്‌നാട്ടിൽ ബിജെപിക്ക് ഒരു പുതിയ തുടക്കം കുറിക്കാനുള്ള സമയമായി.' -സംരംഭകൻ അവകാശപ്പെട്ടു.

മികച്ച വിജയം, പക്ഷേ സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കാനാകാതെ ടിവികെ

രണ്ട് വർഷം മുമ്പാണ് സിനിമാ താരം വിജയ് തമിഴഗ വെട്രി കഴകം എന്ന പേരില്‍ രാഷ്‌ട്രീയ പാർട്ടി സ്ഥാപിച്ചത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ ഏപ്രില്‍ 23ന് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ തമിഴ്‌നാടിന്‍റെ വിവിധ മണ്ഡലങ്ങളില്‍ നിന്ന് മത്സരിച്ച് 234 അംഗ നിയമസഭയിൽ 108 സീറ്റുകൾ ടിവികെ നേടി. അങ്ങനെ, സ്ഥാപിതമായി വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് തന്നെ വിജയ്‌യുടെ ടിവികെ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റകക്ഷിയായി ഉയർന്നുവന്നു. എന്നാല്‍ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ 118 സീറ്റുകള്‍ വേണമെന്നിരിക്കെ 10 സീറ്റുകളുടെ കുറവുണ്ട് ടിവികെയ്‌ക്ക്.

ഈ വിടവ് നികത്താൻ, അഞ്ച് സീറ്റുകൾ നേടിയ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്‍റെയും രണ്ട് സീറ്റുകൾ വീതം നേടിയ വിടുതലൈ ചിരുതൈഗൽ കച്ചി (വിസികെ), കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (സിപിഐ), കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ -മാർക്‌സിസ്റ്റ് (സിപിഐഎം) എന്നിവയുടെയും പിന്തുണ വിജയ് തേടിയതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ചെന്നൈയിലെ വിജയ്‌യുടെ വസതിയിൽ വച്ച് ടിവികെ പ്രതിനിധികൾ എഐഎഡിഎംകെ അധ്യക്ഷൻ എടപ്പാടി കെ പളനിസ്വാമിയുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തിയതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ വിജയ് ശക്തമായി എതിർക്കുന്ന ബിജെപിയുമായി സഖ്യം ചേർന്നാണ് എഐഎഡിഎംകെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചത്.

നിലവിൽ നാല് സീറ്റുകളുള്ള ബിജെപി സഖ്യകക്ഷിയായ പട്ടാളി മക്കൾ കച്ചി (പിഎംകെ)യെയും ടിവികെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ഇന്നലെ (മെയ്‌ 6) വിജയ് തമിഴ്‌നാട് ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് അർലേക്കറെ കണ്ട് സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ ഔദ്യോഗികമായി അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ വിജയ്‌യെ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ ക്ഷണിക്കുന്നതോ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങ് നടത്തുന്നതോ സംബന്ധിച്ച് ഇതുവരെ അന്തിമ തീരുമാനം ആയിട്ടില്ലെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ പിന്തുണ നേടാൻ ടിവികെയ്ക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കൂടി കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുമെന്നാണ് സൂചന.

