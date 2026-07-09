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കരൂരിലേക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി സി. ജോസഫ് വിജയ്; ദുരന്തബാധിത കുടുംബങ്ങൾക്ക് നിയമന ഉത്തരവ്, കനത്ത സുരക്ഷയിൽ ആദ്യ സന്ദർശനം

തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി പ്രവേശനവും പുറത്തേക്കുള്ള വഴികളും പ്രത്യേക ബഫർ സോണുകളായി ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

TAMI NADU CM VIJAY VISIT KARUR CM OFFICIAL VISIT POLITICAL CONTROVERSY
തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി സി ജോസഫ് വിജയ് (ഫയൽ/IANS)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 9, 2026 at 2:44 PM IST

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കരൂർ: തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയായി അധികാരമേറ്റതിന് ശേഷം സി. ജോസഫ് വിജയ് ആദ്യമായി കരൂർ ജില്ല സന്ദർശിക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം സെപ്റ്റംബറിൽ കരൂരിൽ ഉണ്ടായ തിക്കിലും തിരക്കിലും 41 പേർ മരിച്ച ദുരന്തത്തിന് പിന്നാലെ അദ്ദേഹം നടത്തുന്ന ആദ്യ സന്ദർശനമെന്ന നിലയിൽ ഈ യാത്രയ്ക്ക് ഭരണപരമായും വൈകാരികമായും വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. വെള്ളിയാഴ്‌ച നടക്കുന്ന സന്ദർശനത്തിൽ ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ മുഖ്യമന്ത്രി നേരിൽ കാണുകയും സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച പുനരധിവാസ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി നിയമന ഉത്തരവുകൾ കൈമാറുകയും ചെയ്യും.

മുഖ്യമന്ത്രി ജില്ലാ കളക്‌ടറേറ്റിൽ ദുരന്തബാധിതരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തും. ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ച ഓരോ കുടുംബത്തിലെയും യോഗ്യരായ ഒരാൾക്ക് സർക്കാർ ജോലി നൽകുമെന്ന വാഗ്‌ദാനം സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുകയാണ്. അധികാരമേറ്റതിന് ശേഷം നൽകിയ പ്രധാന ഉറപ്പുകളിൽ ഒന്നാണ് ഇത്. കുടുംബങ്ങളുടെ ക്ഷേമവും പുനരധിവാസവും ഉറപ്പാക്കാനുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ പ്രതിബദ്ധതയുടെ ഭാഗമായാണ് നിയമന ഉത്തരവുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നത്.

ദുരന്തബാധിതർക്കൊപ്പം സർക്കാർ

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനത്തിൻ്രെ പ്രധാന ആകർഷണം ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ നേരിൽ സന്ദർശിക്കുന്നതും അവരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതുമാണ്. ഭരണനടപടികൾക്ക് പുറമെ ദുരിതബാധിത കുടുംബങ്ങൾക്ക് സർക്കാരിന്റെ പിന്തുണ ഉറപ്പുനൽകുന്ന സന്ദേശവും ഈ സന്ദർശനം നൽകുമെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ദുരന്തത്തിനുശേഷം പ്രഖ്യാപിച്ച വിവിധ സഹായ പദ്ധതികളുടെ പുരോഗതിയും മുഖ്യമന്ത്രി വിലയിരുത്തും.

കർശന സുരക്ഷ

മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുക്കുന്ന പൊതുയോഗത്തിനായി കരൂരിൽ വിപുലമായ ഒരുക്കങ്ങളാണ് പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നത്. നിരവധി ക്ഷേമ പദ്ധതികൾക്ക് തറക്കല്ലിടുകയും പൊതുയോഗത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. വേദിയിൽ വലിയ പന്തലുകളും പ്രത്യേക സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

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തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി പ്രവേശനവും പുറത്തേക്കുള്ള വഴികളും പ്രത്യേക ബഫർ സോണുകളായി ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 5,000 പേർക്കാണ് പൊതുയോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അനുമതിയുള്ളത്. ഡിജിറ്റൽ ക്യുആർ കോഡ് പാസ് കൈവശമുള്ളവർക്ക് മാത്രമായിരിക്കും പ്രവേശനം.

നഗരമൊട്ടാകെ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയതായി പോലീസ് അറിയിച്ചു. ജനക്കൂട്ട നിയന്ത്രണം, ഗതാഗത ക്രമീകരണം, വേദി സുരക്ഷ, അടിയന്തര മെഡിക്കൽ സേവനങ്ങൾ എന്നിവ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി 5,000-ത്തിലധികം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവിധ വകുപ്പുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളായി അടിയന്തര രക്ഷാപ്രവർത്തന മാർഗങ്ങൾ, മെഡിക്കൽ സജ്ജീകരണങ്ങൾ, സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ എന്നിവ വിലയിരുത്തി വരികയാണ്. മുൻ ദുരന്തത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇത്തവണ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക പ്രാധാന്യമാണ് സർക്കാർ നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

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