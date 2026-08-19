ETV Bharat / bharat

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കളുടെ എണ്ണമെടുക്കാൻ രഹസ്യ ഉത്തരവ്; തഹസിൽദാരെ സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്‌ത് വിജയ്‌ സര്‍ക്കാര്‍

ഡിണ്ടിഗൽ ജില്ലയിലെ ഗുജിലിയാംപാറ തഹസിൽദാർ എം. അയ്യസാമിയെയാണ് തമിഴ്‌നാട് സർക്കാർ അടിയന്തരമായി സർവീസിൽ നിന്ന് സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്തത്.

Profiling Communist Party Members CPIM Dindigul Gujiliamparai Tahsildar suspension Gujiliamparai Tahsildar Ayyasamy
പി. ഷൺമുഖം (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 19, 2026 at 10:50 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ചെന്നൈ: സി.പി.ഐ, സി.പി.എം എന്നീ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി നേതാക്കളുടെയും അണികളുടെയും വിവരങ്ങൾ രഹസ്യമായി ശേഖരിക്കാൻ ഉത്തരവിട്ട തഹസിൽദാർക്ക് സസ്‌പെൻഷൻ. ഡിണ്ടിഗൽ ജില്ലയിലെ ഗുജിലിയാംപാറ തഹസിൽദാർ എം. അയ്യസാമിയെയാണ് തമിഴ്‌നാട് സർക്കാർ അടിയന്തരമായി സർവീസിൽ നിന്ന് സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്തത്. തൻ്റെ കീഴിലുള്ള വില്ലേജ് അസിസ്റ്റന്റുമാർക്കും റെവന്യൂ ഇൻസ്‌പെക്ടർമാർക്കും തഹസിൽദാർ നൽകിയ രഹസ്യ നിർദ്ദേശം പുറത്തായതോടെയാണ് സംഭവം വിവാദമായത്.

സംഭവം ഇങ്ങനെ...

തങ്ങളുടെ പരിധിയിലുള്ള സി.പി.ഐ, സി.പി.എം പാർട്ടിയിലെ പ്രധാന നേതാക്കൾ ആരൊക്കെയാണ്, അവരുടെ പ്രവർത്തകർ എത്രപേരുണ്ട് തുടങ്ങിയ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകാനായിരുന്നു തഹസിൽദാറുടെ വിവാദ ഉത്തരവ്. ഭരണ മുന്നണിയിലെ പ്രധാന ഘടകകക്ഷികളായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളെ നിരീക്ഷിക്കാൻ ഒരു റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് ഉത്തരവിട്ടത് ചെന്നൈയിലെ ഭരണസിരാകേന്ദ്രങ്ങളെപ്പോലും ഞെട്ടിച്ചു.

സംഭവം വിവാദമായതോടെ അന്വേഷണ വിധേയമായി അയ്യസാമിയെ സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്യുകയും കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി ചെന്നൈയിലെ റവന്യൂ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷൻ കമ്മീഷണർക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരാകാൻ നിർദേശിക്കുകയും ചെയ്തു.

"ഗുജിലിയാംപാറ താലൂക്കിന് കീഴിലുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിലെ പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിൽ പെട്ട വ്യക്തികളുടെ പേരും വിലാസവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട റവന്യൂ ഇൻസ്പെക്ടർമാർ മുഖേന താലൂക്ക് ഓഫീസർക്ക് നേരിട്ട് സമർപ്പിക്കണം" ഗുജിലിയാംപാറ താലൂക്ക് ഓഫീസ് പുറത്തിറക്കിയ സർക്കുലറിൽ പറയുന്നു. ഇതേത്തുടർന്ന്, താലൂക്ക് ഓഫീസർ അയ്യസാമിക്കെതിരെ വകുപ്പുതല നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് വമ്പിച്ച പ്രതിഷേധ റാലിയും പ്രകടനവും നടത്തുമെന്ന് സിപിഎം പ്രഖ്യാപിച്ചു. അതേസമയം, താലൂക്ക് ഓഫീസറുടെ ഉത്തരവ് ഉടൻ പിൻവലിക്കുമെന്ന് ദിണ്ടിഗൽ ജില്ലാ കലക്ടർ ദുർഗ്ഗമൂർത്തി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

രാഷ്ട്രീയ വൃത്തങ്ങളിൽ വൻ ചർച്ച; സി.പി.എം പ്രതികരണം

എന്ത് സാഹചര്യത്തിലാണ് തഹസിൽദാർ ഇത്തരമൊരു ഉത്തരവിറക്കിയതെന്ന് ഇപ്പോഴും വ്യക്തമല്ലെന്ന് സി.പി.എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പി. ഷൺമുഖം പ്രതികരിച്ചു.

"അയാൾ എന്തിനാണ് ഇത്തരമൊരു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. എന്തായാലും ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്തതായി വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പിന്നിലെ യഥാർത്ഥ കാരണങ്ങൾ ഔദ്യോഗിക അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ പുറത്തുവരൂ."
– പി. ഷൺമുഖം (സി.പി.എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി)

ഒരു റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്തിനാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ മുതിർന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് തമിഴ്‌നാട് ഇൻ്റലിജൻസ് വിഭാഗവും അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളെ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ടോ" തഹസിൽദാർക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് ഡോ. അൻപുമണി രാമദോസ്

ഡിണ്ടിഗൽ ഗുജിലിയാംപാറ തഹസിൽദാർ എം. അയ്യസാമിക്കെതിരെ കടുത്ത വിമർശനവുമായി പി.എം.കെ സ്ഥാപക നേതാവും മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ ഡോ. അൻപുമണി രാമദോസ് രംഗത്തെത്തി. "സി.പി.ഐയും സി.പി.എമ്മും നിരോധിത പാർട്ടികളാണോ?" എന്ന് ചോദിച്ച അദ്ദേഹം, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രവർത്തകരെ കുറ്റവാളികളെപ്പോലെ ചിത്രീകരിച്ച തഹസിൽദാറുടെ നടപടി ജനാധിപത്യവിരുദ്ധവും ശക്തമായി അപലപിക്കേണ്ടതുമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി.

തഹസിൽദാർ അയ്യസാമിയെ തമിഴ്‌നാട് സർക്കാർ നിലവിൽ സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഇയാൾക്കെതിരെ വെറും സസ്‌പെൻഷൻ പോരാ, ശക്തമായ നിയമനടപടികൾ തന്നെ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് രാമദോസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

"ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഏകാധിപത്യം!"

തഹസിൽദാറുടെ വിവാദ ഉത്തരവിനെ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകൂടത്തോടും അടിയന്തരാവസ്ഥക്കാലത്തോടുമാണ് അൻപുമണി രാമദോസ് ഉപമിച്ചത്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുൻപ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ നിരോധിച്ച കാലത്തും, രാജ്യത്ത് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോഴുമൊക്കെയാണ് താഴേത്തട്ടിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിട്ട് ഭരണാധികാരികൾ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചിരുന്നത്. പ്രതിഷേധങ്ങളെ അടിച്ചമർത്താൻ അന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാരും ഏകാധിപതികളും ഉപയോഗിച്ച അതേ നിയമവിരുദ്ധ തന്ത്രമാണ് ഇന്ന് ഒരു തഹസിൽദാർ പയറ്റിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് കടുത്ത അധികാര ദുർവിനിയോഗമാണെന്നും അദ്ദേഹം വിമര്‍ശിച്ചു.

ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മൗനത്തിനെതിരെയും വിമർശനം!

തഹസിൽദാർ അയ്യസാമി പുറപ്പെടുവിച്ച വിവാദ സർക്കുലറിന്റെ പകർപ്പ് ഡിണ്ടിഗൽ ജില്ലാ കലക്ടർക്കും, പളനി റവന്യൂ ഡിവിഷണൽ ഓഫീസർക്കും അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും രാമദോസ് പറഞ്ഞു. ഈ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ സർക്കുലർ കണ്ടിട്ടും ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാനോ തഹസിൽദാർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാനോ തയ്യാറായില്ല എന്നത് സംഭവത്തിൻ്റെ ഗൗരവം വർധിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

"ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയനുസരിച്ച് ജനക്ഷേമത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കാനും പ്രചാരണം നടത്താനും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് പൂർണ അവകാശമുണ്ട്. അതിനെ തടയാനോ ഭീഷണിപ്പെടുത്താനോ ഒരു തഹസിൽദാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോ പോലും അധികാരമില്ല. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെ ഭയപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച തഹസിൽദാർ അയ്യസാമിക്കെതിരെ തമിഴ്‌നാട് സർക്കാർ കർശനമായ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം."– ഡോ. അൻപുമണി രാമദോസ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

Also Read: വെറുതെയല്ല മൂന്നാമത്തെ കുഞ്ഞിനും 365 ദിവസം പ്രസവാവധി!, വിജയ്‌ സര്‍ക്കാരിൻ്റെ ജനപ്രിയ പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നില്‍... വിദഗ്‌ധര്‍ പറയുന്നു

TAGGED:

PROFILING COMMUNIST PARTY MEMBERS
CPIM DINDIGUL
GUJILIAMPARAI TAHSILDAR SUSPENSION
GUJILIAMPARAI TAHSILDAR AYYASAMY
DINDIGUL TAHSILDAR SUSPENDED

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.