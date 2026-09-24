തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾ നിയമവിരുദ്ധം; രൂക്ഷവിമർശനവുമായി എസ്.വൈ ഖുറേഷി
ന്യൂഡൽഹിയിലെ ഇന്ത്യ ഇൻ്റർനാഷണൽ സെൻ്ററിൽ നടന്ന 'ദി ഡിലിമിറ്റേഷൻ ഡിബേറ്റ്- ദി യൂണിയൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് യൂണിറ്റ്സ്' എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രകാശനച്ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുൻ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ
Published : September 24, 2026 at 11:21 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: വോട്ടർപട്ടിക പുതുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്പെഷ്യൽ ഇൻ്റൻസീവ് റിവിഷൻ (എസ്.ഐ.ആർ) നടപടികളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി മുൻ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ എസ്.വൈ ഖുറേഷി. കമ്മിഷൻ്റെ തീരുമാനങ്ങളുടെ നിയമസാധുതയെ ചോദ്യം ചെയ്ത അദ്ദേഹം, നിയമവിരുദ്ധമായ എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും റദ്ദാക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ന്യൂഡൽഹിയിലെ ഇന്ത്യ ഇൻ്റർനാഷണൽ സെൻ്ററിൽ നടന്ന 'ദി ഡിലിമിറ്റേഷൻ ഡിബേറ്റ്- ദി യൂണിയൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് യൂണിറ്റ്സ്' എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രകാശനച്ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കഴിഞ്ഞ പത്ത് മാസത്തിനിടെ 14 തവണയെങ്കിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർമാരായ വിവേക് ജോഷിയും സുഖ്ബീർ സിങ് സന്ധുവും എസ്.ഐ.ആർ നടപടികളിൽ വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് ഖുറേഷിയുടെ പ്രതികരണം.
ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് ദിനപത്രമാണ് ഈ വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ പിന്തുടരുന്ന നടപടിക്രമങ്ങളെ കമ്മിഷണർമാർ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുവെന്ന വസ്തുതയാണ് ഈ വെളിപ്പെടുത്തലിലൂടെ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇത് കമ്മിഷൻ്റെ തീരുമാനങ്ങളുടെ നിയമസാധുതയെക്കുറിച്ച് ഗുരുതരമായ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉയർത്തുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
തീരുമാനങ്ങൾ നിയമവിരുദ്ധം
ആരുടെയും പേരെടുത്ത് പറയാതെയായിരുന്നു ഖുറേഷിയുടെ വിമർശനം. രണ്ടുപേർ ചേർന്ന് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ട ഒരു വിഷയത്തിൽ, ഇവിടെ ഒരാൾ മാത്രമാണ് എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്നും അതിനാൽ അവയെല്ലാം നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇത്തരത്തിൽ കൈക്കൊണ്ട എല്ലാ നിയമവിരുദ്ധ തീരുമാനങ്ങളും പിൻവലിക്കണമെന്നും മുൻ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
നിലവിൽ ഡൽഹി ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും 16 സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമായി എസ്.ഐ.ആർ നടപടികളുടെ മൂന്നാം ഘട്ടം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. മിസോറാം, ഒഡിഷ, മണിപ്പൂർ, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, സിക്കിം, അരുണാചൽപ്രദേശ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ഹരിയാന, ഛണ്ഡിഗഡ്, പഞ്ചാബ്, കർണാടക, നാഗാലാൻഡ്, ഝാർഖണ്ഡ്, ത്രിപുര, മഹാരാഷ്ട്ര, മേഘാലയ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് വോട്ടർപട്ടിക പുതുക്കൽ നടപടികൾ നടക്കുന്നത്.
ബിഹാറിലെ നടപടികൾ സംശയാസ്പദം
കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്ന നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി ബിഹാറിലായിരുന്നു വോട്ടർപട്ടികയുടെ ആദ്യഘട്ട എസ്.ഐ.ആർ നടപടികൾ നടന്നത്. അന്ന് മുതൽ തന്നെ ഈ പ്രക്രിയയിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ബിജെപിയെ സഹായിക്കുകയാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ആരോപിച്ചിരുന്നു. അർഹരായ എല്ലാ വോട്ടർമാരെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയും അനർഹരായവരെ ഒഴിവാക്കിയും വോട്ടർപട്ടിക ശുദ്ധീകരിക്കുക എന്നതാണ് എസ്.ഐ.ആർ നടപടികളുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ വിശദീകരണം.
എന്നാൽ ബിഹാറിലെ നടപടികളെ പരാമർശിച്ച്, ഈ പ്രക്രിയയിലൂടെ എത്ര നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരെ കണ്ടെത്താനായെന്ന് ഖുറേഷി ചോദിച്ചു. നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരെ കണ്ടെത്താനാണ് ഈ പ്രക്രിയ മുഴുവൻ ആരംഭിച്ചതെന്നും എന്നാൽ ബിഹാറിൽ എത്ര നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരെ കണ്ടെത്തിയെന്ന് ഇന്നുവരെ ആർക്കും അറിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നിലവിൽ നടക്കുന്ന എസ്.ഐ.ആർ നടപടികൾ സംശയാസ്പദമാണെന്നും, ഇത് ആരംഭിച്ചതുമുതൽ താൻ ഇതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വിശദീകരണവുമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ
അതേസമയം, ഏതൊരു സ്ഥാപനത്തിലും വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങളും നിരീക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത് സ്വാഭാവികമാണെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ വ്യക്തമാക്കി. തങ്ങളുടെ എല്ലാ നടപടികളും നിയമത്തിന് വിധേയമായാണെന്നും, ഒന്നിലധികം അംഗങ്ങളുള്ള ഒരു ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനമായാണ് കമ്മിഷൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും അവർ വിശദീകരിച്ചു. ദേശീയ ഇംഗ്ലീഷ് ദിനപത്രം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വാർത്താ റിപ്പോർട്ടിനെ പരോക്ഷമായി പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തിറക്കിയ വാർത്താക്കുറിപ്പിലാണ് കമ്മിഷൻ്റെ പ്രതികരണം. ഭരണഘടനയുടെ 324-ാം അനുച്ഛേദം, ചട്ടങ്ങൾ, സ്ഥാപിതമായ കീഴ്വഴക്കങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കി.
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ഒന്നിലധികം അംഗങ്ങളുള്ള ഒരു ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനമായാണ് കമ്മിഷൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും രേഖാമൂലമുള്ള കുറിപ്പുകൾ, നിരീക്ഷണങ്ങൾ, സാങ്കേതിക നിർദേശങ്ങൾ, ആഭ്യന്തര പരിശോധനകൾ എന്നിവ പൂർണ്ണ സുതാര്യതയും നിയമപരമായ പാലനവും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള നിരന്തരമായ നടപടിക്രമങ്ങളാണെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. കമ്മിഷൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിയമങ്ങൾക്കും നിർദേശങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായാണ് നടക്കുന്നത്. കമ്മിഷൻ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന എല്ലാ ഔദ്യോഗിക ഉത്തരവുകൾക്കും തീരുമാനങ്ങൾക്കും ഭരണപരമായ നിർദേശങ്ങൾക്കും പൂർണ്ണ നിയമസാധുതയുണ്ടെന്നും, 2023-ലെ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ മറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർമാർ (നിയമനം, സേവന വ്യവസ്ഥകൾ, കാലാവധി) നിയമപ്രകാരമുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് ഇവ നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ വ്യക്തമാക്കി.
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