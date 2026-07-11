കേടായ മുട്ടയും പാലും, വ്യാജ ലൈസൻസും; സ്വിഗ്ഗി ഇൻസ്റ്റാമാർട്ടിനെതിരെ വ്യാപക പരാതി
ആകെ ഒൻപത് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസുകളാണ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതോറിറ്റി ഇതുവരെ സ്വിഗ്ഗി ഇൻസ്റ്റാമാർട്ടിന് അയച്ചത്.
Published : July 11, 2026 at 4:56 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: സ്വിഗ്ഗി ഇൻസ്റ്റാമാർട്ടിനെതിരെ വ്യാപക പരാതി. ഗുണനിലവാരമില്ലാത്തതും പഴകിയതുമായ ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്തതിന് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ നോട്ടിസ് അയച്ചു. ഉപഭോക്താക്കൾ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി. ഒൻപതോളം നോട്ടിസുകള് ഇതുവരെ അയച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകള്.
കാലഹരണപ്പെട്ടതും കേടായതും ചീഞ്ഞതും മലിനമായതും ഉള്പ്പെടെ സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ഭക്ഷ്യ ഉത്പന്നങ്ങൾ സ്വിഗ്ഗി ഇൻസ്റ്റാമാർട്ട് വഴി വിതരണം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പരാതി. ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ലൈസൻസിൽ അംഗീകരിച്ച ഉൽപ്പന്ന വിഭാഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ബ്രാൻഡുകളും ആപ്പ് വഴി വിതരണം ചെയ്യുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. “സാധുവായ ലൈസൻസിന് കീഴിൽ ഉത്പന്നം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് വിപണനം ചെയ്യരുതെന്നും ആവശ്യമെങ്കിൽ ലൈസൻസ് പരിഷ്കരണത്തിന് അപേക്ഷിക്കണമെന്നും ഫുഡ് ബിസിനസ് ഓപ്പറേറ്ററോട് നിർദ്ദേശിച്ചു,” എന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
FSSAI has issued 9 notices to Swiggy Instamart following multiple consumer complaints alleging violations under the FSS Act 2006.— FSSAI (@fssaiindia) July 11, 2026
The FBO has been directed to submit a detailed explanation & compliance report failing which appropriate legal action will be initiated #FSSAINotice pic.twitter.com/wxejz38L7T
പഴകിയതും, ചീഞ്ഞതും, ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്നതുമായ മുട്ട, കക്കേ ദ പറാത്ത എന്ന കമ്പനിയുടെ പറാത്ത എന്നിവ വിതരണം ചെയ്തതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പരാതികൾ വർധിച്ചിട്ടും ഫുഡ് ബിസിനസ് ഓപ്പറേറ്റർ (എഫ്ബിഒ) യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. "ഇൻസ്റ്റാമാർട്ട് വഴി മലിനമായ മുട്ടകളും പാലും കേടായ പാക്ക് ചെയ്ത ഭക്ഷണ വസ്തുക്കളും വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കേടായ ഉത്പന്നം തിരികെ നൽകിയ ശേഷം അതേ ഉൽപന്നം ഉപഭോക്താവിന് വീണ്ടും വിതരണം ചെയ്തതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്," എന്നും എഫ്എസ്എസ്എഐ പറഞ്ഞു.
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സ്വിഗ്ഗി ഇൻസ്റ്റാമാർട്ടിന് നൽകിയ എഫ്എസ്എസ്എഐ നോട്ടീസുകളിൽ, തെറ്റായതോ, അസാധുവായതോ, നിലവിലില്ലാത്തതോ ആയ എഫ്എസ്എസ്എഐ ലൈസൻസ് നമ്പറിനെക്കുറിച്ചും റിപ്പർട്ട് തേടിയിട്ടുണ്ട്. പരാതികൾ നൽകിയിട്ടും തൃപതികരമായ പ്രതികരണമോ, പരാതി പരിഹാരമോ, തിരുത്തൽ നടപടിയോ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ചില പരാതികൾ ആരോപിക്കുന്നു. റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കാതെ റീഫണ്ട് നൽകി പ്രശ്ന പരിഹാരം കാണുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നും അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ആകെ ഒൻപത് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസുകളാണ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതോറിറ്റി ഇതുവരെ അയച്ചത്. ഉപഭോക്താക്കളുടെ വ്യാപകമായ പരാതികളെ തുടർന്ന് 2006-ലെ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആക്ട് പ്രകാരമാണ് സ്വിഗ്ഗിക്ക് എഫ്എസ്എസ്എഐ നോട്ടീസയച്ചതെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. വിശദമായ വിശദീകരണം നൽകണമെന്ന് നോട്ടിസിൽ അധികൃതർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അല്ലാത്തപക്ഷം നിയമനടപടികളിലേക്ക് കടക്കുമെന്നും എഫ്എസ്എസ്എഐ വ്യക്തമാക്കി.
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