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മമതയെപ്പോലെ ദുർബലനും ഭീരുവുമായ മുഖ്യമന്ത്രിയല്ല ഞാൻ; വിദ്വേഷ പ്രസംഗത്തില്‍ ഹുമയൂൺ കബീറിന് മുന്നറിയിപ്പുമായി സുവേന്ദു അധികാരി

അടുത്തിടെ ചില പ്രകോപനപരമായ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയ എംഎൽഎയും ആം ജനത ഉന്നയൻ പാർട്ടി (എജെയുപി) മേധാവിയുമായ ഹുമയൂൺ കബീറിനെ പരാമർശിച്ചായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസ്ഥാവന.

HUMAYUN KABIR FOR HATE SPEECH SUVENDU ADHIKARI MAMATA BANARJI WEST BENGAL POLITICS
സുവേന്ദു അധികാരി (ETV Bharat)
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By PTI

Published : July 10, 2026 at 8:30 PM IST

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കൊൽക്കത്ത: മമത ബാനർജിയെപ്പോലെ ഒരു ദുർബലനും ഭീരുവുമായ മുഖ്യമന്ത്രിയല്ല താനെന്ന് പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരി. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധികളിൽ നിന്ന് വർഗീയ സംഘർഷം വളർത്താൻ സാധ്യതയുള്ള പരാമർശങ്ങൾ താൻ സഹിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അടുത്തിടെ ചില പ്രകോപനപരമായ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയ എംഎൽഎയും ആം ജനത ഉന്നയൻ പാർട്ടി (എജെയുപി) മേധാവിയുമായ ഹുമയൂൺ കബീറിനെ പരാമർശിച്ചായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസ്താവന.

മുർഷിദാബാദ് ജില്ലയിലെ റെജിനഗറിൽ നടക്കുന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഷെഡ്യൂൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന ബിജെപി റാലിയിൽ സംസാരിക്കവെയായിരുന്നു സുവേന്ദു അധികാരിയുടെ പരമാർശം. തന്‍റെ മുൻഗാമിയും ടിഎംസി മേധാവിയുമായ മമത ബാനർജിയെ ദുർബലനും ഭീരുവും എന്ന് വിളിക്കുകയും ഇത്തരം ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാത്ത പ്രവൃത്തികളോടുള്ള തൻ്റെ പ്രതികരണം തികച്ചും വിപരീതമായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

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"ഒരു തെറ്റും ചെയ്യരുത്, ഞാൻ മമത ബാനർജിയെപ്പോലെ ദുർബലനും ഭീരുവുമായ മുഖ്യമന്ത്രിയല്ല. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രതിനിധികളിൽ നിന്നുള്ള അശ്രദ്ധമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞാൻ സഹിക്കില്ല. രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടന മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പ്രാദേശിക എംഎൽഎയോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു," മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ടിഎംസി മേധാവിയെ പരാജയപ്പെടുത്തി അഭിമാനകരമായ ഭബാനിപൂർ സീറ്റിൽ അധികാരി വിജയിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ഒഴിവുവന്ന സീറ്റായ നന്ദിഗ്രാമിനൊപ്പം, നൗഡ സീറ്റിൽ വിജയിച്ച കബീർ രാജിവച്ചതിനെത്തുടർന്ന് റെജിനഗറിലും ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

"റെജിനഗറിലെ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്ത 30 മുതൽ 45 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നടക്കും. ഈ മേഖലയിൽ വളരെക്കാലമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഹിന്ദു-മുസ്ലിം രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെ, ഇവിടുത്തെ വോട്ടർമാർക്ക് എന്ത് ആവശ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരും," അധികാരി പറഞ്ഞു.

സിഎഎ-എൻആർസി, വഖഫ് നിയമം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾക്കെതിരായ പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ പേരിൽ മുർഷിദാബാദിലുടനീളം അക്രമത്തിന് തീ കൊളുത്തിയതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന മുൻ ടിഎംസി നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാർ കാരണം ഈ പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങൾ അനന്തമായ കഷ്‌ടപ്പാടുകൾ സഹിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

ജൂൺ 29 ന്, ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിനിടെ സംസ്ഥാന നിയമസഭയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിനിടെ, അധികാരി കബീറിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചു, എജെയുപി നേതാവിൻ്റെ മകൻ റെജിനഗർ സീറ്റ് ഒഴിഞ്ഞതിനുശേഷം മത്സരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിനായി വോട്ടർമാരെ ധ്രുവീകരിക്കാൻ നൗഡ എംഎൽഎ പ്രകോപനപരമായ പ്രസ്‌താവനകൾ നടത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ചു.

"ഇനി ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ (കബീർ) ഇത്തരം അശ്രദ്ധവും നിയന്ത്രണാതീതവുമായ പരസ്യ പ്രസ്താവനകൾ നടത്താൻ ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസ്‌താവനകൾ പിൻവലിക്കാൻ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ആവശ്യപ്പെടുക മാത്രമല്ല, അത്തരം പരാമർശങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് പലതവണ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യും. അദ്ദേഹം പരസ്യമായി ഇത്തരം പരാമർശങ്ങൾ നടത്തുന്ന അവസാന സമയമാണിതെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു," അധികാരി പറഞ്ഞു, "നൗഡ എംഎൽഎയെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു" എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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TAGGED:

HUMAYUN KABIR FOR HATE SPEECH
SUVENDU ADHIKARI
MAMATA BANARJI
WEST BENGAL POLITICS
SUVENDU WARNS KABIR

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