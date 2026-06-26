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പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് നടപ്പിലാക്കുക എല്ലാ നടപടിക്രമങ്ങളും പാലിച്ച്; പ്രഖ്യാപനവുമായി സുവേന്ദു അധികാരി

ഗുജറാത്തും അസമും സ്വീകരിച്ച നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് സമാനമായി, നിയമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ സർക്കാർ സംസ്ഥാനത്ത് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരി പറഞ്ഞു.

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West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari (ETV Bharat)
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By PTI

Published : June 26, 2026 at 1:33 PM IST

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കൊൽക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ എല്ലാ നടപടിക്രമങ്ങളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് (യുസിസി) നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരി. ഗുജറാത്തും അസമും സ്വീകരിച്ച നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് സമാനമായി, നിയമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ സർക്കാർ സംസ്ഥാനത്ത് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് നടപ്പിലാക്കുമെന്നും ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് നടപ്പാക്കുന്നതോട് കൂടി വിവാഹം, വിവാഹമോചനം, അനന്തരാവകാശം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ മാറ്റം ഉണ്ടായേക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

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വടക്കൻ കൊൽക്കത്തയിലെ കോളജ് സ്ട്രീറ്റിൽ സർക്കാർ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന സാഹിത്യകാരൻ ബങ്കിം ചന്ദ്ര ചതോപാധ്യായയുടെ 189-ാം ജന്മവാർഷികാഘോഷ പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കവേയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് നടപ്പിലാക്കാൻ നിയമനിർമ്മാണ നടപടികൾ ആരംഭിച്ച ഗുജറാത്തിനെക്കുറിച്ചും അസമിനെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം പരമാർശിച്ചു. പരിപാടിയിൽ, ബങ്കിം ചന്ദ്ര ചതോപാധ്യായയ്ക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി പുഷ്‌പാർച്ചന നടത്തുകയും ഗാനത്തിൻ്റെ 150 വാർഷികാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ദേശീയ തലത്തിൽ 'വന്ദേമാതരം' മ്യൂസിയം നിർമ്മിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

നിയമസഭയിൽ നിലവിൽ ബജറ്റ് സമ്മേളനം നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലും പാർട്ടി പ്രഖ്യാപിച്ച ആറ് മാസത്തെ സമയപരിധിക്ക് വളരെ മുമ്പുതന്നെ, പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ബിജെപി സർക്കാർ തിങ്കളാഴ്‌ച നിയമസഭയിൽ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് (യുസിസി) ബിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് പശ്ചിമ ബംഗാൾ മന്ത്രിസഭയിലെ വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നത്.

ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ഗുജറാത്ത്, അസം, മധ്യപ്രദേശ്, മഹാരാഷ്ട്ര എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇതിനകം തന്നെ യുസിസി നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തതുപോലെ, ബിജെപി ഭരിക്കുന്ന മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെപ്പോലെ ബംഗാളിലും ഇത് നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് അധികാരി മന്ത്രിസഭ പറയുന്നു. ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം നിയമസഭയിൽ നടന്ന ബിസിനസ് അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുകയും അന്തിമമാക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് മന്ത്രിസഭയിലെ അംഗം പറഞ്ഞു.

സമീപകാലത്ത് ബംഗാളിൽ ഉണ്ടായ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിയമപരവും സാമൂഹികവുമായ നയ മാറ്റങ്ങളിലൊന്നായി ഇതിനെ അടയാളപ്പെടുത്തിയേക്കാം കാരണം യുസിസിയെ ഒരു പ്രധാന ഭരണ വാഗ്‌ദാനമായും രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യമുള്ള പരിഷ്‌കാരമായുമാണ് ബിജെപി കണക്കാക്കുന്നത്. 2026ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി, സംസ്ഥാനത്ത് അധികാരത്തിലെത്തി ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ യുസിസി നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് ബിജെപി പ്രകടന പത്രികയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഏപ്രിലിൽ പാർട്ടിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടന പത്രിക അഥവാ 'സങ്കൽപ് പത്ര' അനാച്ഛാദനം ചെയ്തുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ ഈ വാഗ്ദാനം ഉയർത്തിക്കാട്ടുകയും ചെയ്‌തു.

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SUVENDU ADHIKARI UCC IN WEST BENGAL
WEST BENGAL NEWS
UNIFORM CIVIL CODE
WEST BENGAL GOVERNMENT
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