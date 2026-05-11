സുവേന്ദു അധികാരിയുടെ പിഎ കൊല്ലപ്പെട്ട കേസ്: 3 പേർ യുപിയിൽ അറസ്റ്റിൽ
Published : May 11, 2026 at 12:04 PM IST
കൊൽക്കത്ത: പശ്ചിമബംഗാൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സുവേന്ദു അധികാരിയുടെ പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് ചന്ദ്രനാഥ് രഥ് വെടിയേറ്റ് മരിച്ച സംഭവത്തിൽ മൂന്ന് പേരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ശാസ്ത്രീയ അന്വേഷണത്തിനൊടുവിൽ ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്നാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്. ഡിജിറ്റൽ വിവരങ്ങളും കുറ്റകൃത്യം നടന്ന സ്ഥലത്തെ സാഹചര്യ തെളിവുകളുമാണ് കേസിൽ നിർണായകമായത്.
പ്രതികളെ കനത്ത സുരക്ഷയിൽ ബംഗാളിലെ ഭവാനി ഭവനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. അറസ്റ്റിലായ മൂന്ന് പേരെയും നിലവിൽ പൊലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ്. ഇലക്ട്രോണിക് തെളിവുകളും മറ്റ് വിവരങ്ങളും കേസ് അന്വേഷണത്തിന് ഏറെ സഹായകമായി. കൊലപാതകത്തിന് ഉപയോഗിച്ച വാഹനം കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള അന്വേഷണം ബാലി ടോൾ പ്ലാസയിലാണ് എത്തിയത്. ഇവിടെനിന്നും അന്വേഷണ സംഘത്തിന് നിർണായക തെളിവുകൾ ലഭിച്ചിരുന്നു.
പ്രതികളുടെ ഡിജിറ്റൽ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ പൊലീസ് വിശദമായി പരിശോധിച്ചിരുന്നു. ഇതിലൂടെ ഇവരുടെ താമസസ്ഥലവും ഫോൺ കോൾ വിവരങ്ങളും കൃത്യമായി മനസിലാക്കാൻ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് സാധിച്ചു. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉത്തർപ്രദേശിലേക്ക് തിരിച്ചത്. ദിവസങ്ങൾ നീണ്ട നിരീക്ഷണങ്ങൾക്കും രഹസ്യ നീക്കങ്ങൾക്കും ഒടുവിലാണ് പ്രതികൾ വലയിലായത്.
കൃത്യമായ ആസൂത്രണം
സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ, വാഹന റൂട്ട് മാപ്പുകൾ, മൊബൈൽ ടവർ ലൊക്കേഷൻ, ടോൾ പ്ലാസ ഡാറ്റ, സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ എന്നിവ സംയോജിപ്പിച്ചാണ് നിലവിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത്. വളരെ കൃത്യതയോടെയാണ് ചന്ദ്രനാഥിൻ്റെ കൊലപാതകം നടപ്പാക്കിയതെന്ന് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിലയിരുത്തുന്നു. ദിവസങ്ങളോളം ചന്ദ്രനാഥിൻ്റെ ഓരോ നീക്കവും നിരീക്ഷിച്ച ശേഷമാണ് പ്രതികൾ കൃത്യം നടത്തിയത്. കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിൽ ക്രിമിനൽ സംഘങ്ങൾക്ക് പങ്കുണ്ടോയെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ രഹസ്യമായി അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.
മെയ് ആറിന് സംഭവിച്ചത്
മെയ് ആറിനാണ് ബംഗാളിലെ മധ്യംഗ്രാമിൽ വച്ച് ചന്ദ്രനാഥ് വെടിയേറ്റ് മരിച്ചത്. വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. നെഞ്ചിലും പുറത്തും തലയിലുമാണ് വെടിയേറ്റത്. മുൻകൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്ത ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായാണ് കൃത്യം നടപ്പാക്കിയതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അക്രമികൾ പിന്തുടർന്ന് വന്ന് നിറയൊഴിക്കുകയായിരുന്നു.
ആക്രമണത്തിൽ വാഹനത്തിൻ്റെ ഡ്രൈവറായ ബുദ്ധദേബ് ബേറയ്ക്കും അന്ന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരൾ, വലത് ശ്വാസകോശം, വലത് തോൾ, വലത് കൈയുടെ സന്ധി എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് വെടിയേറ്റത്. ഇരുവരെയും ഉടൻ തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ചന്ദ്രനാഥിൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഡ്രൈവർ ഇപ്പോഴും ചികിത്സയിൽ തുടരുകയാണ്.
കൊലപാതക വിവരം അറിഞ്ഞയുടൻ സുവേന്ദു അധികാരി ആശുപത്രിയിലെത്തിയിരുന്നു. കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രിയും ബിജെപി മുൻ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനുമായ സുകാന്ത മജുംദാർ, പാർട്ടി നേതാവ് അർജുൻ സിങ് തുടങ്ങി നിരവധി നേതാക്കളും വിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാൻ എത്തി. ആരുടെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് കൊലപാതകം നടത്തിയത് എന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്.
എവിടെവച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയത്, കുറ്റകൃത്യത്തിന് ശേഷം പ്രതികൾക്ക് ഒളിവിൽ കഴിയാൻ സഹായം നൽകിയത് ആരാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനായി പ്രതികളെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ്. ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ നിരവധി നിർണായക വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചതായാണ് വാചകം. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കേസിൽ പല പ്രമുഖരുടെയും പേരുകൾ പുറത്തുവന്നേക്കാമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ സൂചന നൽകി.
