ETV Bharat / bharat

ഭരണകൂടത്തെ അഴിച്ച് പണിയാൻ കരുക്കൾ നീക്കി സുവേന്ദു അധികാരി; സത്യപ്രതിജ്ഞയ്‌ക്ക് പിന്നാലെ ചർച്ചകൾ തുടങ്ങി

പൊലീസ് സേനയുമായും ഭരണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും അടിയന്തര യോഗത്തിന് നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്രമസമാധാനത്തിനും സുരക്ഷയ്‌ക്കുമായുള്ള ചർച്ചകൾ കൂടാതെ നിർണായകമായ മറ്റ് വിഷയങ്ങളും യോഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും.

SUVENDU ADHIKARI BENGAL CM SUVENDU ADHIKARI SUVENDU ADHIKARI MEETING ORDER SUVENDU ADHIKARI TAKEN THE OATH
Suvendu Adhikari signs documents after taking the oath as West Bengal Chief Minister during a ceremony in Kolkata (IANS)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 10, 2026 at 4:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കൊൽക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാളിൻ്റെ ഒമ്പതാമത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി സുവേന്ദു അധികാരി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്‌ത് അധികാരമേറ്റതിനു പിന്നാലെ സത്യപ്രതിജ്ഞ നടന്ന മൈതാനത്തെ പിഡബ്യൂഡി ടെൻ്റിൽ പൊലീസ് ഭരണതല ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി പ്രാഥമിക ചര്‍ച്ച നടത്തി. നാളെ (മെയ്‌11) വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിക്ക് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റായ നബന്നയിൽ പൊലീസും ഭരണകൂടവുമായും മറ്റൊരു അടിയന്തര യോഗം നടത്തുമെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സുരക്ഷാ സംവിധാനത്തിൽ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിനുള്ള സമഗ്രമായ ചർച്ചയാണ് നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോടും മറ്റ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരോടും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ജില്ലകളിലുമുള്ള പൊലീസ് സൂപ്രണ്ടുമാർ, വിവിധ പൊലീസ് കമ്മിഷണർമാർ, റെയിൽവേ പൊലീസിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ഡിഐജി, ഐജി, എഡിജി റാങ്കിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ക്രമസമാധാനത്തിനും സുരക്ഷയ്‌ക്കുമായുള്ള ചർച്ച

സംസ്ഥാനത്തെ നിലവിലെ ക്രമസമാധാന നിലയും സുരക്ഷയുടെ വിവിധ വശങ്ങളും സംബന്ധിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരി ജില്ലാ കമ്മിഷണർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി നേരിട്ട് സംവദിച്ചേക്കാമെന്നും വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് പിന്നാലെ അക്രമം, ക്രമസമാധാനം, ഭരണ നിയന്ത്രണം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ഭരണശ്രേണിയിൽ മാറ്റങ്ങളും നിയമനങ്ങളും

അതേസമയം, പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ, സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭരണസിരാകേന്ദ്രത്തില്‍ വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് പ്രകടമാകുന്നത്. സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറി, അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി, ജോയിൻ്റ് സെക്രട്ടറി, സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി, ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി എന്നീ റാങ്കുകളിലുള്ള 16 ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിനുള്ളിൽ നിയമനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ശംഖ സാന്ദ്ര, നിതേഷ് ധാലി, സുദത്ത ചൗധരി, സൗവിക് പത്ര, സുമൻ പാൽ, ദേബ്‌ജാനി ഓജ, തുടങ്ങി സ്പെഷ്യല്‍ സെക്രട്ടറി, അഡീഷണല്‍ സെക്രട്ടറി റാങ്കിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് സിഎംഒയില്‍ പുതുതായി നിയമിതരായത്.

നിരവധി ഡബ്ല്യൂബിസിഎസ് (WBCS) എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസർമാർക്ക് അടിയന്തര പ്രാബല്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിൽ (CMO) ചേരാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പേഴ്‌സണൽ ആൻഡ് അഡ്‌മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിഫോംസ് വകുപ്പ് (P&AR) വെള്ളിയാഴ്‌ച പുറത്തിറക്കിയ വിജ്ഞാപനത്തിലൂടെയാണ് ഈ നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചത്.

കൂടാതെ, വിവിധ വകുപ്പുകളിലായി മുൻ മന്ത്രിമാർക്കും സഹമന്ത്രിമാർക്കും പേഴ്‌സണൽ സെക്രട്ടറിമാരായും ഓഫിസർ ഓൺ സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടിയായും (ഒഎസ്‌ഡി) സേവനമനുഷ്‌ഠിച്ചിരുന്ന 46 ഡബ്ല്യൂബിസിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് പേഴ്‌സണൽ ആൻഡ് അഡ്‌മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിഫോംസ് വകുപ്പിൽ ഉടൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സർക്കാർ നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. നബന്നയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിച്ച വിജ്ഞാപനത്തിലൂടെയാണ് ഈ നിർദ്ദേശം അറിയിച്ചത്.

നിയമനത്തിന് പിന്നാലെ സ്ഥലമാറ്റ ഉത്തരവുകളും

ഇതിന് പുറമേ, കാർഷിക വിപണനം, ഭക്ഷ്യ വിതരണം, ഗതാഗതം, പഞ്ചായത്തുകൾ, ആരോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രധാന വകുപ്പുകളിൽ സേവനമനുഷ്‌ഠിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പുലക് സർക്കാർ, ജയന്ത കുമാർ മല്ലിക്, ശക്തി ബേര, തപസ് കുമാർ കുണ്ടു, ബിമലേന്ദു ദാസ്, സൗമല്യ ഘോഷ് തുടങ്ങി നിരവധി പേർ സ്ഥലമാറ്റ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. തത്‌ഫലമായി, നാളെ നടക്കാനിരിക്കുന്ന യോഗം പ്രത്യേക പ്രാധാന്യമുള്ളതായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ യോഗത്തിൽ നിരവധി സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

Also Read: ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മ അസം മുഖ്യമന്ത്രിയായി തുടരും; സത്യപ്രതിജ്ഞ മെയ് 12ന്

TAGGED:

SUVENDU ADHIKARI
BENGAL CM SUVENDU ADHIKARI
SUVENDU ADHIKARI MEETING ORDER
SUVENDU ADHIKARI TAKEN THE OATH
SUVENDU ADMINISTRATIVE MEETING

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.