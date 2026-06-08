ബംഗാളിൽ നിന്ന് 4,800 അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരെ നാടുകടത്തി; സുരക്ഷ ശക്തമാക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരി
സുരക്ഷ വേലി നിർമിക്കാൻ ആവശ്യമായ 556 കിലോമീറ്ററിൽ 100 കിലോമീറ്ററോളം വരുന്ന ഭൂമി ബിഎസ്എഫിന് കൈമാറിയെന്ന് പശ്ചിമബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി
Published : June 8, 2026 at 11:37 AM IST
കൊൽക്കത്ത: പശ്ചിമബംഗാളിലെ അതിർത്തി ജില്ലകളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഹോൾഡിങ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് 4,800 അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരെ ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് തിരിച്ചയച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരി അറിയിച്ചു. ഇത്തരം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ 836 പേർ കൂടി നാടുകടത്തപ്പെടാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും ഞായറാഴ്ച അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
അനധികൃത കുടിയേറ്റം സംസ്ഥാനത്തെ വലിയൊരു പ്രശ്നമാണെന്ന് സുവേന്ദു അധികാരി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇന്ത്യ-ബംഗ്ലാദേശ് അതിർത്തി സുരക്ഷിതമാക്കാൻ ആവശ്യമായ 556 കിലോമീറ്റർ വേലിയിൽ 100 കിലോമീറ്റർ നിർമിക്കുന്നതിനായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇതിനകം തന്നെ അതിർത്തി രക്ഷാസേനയ്ക്ക് (ബിഎസ്എഫ്) ഭൂമി കൈമാറിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഭൂമി കൈമാറുന്നത് നിരന്തരമായ പ്രക്രിയയാണെന്നും രാജ്യത്തിൻ്റെ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഇത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. രാജ്യാന്തര അതിർത്തി സുരക്ഷിതമാക്കുക എന്നതാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പ്രധാന പരിഗണനയെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ബിജെപിയുടെ പ്രത്യേക പരിശീലന ക്യാമ്പിൻ്റെ മുന്നൊരുക്ക യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി. വേലി നിർമിക്കാൻ ആവശ്യമായ 556 കിലോമീറ്ററിൽ 100 കിലോമീറ്ററോളം വരുന്ന ഭൂമി ബിഎസ്എഫിന് കൈമാറിയെന്നും വടക്കൻ ബംഗാളിലെ ചിക്കൻസ് നെക്ക് ഇടനാഴിക്കാണ് മുൻഗണന നൽകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.
ഔദ്യോഗികമായി സിലിഗുരി ഇടനാഴി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചിക്കൻസ് നെക്ക്, വടക്കൻ ബംഗാളിലെ 20 മുതൽ 22 കിലോമീറ്റർ വരെ വീതിയും 60 കിലോമീറ്ററോളം നീളവുമുള്ള ഇടുങ്ങിയ ഭൂപ്രദേശമാണ്. ഇന്ത്യയുടെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളെ വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഇടനാഴിയാണ്. സുരക്ഷാപരമായും തന്ത്രപരമായും വളരെ നിർണായകവും സെൻസിറ്റീവുമായ പാതയായാണ് ഇതിനെ കണക്കാക്കുന്നത്.
അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരെ തിരിച്ചയക്കുന്നു
ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വച്ച് ബംഗ്ലാദേശുമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാജ്യാന്തര അതിർത്തി പങ്കിടുന്നത് പശ്ചിമബംഗാളാണ്. ആകെയുള്ള 4,096 കിലോമീറ്ററിൽ 2,217 കിലോമീറ്ററും പശ്ചിമബംഗാളിലാണ്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നിയമപ്രകാരം പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിൻ്റെ (സിഎഎ) പരിധിയിൽ വരാത്ത അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരെ നാടുകടത്താൻ തൻ്റെ സർക്കാർ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സുവേന്ദു അധികാരി ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
ഈ ആളുകളെ നേരിട്ട് ബിഎസ്എഫിന് കൈമാറുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യത്തെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഈ നിയമം നടപ്പാക്കിയിരുന്നെങ്കിലും പശ്ചിമബംഗാളിലെ മുൻ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് (ടിഎംസി) സർക്കാർ ഇത് നടപ്പാക്കിയിരുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരെ സംസ്ഥാനത്തെ ജയിലുകളിൽ പാർപ്പിക്കുകയും നികുതിദായകരുടെ ചെലവിൽ അവർക്ക് സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുകയുമാണ് ചെയ്തതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
സംസ്ഥാനത്തെ അതിർത്തി ജില്ലകളിൽ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഹോൾഡിങ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് 4,800 അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരെ തിരിച്ചയച്ചതായും 836 പേർ കൂടി നാടുകടത്താൻ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും സുവേന്ദു അധികാരി പറഞ്ഞു. നോർത്ത് 24 പർഗാനാസ് ജില്ലയിലെ ഹക്കിംപൂർ അതിർത്തിയിലെ ജനങ്ങളുടെ ഒഴുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ അദ്ദേഹം, നിരവധി അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാർ ഇതിനകം തന്നെ സ്വന്തമായി രാജ്യം വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കി.
ബംഗാളിൻ്റെ ജനസംഖ്യാശാസ്ത്രം മാറിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അവകാശപ്പെട്ടു. ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നുള്ള നുഴഞ്ഞുകയറ്റവും ജനസംഖ്യാ മാറ്റവും പശ്ചിമബംഗാൾ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി ഏറ്റവും വലിയ വിഷയമാക്കിയിരുന്നതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങളാൽ മമത ബാനർജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പാർട്ടി ഈ രണ്ട് വിഷയങ്ങളിലും അലംഭാവം കാണിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
സെൻസസ് നടപടികൾ ഉടൻ
മുൻ ടിഎംസി സർക്കാർ സംസ്ഥാനത്ത് സെൻസസ് ജോലികൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച സുവേന്ദു അധികാരി, ബിജെപി സർക്കാർ ഈ പ്രക്രിയ ആരംഭിച്ചതായും ഓഗസ്റ്റ് ഒന്ന് മുതൽ 15 വരെ ഭവന സർവേകൾ നടക്കുമെന്നും അറിയിച്ചു. അടുത്ത ഫെബ്രുവരി അവസാനത്തോടെ സെൻസസ് പൂർത്തിയാകുമെന്നും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മണ്ഡല പുനർനിർണയം നടക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
ടിഎംസി സർക്കാരിൻ്റെ ലക്ഷ്മിർ ഭണ്ഡാർ പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ലഭിച്ചിരുന്ന സാമ്പത്തിക സഹായം ഇരട്ടിയാക്കുമെന്ന ബിജെപിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്ദാനം പാലിച്ചുകൊണ്ട് അന്നപൂർണ യോജന പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ സംസ്ഥാനത്തെ 50 ലക്ഷം സ്ത്രീകൾക്ക് 3,000 രൂപ വീതം സർക്കാർ ഇതിനകം കൈമാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആദ്യ ദിവസം തന്നെ 28,25,769 സ്ത്രീകൾക്ക് അന്നപൂർണ യോജനയുടെ ആനുകൂല്യം നൽകിയെന്നും ഇത് തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടമാണെന്നും സുവേന്ദു അധികാരി അവകാശപ്പെട്ടു.
അന്നപൂർണ യോജന ഗുണഭോക്താക്കൾക്കായുള്ള 12 പേജുള്ള അപേക്ഷാ ഫോമിനെതിരെ ചില കോണുകളിൽ നിന്നുയർന്ന വിമർശനങ്ങളെയും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സർക്കാർ ഖജനാവിൽ നിന്നാണ് പണം നൽകേണ്ടതെന്നും അതിനാൽ കൃത്യമായ പരിശോധന ആവശ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. 2.2 കോടി ലക്ഷ്മിർ ഭണ്ഡാർ ഗുണഭോക്താക്കളിൽ 27 ലക്ഷം പേരുകൾ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഇല്ലായിരുന്നുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ആരോപിച്ചു. സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമുള്ള ഈ ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ ആനുകൂല്യം മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം പുരുഷന്മാർ കൈപ്പറ്റിയതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഈ ക്രമക്കേടിനെ അപകടകരമായ അഴിമതി എന്നാണ് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചത്. തങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച സുതാര്യമായ പ്രക്രിയയിലൂടെ അടുത്ത 50 വർഷത്തേക്ക് സർക്കാരിന് പ്രയോജനം ലഭിക്കുമെന്നും സുവേന്ദു അധികാരി പറഞ്ഞു. ടിഎംസി ഭരണകാലത്ത് സംസ്ഥാനത്ത് പുരുഷന്മാർ പോലും വിധവാ അലവൻസ് വാങ്ങിയിരുന്നതായി മുഖ്യമന്ത്രി ആരോപിച്ചു. അന്വേഷണം നടത്തുന്ന ഓരോ സ്ഥലത്ത് നിന്നും അഴിമതിയുടെ ദുർഗന്ധമാണ് വരുന്നതെന്നും ബ്രിഗേഡ് പരേഡ് ഗ്രൗണ്ട് ഒരു ജയിലാക്കി മാറ്റേണ്ടി വരുമെന്നും അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ ടിഎംസി ഭാരവാഹികൾക്കെതിരെ ഉയർന്നുവരുന്ന അഴിമതി ആരോപണങ്ങളെക്കുറിച്ചും മുഖ്യമന്ത്രി പരാമർശിച്ചു.
മമത ബാനർജി സർക്കാർ താഴെ വീണതിന് ശേഷം ടിഎംസിയുടെ നേതാക്കൾക്കും ജനപ്രതിനിധികൾക്കുമെതിരെ അഴിമതി, പിടിച്ചുപറി തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങൾക്ക് നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകളാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നിലവിലെയും മുൻപത്തെയും എംഎൽഎമാർ, കൗൺസിലർമാർ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ജനക്ഷേമ പദ്ധതികൾ
സംസ്ഥാനത്ത് ബിജെപി അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ മത്സ്യം കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ബംഗാളിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ആ വിഭവങ്ങൾ നഷ്ടമാകുമെന്ന ടിഎംസിയുടെ പ്രചാരണത്തെ സുവേന്ദു അധികാരി വിമർശിച്ചു. അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ ഒരാൾക്ക് അഞ്ച് രൂപ നിരക്കിൽ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസം മത്സ്യ വിഭവങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം തൻ്റെ സർക്കാർ നൽകുമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി സർക്കാരിന് ഇനിയും നിരവധി പദ്ധതികളുണ്ടെന്നും ജൂൺ 22ന് അവതരിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ അവ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം എല്ലാ കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയങ്ങളും പശ്ചിമബംഗാളിന് സാധ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും നൽകുന്നുണ്ടെന്നും സുവേന്ദു അധികാരി പറഞ്ഞു.
ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് പദ്ധതിക്കായി ഇന്ന് ന്യൂഡൽഹിയിലെ വിജ്ഞാൻ ഭവനിൽ വച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാർ കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായി കരാർ ഒപ്പിടും. ഏകദേശം 6.5 കോടി വ്യക്തികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന 1.46 കോടി കുടുംബങ്ങൾക്ക് ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് കാർഡ് ലഭിക്കുമെന്നും ഇതിലൂടെ അവർക്ക് പ്രതിവർഷം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള സൗജന്യ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ദേശീയ ആരോഗ്യ ദൗത്യത്തിന് കീഴിൽ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം സംസ്ഥാനത്തിന് 4,500 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതിൽ 527 കോടി രൂപ തൻ്റെ സർക്കാരിന് ഇതിനകം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സുവേന്ദു അധികാരി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സംസ്ഥാനത്തെ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉടൻ കാണാനാകുമെന്നും 125 തൊഴിൽ ദിനങ്ങളുള്ള തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയും പിഎം ആവാസ് യോജനയും സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയ ഊർജത്തോടെ നടപ്പാക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. വരാനിരിക്കുന്ന ബജറ്റിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ക്ഷാമബത്ത സംബന്ധിച്ച പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പുനൽകി. സംസ്ഥാനത്തെ ജീവനക്കാർക്കായി തൻ്റെ സർക്കാർ ഏഴാം ശമ്പള കമ്മിഷൻ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും 2016 നും 2019 നും ഇടയിലുള്ള ക്ഷാമബത്ത കുടിശിക മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും സുവേന്ദു അധികാരി വ്യക്തമാക്കി.
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