കണ്ടെയ്നറുകളിൽ ഇനി ഡീസൽ വാങ്ങാം; കേന്ദ്രം സർക്കാർ നിയന്ത്രണം എടുത്തുമാറ്റി സുവേന്ദു അധികാരി
പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷാവസ്ഥയ്ക്കിടയിൽ ഇന്ധന പ്രതിസന്ധി ഒഴിവാക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവ് വരുത്തി പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരി
Published : June 28, 2026 at 3:47 PM IST
കൊൽക്കത്ത: കണ്ടെയ്നറുകളിൽ ഡീസൽ വാങ്ങുന്നതിന് അനുവാദം നൽകി പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരി. കേന്ദ്രം ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇളവ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരി ഇക്കാര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
"ദൈനംദിന ജീവിതത്തില് അവശ്യ സേവനങ്ങളുടെയും സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെയും സുഗമമായ പ്രവർത്തനം ഉറപ്പാക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. അടുത്തിടെ കണ്ടെയ്നറുകളിൽ ഡീസൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. തൽഫലമായി, കർഷകർ, വിവിധ ആശുപത്രികൾ, അവശ്യ സേവന ദാതാക്കൾ എന്നിവർ കടുത്ത ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുന്നു. സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉടനടി ഇതില് ഇടപെടുന്നു" അദ്ദേഹം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എഴുതി.
ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, കൃഷി, ഭക്ഷ്യ വിതരണം, പൊതു ഉപഭോഗ ആവശ്യങ്ങൾ, തേയിലത്തോട്ടങ്ങൾ തുടങ്ങിയ നിർണായക മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ എണ്ണ വിതരണ കമ്പനികൾക്ക് ഇതിനകം നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഈ മേഖലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതൊരു വ്യക്തിക്കോ സ്ഥാപനത്തിനോ ഇപ്പോൾ കണ്ടെയ്നറുകളിൽ ഡീസൽ വാങ്ങാം. ദിവസേനയുള്ള പരമാവധി വാങ്ങൽ പരിധിയിലും ഇളവ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സ്ഥാപനപരമായ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡുകൾ, വാണിജ്യ രേഖകൾ, ഭൂമി രേഖകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഔദ്യോഗിക സർക്കാർ രേഖ എന്നിവ ഹാജരാക്കിയാല് ഇന്ധന പമ്പുകളിൽ നിന്ന് ഡീസൽ ലഭിക്കും.
പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷാവസ്ഥയ്ക്കിടയിൽ ഇന്ധന പ്രതിസന്ധി ഒഴിവാക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഡീസലിൻ്റെ അഭാവം മൂലം കർഷകർ, ആശുപത്രികൾ, ചെറുകിട ബിസിനസുകൾ, അവശ്യ സേവനങ്ങൾ വരെയുള്ള എല്ലാ മേഖലകളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്തംഭിച്ചു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം പശ്ചിമ ബംഗാൾ സർക്കാർ നിന്നു. കണ്ടെയ്നറുകളിൽ ഡീസൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നിരോധനം നീക്കുന്നതായി ഞായറാഴ്ച രാവിലെ മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരി സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
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യഥാർഥ കേന്ദ്ര നിയന്ത്രണങ്ങൾ പ്രകാരം കണ്ടെയ്നറുകളിൽ ഡീസൽ വിൽക്കുന്നത് നിരോധിച്ചിരുന്നു. വാഹന ടാങ്കുകളിലേക്കോ പെട്രോളിയം ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോസീവ്സ് സേഫ്റ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ (പെസോ) അംഗീകരിച്ച കണ്ടെയ്നറുകളിലേക്കോ മാത്രമേ ഇന്ധനം നേരിട്ട് വിൽക്കാൻ കഴിയൂ. കൂടാതെ, ഒരു ഉപഭോക്താവിന് പ്രതിദിനം 200 ലിറ്ററിൽ കൂടുതൽ ഡീസൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിരോധനമുണ്ടായിരുന്നു, കൂടാതെ വ്യാവസായിക അല്ലെങ്കിൽ വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് റീട്ടെയിൽ പമ്പുകളിൽ നിന്ന് ഇന്ധനം വാങ്ങാൻ അനുവാദമില്ലായിരുന്നു. തുടക്കത്തിൽ 90 ദിവസത്തേക്ക് നടപ്പിലാക്കിയ ഈ നിയമം ഇന്ധനം പൂഴ്ത്തിവയ്ക്കുന്നത് തടയുന്നതിനും വില നിയന്ത്രണത്തിലാക്കുന്നതിനുമാണ് അവതരിപ്പിച്ചത്.
ഇത് പൊതുജനങ്ങളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചു. കൃഷി, മൃഗസംരക്ഷണം, കോഴി വളർത്തൽ എന്നിവയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചെറുകിട കർഷകർ കടുത്ത പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടു. പെട്രോൾ പമ്പുകൾ അവരുടെ കണ്ടെയ്നറുകളിലേക്ക് ഇന്ധനം വിതരണം ചെയ്യുന്നത് നിർത്തി. ചെറുകിട സംരംഭകർക്ക് വാണിജ്യ നിരക്കിൽ ഡീസൽ വാങ്ങാൻ കഴിയാതെ വന്നു. ആശുപത്രി ജനറേറ്ററുകൾ മുതൽ തേയിലത്തോട്ടങ്ങളും വരെ വിവിധ മേഖലകളിൽ ഡീസലിനെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രതിസന്ധി കൂടുതൽ രൂക്ഷമാകുകയായിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനം ആശ്വാസകരമായി.
കൃഷിയുമായും അവശ്യ സേവനങ്ങളുമായും ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തു. ഈ ഇളവ് ഇല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കാർഷിക ഉൽപ്പാദനത്തിനും ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കും ദീർഘകാല നാശനഷ്ടമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് വിദഗ്ദർ വിശ്വസിക്കുന്നു. കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ നയങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയ ഈ ഇടപെടലിനെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സുപ്രധാന നീക്കമായിട്ടാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ കാണുന്നത്.
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