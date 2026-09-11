ക്ഷേത്രത്തിലെത്തി മീൻ കഴിച്ച് ബംഗാള് മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരി; മാംസാഹാര വിവാദം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ബിജെപി
ബംഗാളിലെ ദുർഗ്ഗാ പൂജാ വേളയിൽ പൂജാ പന്തലുകൾക്ക് സമീപം മാംസാഹാരം വിൽക്കുന്നതും കഴിക്കുന്നതും ഒഴിവാക്കണമെന്ന് തീർത്ഥാടകനായ ധീരേന്ദ്ര കൃഷ്ണ ശാസ്ത്രി ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു
Published : September 11, 2026 at 2:02 PM IST
കൊൽക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരി കൊൽക്കത്തയിലെ കാളീഘട്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് മീൻ തലയും വറുത്ത മീനും കൂട്ടി 'ഭോഗ്' (പ്രസാദം) കഴിച്ച സംഭവം വലിയ രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഈ വിവാദങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും ഇത് ചില ആചാരങ്ങളുടെ ഭാഗണെന്നുമാണ് ബിജെപിയുടെ നിലപാട്.
കൗശികി അമാവാസി ദിനത്തിൽ കാളീഘട്ട് ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയ സുവേന്ദു അധികാരി, അവിടുത്തെ പരമ്പരാഗത ആചാരപ്രകാരം ദേവിക്ക് സമർപ്പിച്ച മീൻ തലയും വറുത്ത മീനും അടങ്ങുന്ന സസ്യേതര പ്രസാദം പരസ്യമായി കഴിച്ചിരുന്നു. കാളീഘട്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ മത്സ്യവും ആട്ടിറച്ചിയും ദേവിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നതാണ് അവിടുത്തെ രീതി എന്നാണ് ബിജെപി പറയുന്നത്.
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ബിജെപി ബംഗാൾ ഘടകം ഈ വിവാദത്തിന് ഇതോടെ അറുതി വരുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ബംഗാളിലെ ജനങ്ങളുടെ ഭക്ഷണരീതിയെയും വിശ്വാസങ്ങളെയും ബിജെപി എപ്പോഴും മാനിക്കുമെന്നും സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ പോലും ബംഗാളികളുടെ മത്സ്യ-മാംസ ആഹാരരീതികളെ പിന്തുണച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ സമിക് ഭട്ടാചാര്യ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
On the sacred occasion of Kaushiki Amavasya, Chief Minister Shri @SuvenduWB offered prayers to Maa Kali at Kalighat and, following the temple’s traditional customs, partook of the sacred bhog of pulao and fish. https://t.co/CRWHKzW3gZ— BJP West Bengal (@BJP4Bengal) September 10, 2026
ബംഗാളിലെ ദുർഗാ പൂജാ വേളയിൽ പൂജാ പന്തലുകൾക്ക് സമീപം മാംസാഹാരം വിൽക്കുന്നതും കഴിക്കുന്നതും ഒഴിവാക്കണമെന്ന് തീർഥാടകനായ ധീരേന്ദ്ര കൃഷ്ണ ശാസ്ത്രി (ബാഗേശ്വർ ബാബ) ആഹ്വാനം ചെയ്തതോടെയാണ് ഈ വിവാദം ഉടലെടുത്തത്. ഉത്തരേന്ത്യൻ രീതിയിലുള്ള വെജിറ്റേറിയൻ ശീലങ്ങൾ ബംഗാളിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമായി ഇതിനെ കണ്ട വലിയൊരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഈ പ്രസ്താവന കടുത്ത പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായി. സന്യാസിയുടെ ചിത്രം പരസ്യമായി കത്തിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ തങ്ങളുടെ വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
എന്നാൽ ബംഗാളിൻ്റെ തനത് സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യവും ഭക്ഷണ സ്വാതന്ത്ര്യവും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ബിജെപി നേതാവ് സുവേന്ദു അധികാരി ഈ വിവാദത്തിന് മറുപടി നൽകി. കൗശികി അമാവാസി ദിനത്തിൽ കാളീഘട്ട് ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയ അദ്ദേഹം, അവിടുത്തെ പരമ്പരാഗത ആചാരപ്രകാരം ദേവിക്ക് സമർപ്പിച്ച മീൻ തലയും വറുത്ത മീനും അടങ്ങുന്ന പ്രസാദം പരസ്യമായി കഴിച്ചു. ആഹാര കാര്യത്തിൽ സന്യാസിമാർക്ക് അവരുടെ അഭിപ്രായം പറയാമെങ്കിലും അത് ജനങ്ങളുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും, ബംഗാളിലെ ജനങ്ങളുടെ ഭക്ഷണരീതികളെയും വിശ്വാസങ്ങളെയും ബിജെപി എപ്പോഴും മാനിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.
ബംഗാളികളുടെ പതിവ് ആഹാരക്രമത്തിൽ മത്സ്യം ഒരു പ്രധാന ഭക്ഷണമാണ്. ഇന്ത്യയുടെ കിഴക്കൻ ഭാഗങ്ങളിൽ സാംസ്കാരിക ശീലങ്ങൾ മതപരമായ ആചാരങ്ങളുമായി ഇഴചേർന്നിരിക്കുന്നതിനാൽ, രാജ്യത്തിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് ആചരിക്കുന്ന പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ മത്സ്യം ഒരു പ്രധാന വഴിപാടായി ഉയർന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, കാളിഘട്ടിൽ മത്സ്യവും ബലിയർപ്പണത്തിനുള്ള ആട്ടിറച്ചിയും കാളിക്ക് സമർപ്പിക്കാറുണ്ട്.
രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഉത്സവമായ ദുർഗാ പൂജയിലെ ഭക്ഷണം സസ്യേതര ഭക്ഷണമാണ്. അതിനെ നിസ്സാരമായി കാണുന്നില്ല, മറിച്ച് ആഘോഷിക്കുന്നു. ചില പാരമ്പര്യങ്ങൾ സസ്യാഹാര നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ചിലത് ആചാരങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ദേവതകൾക്ക് മാംസാഹാരം സമർപ്പിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്.
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