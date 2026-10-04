'മമതയുടെ പരിക്ക് വ്യാജം, ബിജെപിക്കാരുടെ പേരില് വധശ്രമം കെട്ടിച്ചമച്ചു", നിയമ നടപടിക്കൊരുങ്ങി ബംഗാള് മുഖ്യമന്ത്രി
ബിജെപി നേതാക്കൾ ആസൂത്രിതമായി ആക്രമിച്ചതാണെന്ന് വരുത്തിത്തീർക്കാൻ ടിഎംസി സർക്കാർ ശ്രമിച്ചുവെന്നും അതിനായി സിഐഡിയെ ദുരുപയോഗം ചെയ്തെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരി.
Published : October 4, 2026 at 6:27 PM IST
കൊൽക്കത്ത: 2021-ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടെ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ മമത ബാനർജിക്ക് കാലിനേറ്റ പരിക്ക് വ്യാജമാണെന്നും ബിജെപി നേതാക്കളെ കുടുക്കാൻ ടിഎംസി സർക്കാർ സിഐഡിയെ (ക്രൈം ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ്) ദുരുപയോഗം ചെയ്തെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരി. ബിജെപി നേതാക്കളെ വധശ്രമക്കേസിൽ കുടുക്കാനാണ് അന്നത്തെ ടിഎംസി സർക്കാർ ശ്രമിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നന്ദിഗ്രാം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിൻ്റെ അവസാന ദിവസമായ ഇന്ന് നടന്ന പ്രചാരണയാത്രയിലാണ് സുവേന്ദു അധികാരി മമത ബാനർജിക്കെതിരെ കടുത്ത ആരോപണങ്ങളുമായി രംഗത്തെത്തിയത്.
നേരത്തെയും ഇതേ ആരോപണങ്ങൾ സുവേന്ദു അധികാരി ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഒരു വാർത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് മമതാ ബാനർജിയുടെ കാലിന് പരിക്കേറ്റെന്ന അവകാശവാദം വ്യാജമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. മമത ബാനർജിയുടെ ചികിത്സാ രേഖകൾ തൻ്റെ പക്കലുണ്ട്, ആ റിപ്പോർട്ടിൽ കാലിന് എല്ലൊടിയലോ സന്ധിക്ക് സ്ഥാനചലനമോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് വ്യക്തമാണെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. അസ്ഥി ഒടിഞ്ഞതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും രേഖപ്പെടുത്താത്ത മമതാ ബാനർജിയുടെ മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു രേഖയും അദ്ദേഹം അന്ന് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ ഉയർത്തിക്കാട്ടിയിരുന്നു.
മുൻ ടിഎംസി സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത്, പൂർണമായും അടിസ്ഥാനരഹിതമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് സിഐഡി ബിജെപി നേതാക്കളെ ഉപദ്രവിച്ചു. ഔദ്യോഗിക രേഖകളിൽ അസ്ഥി ഒടിഞ്ഞതായി കാണുന്നില്ലെങ്കിലും അവർക്കെതിരെ വധശ്രമക്കുറ്റം ചുമത്തി. മാതൃകാ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം പിൻവലിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, നിയമപ്രകാരം ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും. നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇരകളാക്കപ്പെട്ടവരാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് നിയമപരമായ സംരക്ഷണം ലഭിക്കും.
എന്നാൽ വ്യാജ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ശിക്ഷയ്ക്കുള്ള വ്യക്തമായ വ്യവസ്ഥകൾ ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലുണ്ട്. ഇരകളാക്കപ്പെട്ട ബിജെപി പ്രവർത്തകർക്ക് പൂർണമായ നിയമ പരിഹാരം ലഭിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ഉറപ്പുനൽകി. ഒക്ടോബർ 6-ന് നടക്കുന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൂടുതൽ വോട്ടർമാരുടെ പങ്കാളിത്തവും, ഈ വർഷം ആദ്യം നടന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തനിക്കുണ്ടായ വിജയത്തേക്കാൾ വലിയ ഭൂരിപക്ഷം ബിജെപി സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും സുവേന്ദു അധികാരി പറഞ്ഞു.
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ഭവാനിപൂർ മണ്ഡലം നിലനിർത്തുന്നതിനായി നന്ദിഗ്രാം സീറ്റ് ഒഴിഞ്ഞതിനെത്തുടർന്നാണ് ഇവിടെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും ബിജെപിക്ക് ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ സുവേന്ദു അധികാരി, ഇത്തവണ സാഹചര്യം മാറുമെന്ന് പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു. സുവേന്ദു അധികാരിയുടെ അവകാശവാദത്തെ ചോദ്യംചെയ്ത് ടിഎംസി എംഎൽഎ കുനാൽ ഘോഷ് രംഗത്തെത്തി. ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടുമുമ്പ് അദ്ദേഹം എന്തിനാണ് ഇത്തരമൊരു അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്നതെന്ന് എംഎൽഎ ചോദിച്ചു.
ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മമതയുടെ പക്ഷത്തിന് സ്ഥാനാർത്ഥി ഇല്ലെങ്കിലും, അധികാരിയുടെ പ്രധാന രാഷ്ട്രീയ എതിരാളി മമത ബാനർജി തന്നെയാണെന്ന് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. മുഖ്യമന്ത്രിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചക്ക് ശേഷം തൻ്റെ സ്ഥാനാർഥിയായ സഞ്ചീത പ്രധാൻ ഡേ മത്സരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയിരുന്നു. തൊട്ടുപിന്നാലെ നന്ദിഗ്രാം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥി മിലൻ പ്രധാന് മമത ബാനർജി ടിഎംസി പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇന്ത്യാ സഖ്യം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുവെന്നായിരുന്നു മമതാ ബാനർജിയുടെ നിർണായക പ്രഖ്യാപനം.
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