കൈ നിറയെ ബോണസുകളും ആനുകൂല്യങ്ങളും; ദീപാവലിയോട് അനുബന്ധിച്ച് തേയിലത്തോട്ടം തൊഴിലാളികൾക്ക് സമ്മാനവുമായി സർക്കാർ
ദീപാവലിക്ക് മുൻപായി തേയിലത്തോട്ടം തൊഴിലാളികളുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് 5,000 രൂപ വീതം ഒറ്റത്തവണയായി നൽകുമെന്ന് സുവേന്ദു അധികാരി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
Published : November 3, 2026 at 5:12 PM IST
കൊൽക്കത്ത: വടക്കൻ ബംഗാളിലെ തേയിലത്തോട്ടങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചുള്ള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും തൊഴിലാളികളുടെ ജീവിതനിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിനുമായി സുപ്രധാന ചുവടുവയ്പ്പുമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ. വടക്കൻ ബംഗാൾ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ശാഖയായ 'ഉത്തരകന്യ'യിൽ ഇന്ന് നടന്ന ഭരണപരമായ യോഗത്തിൽ, പ്രവർത്തിക്കുന്നതും അടഞ്ഞുകിടക്കുന്നതുമായ തേയിലത്തോട്ടങ്ങളിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് സാമൂഹിക സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ഉത്സവകാലത്ത് അവർക്ക് സന്തോഷം പകരുന്നതിനുമായി നിരവധി ആനുകൂല്യങ്ങളും പദ്ധതികളും മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
"അടച്ചിട്ട തേയിലത്തോട്ടങ്ങളിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഉത്സവകാലത്ത് ബോണസോ മറ്റ് അധിക വരുമാനമോ ലഭിക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ, അടച്ചിട്ട 21 തേയിലത്തോട്ടങ്ങളിലായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന 19,524 തൊഴിലാളികൾക്ക്, ഓരോരുത്തർക്കും 5,000 രൂപ വീതം ഒറ്റത്തവണ സാമ്പത്തിക സഹായമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകുന്നു. ഇതിനായി ആകെ 9,76,2000 രൂപയാണ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ തുക ദീപാവലിക്ക് മുമ്പായി തൊഴിലാളികളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ എത്തും" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
"പശ്ചിമ ബംഗാൾ സർക്കാരിനുവേണ്ടി, തേയിലത്തോട്ടങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ എല്ലാ സഹോദരീസഹോദരന്മാർക്കും ഹൃദയംഗമമായ ഉത്സവ ആശംസകൾ നേരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ആറു മാസമായി നമ്മുടെ സർക്കാർ അക്ഷീണം പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മുൻ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് അടച്ചുപൂട്ടപ്പെട്ട 21 തേയിലത്തോട്ടങ്ങൾ വീണ്ടും തുറക്കുന്നതിനായി സാധ്യമായ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. നിലവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന തേയിലത്തോട്ടങ്ങളിലെ 95 ശതമാനത്തിലധികവും തൊഴിലാളികൾക്കും 20 ശതമാനം ബോണസ് നൽകാൻ സാധിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇത് 16 ശതമാനമായിരുന്നു" സുവേന്ദു അധികാരി പറഞ്ഞു.
തേയിലത്തോട്ടം തൊഴിലാളികൾ ദീർഘകാലമായി നേരിടുന്ന അവഗണനകളെക്കുറിച്ചും തൃണമൂൽ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മുൻ സർക്കാരിൻ്റെ പരാജയങ്ങളെക്കുറിച്ചും പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് "പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ മുൻ അഴിമതി നിറഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത്, പ്രവർത്തിക്കുന്ന തേയിലത്തോട്ടങ്ങളിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നത് 16 ശതമാനം ബോണസ് മാത്രമായിരുന്നു.
തൊഴിലാളികളുടെ പ്രൊവിഡൻ്റ് ഫണ്ട്, വേതനം, ബോണസ് വിതരണം എന്നിവയിൽ വ്യാപകമായ അഴിമതിയും തട്ടിപ്പും നടന്നിരുന്നു. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ വിവിധ വികസന പദ്ധതികൾ പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ തടയപ്പെട്ടു. വർഷങ്ങളായി തേയിലത്തോട്ടം തൊഴിലാളികൾ ഇത്തരം വഞ്ചനകൾക്ക് ഇരകളാക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു" എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അയൽ സംസ്ഥാനമായ അസമിലെ ഉദാഹരണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി "2021-ൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി 1,000 കോടി രൂപ ചെലവിൽ 'പ്രധാൻ മന്ത്രി ച-ശ്രമിക് യോജന' (പ്രധാനമന്ത്രി തേയിലത്തോട്ടം തൊഴിലാളി ക്ഷേമ പദ്ധതി) ആരംഭിച്ചു. അസം സർക്കാർ തങ്ങളുടെ തേയിലത്തോട്ടം മേഖലകളിൽ അഭൂതപൂർവമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം കൈവരിച്ചു. ഇതിനായി ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ 300 കോടിയിലധികം രൂപയുടെയും രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ 130 കോടി രൂപയുടെയും പദ്ധതികൾക്ക് അവർ അനുമതി നേടി. എന്നാൽ പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ, മുൻ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ സഹകരണമില്ലായ്മ കാരണം ഇത്തരം പദ്ധതികൾ മുടങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു.
അധികാരമേറ്റെടുത്ത ഉടൻ, ഞങ്ങളുടെ സർക്കാർ 313 കോടി രൂപയുടെ വികസന പദ്ധതി കേന്ദ്രത്തിന് സമർപ്പിച്ചു. കേന്ദ്ര വാണിജ്യ മന്ത്രി പിയൂഷ് ഗോയലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബോർഡ് വളരെ വേഗത്തിൽ ഇതിന് അനുമതി നൽകുകയും തേയിലത്തോട്ടം മേഖലകളുടെ വികസനത്തിനായി ഈ ഫണ്ട് വിനിയോഗിക്കുന്നത് നിരീക്ഷിക്കാൻ 'നോർത്ത് ബംഗാൾ ഡെവലപ്മെൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റിനെ' (North Bengal Development Department) നോഡൽ ഏജൻസിയായി ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു" മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
സാമ്പത്തിക സഹായത്തിന് പുറമേ, അരിയും മറ്റ് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും നൽകുന്നതിലും വർനവ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സാധാരണയായി പ്രതിമാസം നൽകുന്ന 35 കിലോ അരിക്ക് പുറമേ, ഉത്സവകാലത്ത് ഓരോ കുടുംബത്തിനും അധികമായി 50 കിലോ അരി കൂടി പൂർണമായും സൗജന്യമായി നൽകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. കൂടാതെ, അടുത്ത വർഷം ജനുവരി മുതൽ തേയിലത്തോട്ടം തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള പ്രതിമാസ റേഷൻ വിഹിതം 35 കിലോയിൽ നിന്ന് 50 കിലോയായി വർധിപ്പിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പദ്ധതിയിടുന്നതായും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
കൂടാതെ, തേയിലത്തോട്ടം മേഖലകളിലെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി, ഓരോ ഗ്രാമീണ കുടുംബവും 'വി.ബി. ജി. റാംജി' (VB G Ramji) പദ്ധതി പ്രകാരം തൊഴിൽ കാർഡ് നേടണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ തൊഴിലാളികൾക്ക് വർഷത്തിൽ 125 ദിവസത്തെ തൊഴിലും ദിവസക്കൂലിയായി 300 രൂപയും ഉറപ്പുനൽകുന്നു. 'അന്നപൂർണ്ണ യോജന'യിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത, 25 മുതൽ 60 വയസുവരെയുള്ള സ്ത്രീകളെ ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉടൻ ചേർക്കാനും അവർക്ക് പ്രതിമാസം 3,000 രൂപ അലവൻസ് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനും മുഖ്യമന്ത്രി ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റുമാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി.
കൂടാതെ, മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കുള്ള വാർധക്യകാല പെൻഷൻ 1,000 രൂപയിൽ നിന്ന് 1,500 രൂപയായി വർധിപ്പിക്കാനും അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചു. വടക്കൻ ബംഗാളിൻ്റെ സമഗ്ര വികസനം, തേയിലത്തോട്ടം തൊഴിലാളികളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഭൂമിക്കുള്ള അവകാശം, സ്ഥിരമായ തൊഴിൽ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഘട്ടം ഘട്ടമായി നിറവേറ്റുമെന്നും അദ്ദേഹം ഉറപ്പുനൽകി.
ഉത്തരകന്യയിൽ നടന്ന ഈ യോഗത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കൂടാതെ, വടക്കൻ ബംഗാൾ വികസന മന്ത്രി നിസിത് പ്രമാണിക്, മന്ത്രി ബിഷാൽ ലാമ, ജൽപൈഗുരി എംപി ജയന്ത റോയ്, ഡാർജിലിങ് എംപി രാജു ബിസ്ത എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു. കൂടാതെ, സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭാംഗം അർജുൻ സിങ്, വടക്കൻ ബംഗാളിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലെയും ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റുമാർ, പൊലീസ് സൂപ്രണ്ടുമാർ, മറ്റ് മുതിർന്ന ഭരണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരും ഓൺലൈനായി (വെർച്വലായി) യോഗത്തിൽ പങ്കുചേർന്നു.
Also read: രാംലീല മൈതാന പ്രതിഷേധം: ഒരു സ്ഥലം എക്കാലത്തേക്കും കയ്യടക്കാനാവില്ല; കേന്ദ്രത്തോട് മറുപടി തേടി സുപ്രീം കോടതി