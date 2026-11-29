വ്യോമസേനാ കേന്ദ്രം തകർക്കാൻ പദ്ധതി; ഭീകരസംഘടനയുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് സംശയം, ഒരാൾ അറസ്റ്റിൽ
പാകിസ്ഥാനിലുള്ള ഹാൻഡ്ലറുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ ഇയാൾ ശ്രമിച്ചെന്ന് സംശയം. കൂടാതെ വഡോദര എയർ ഫോഴ്സ് സ്റ്റേഷൻ്റെ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് അയച്ചതായും അന്വേഷണത്തിൽ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
Published : November 29, 2026 at 6:36 PM IST
അഹമ്മദാബാദ്: പാകിസ്ഥാൻ ആസ്ഥാനമായ ഭീകരസംഘടനയുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് സംശയിച്ച് അറസിറ്റിലായ അസം സ്വദേശി മുഹമ്മദ് സഹാറുൾ ഇസ്ലാമിനെ ചോദ്യം ചെയ്തു. വിവിധ ഭീകര സംഘടനകളുമായി സഹാറുളിന് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ഗുജറാത്ത് ഭീകരവിരുദ്ധ സ്ക്വാഡിൻ്റെ (ATS) അന്വേഷണത്തിൽ തെളിഞ്ഞതായി റിപ്പോർട്ട്. ദാഹോദിന് സമീപത്ത് നിന്ന് ആയുധങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് വഡോദരയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് ഇയാൾ പിടിയിലായത്. പ്രതിയിൽ നിന്ന് എകെ-47 റൈഫിളുകളും മറ്റും അന്വേഷണ സംഘം പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു. അസാമിലെ ഇയാളുടെ വീട്ടിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഒരു പഴയ മൊബൈൽ ഫോൺ കണ്ടെടുത്തിരുന്നു.
പാകിസ്ഥാനിലുള്ള ഹാൻഡ്ലറുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ ഇയാൾ ഈ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായാണ് സംശയം. കൂടാതെ വഡോദര എയർ ഫോഴ്സ് സ്റ്റേഷൻ്റെ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് അയച്ചതായും അന്വേഷണത്തിൽ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
സഹാറുളിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പഴയ മൊബൈൽ ഫോൺ കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പഴയ ഫോൺ ഒഴിവാക്കി പുതിയത് വാങ്ങുന്നതിനായി സഹാറുളിന് പണം നൽകിയിരുന്നതായും വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ലഭിച്ച ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ പരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്ന് എടിഎസ് ഡിഐജി സുനിൽ ജോഷി അറിയിച്ചു.
എയർ ഫോഴ്സ് സ്റ്റേഷൻ്റെ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും പകർത്തി ആർക്കാണ് അയച്ചതെന്നും ഏത് മാർഗ്ഗത്തിലൂടെയാണ് അവ കൈമാറിയതെന്നും കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുവരുകയാണെന്നും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം സഹാറുളിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ജെയ്ഷെ-ഇ-മുഹമ്മദ് എന്ന ഭീകര സംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജിഹാദി സാഹിത്യങ്ങളും അധികൃതർ കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് യുവാക്കളെ തീവ്രവാദ ആശയങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കാൻ ഇയാൾ ശ്രമിച്ചിരുന്നതായി തെളിവുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആക്രമണം നടത്തുന്നതിനിടെ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു വലിയ ഭാഗ്യമായിരിക്കുമെന്ന് ഇയാൾ ചോദ്യം ചെയ്യലിനിടെ പറഞ്ഞതായി എടിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗുജറാത്ത് എടിഎസ് സംഘം വഡോദര, ദാഹോദ്, ഉത്തർപ്രദേശ്, അസം എന്നിവിടങ്ങളിൽ അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്.
സഹാറുളിനെ സഹായിക്കാൻ ഗുജറാത്തിൽ മറ്റാരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നോ, ഇയാളുടെ പ്രാദേശിക ബന്ധങ്ങൾ ആരൊക്കെയായിരുന്നു, ഈ വിപുലമായ ശൃംഖലയിൽ മറ്റാരെങ്കിലും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. നിലവിൽ ഇയാളെ 14 ദിവസത്തെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു.
ആറുമാസമായി ഇയാളെ കേന്ദ്ര രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികളും എടിഎസും നിരീക്ഷിച്ചുവരികയായിരുന്നു. അന്വേഷണം വഴിതെറ്റിക്കാനായി പല യാത്രാമാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇയാൾ ഗുജറാത്തിലെത്തിയത്. ഇയാളിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത ആയുധങ്ങൾ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേയ്ക്ക് കടത്തിയവയാണെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ നിഗമനം.
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