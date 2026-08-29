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പൂഞ്ചിൽ പാകിസ്ഥാൻ്റെതെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ഡ്രോൺ; അതിർത്തിയിൽ സൈന്യത്തിൻ്റെ വൻ തിരച്ചിൽ

മെന്ധാർ സെക്ടറിലെ ബാലാകോട്ട് മേഖലയിലുള്ള ബെഹ്റൂതി ഗ്രാമത്തിലാണ് ഡ്രോൺ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയത്.

SUSPECTED PAK DRONE Operation Underway in JK Poonch LoC Jammu Kashmir search operation
Representative Image (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 29, 2026 at 9:57 AM IST

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ജമ്മു: ജമ്മു കശ്മീരിലെ പൂഞ്ച് ജില്ലയിൽ നിയന്ത്രണരേഖയ്ക്ക് സമീപം പാകിസ്ഥാൻ്റെതെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ഡ്രോൺ കണ്ടെത്തി. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയോടെയാണ് അതിർത്തി പ്രദേശത്ത് ഡ്രോൺ പറക്കുന്നത് സുരക്ഷാസേനയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. ഇതിന് പിന്നാലെ ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ മുതൽ പ്രദേശത്ത് സൈന്യം വ്യാപകമായ തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചു.

മെന്ധാർ സെക്ടറിലെ ബാലാകോട്ട് മേഖലയിലുള്ള ബെഹ്റൂതി ഗ്രാമത്തിലാണ് ഡ്രോൺ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയത്. അതിർത്തിക്ക് സമീപമുള്ള മംഗൽനാർ-ദബ്രോട്ട് ഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങിയ ഡ്രോൺ പിന്നീട് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങിപ്പോയതായി ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

നിയന്ത്രണരേഖയ്ക്ക് കാവൽ നിൽക്കുന്ന സൈനികർ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഡ്രോൺ വഴി ആയുധങ്ങളോ മയക്കുമരുന്നോ മറ്റ് സംശയാസ്പദമായ വസ്തുക്കളോ താഴേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്താനാണ് ശനിയാഴ്ച വെളിച്ചം വീണയുടൻ തന്നെ സൈന്യം തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചത്. പ്രദേശത്ത് ഇപ്പോഴും തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണെന്നും അതിർത്തിയിൽ സുരക്ഷാസേന അതീവ ജാഗ്രതയിലാണെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

വനമേഖലകളിൽ വൻ തിരച്ചിൽ

സംശയാസ്പദമായ നീക്കങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ഉധംപൂർ, കഠ്‌വ, രജൗരി എന്നീ ജില്ലകളിലെ വനമേഖലകളിൽ പൊലീസും സൈന്യവും അർധസൈനിക വിഭാഗങ്ങളും സംയുക്തമായി വൻ തിരച്ചിൽ നടത്തിവരികയാണ്. വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തോടെയാണ് ഉധംപൂർ-കഠ്‌വ വനമേഖലകളിലെ ഖുബാൻ, നഗൈൻ, ഖ്ത്രൈൽ, ഗോഡു ഫലാൽ, പടേതർ, ചോർ മൊട്ടു, കിയ, ഖേബ, ഭേദ്, മാർത്ത, ജോഫർ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും സംയുക്ത തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചത്. ഈ ഓപ്പറേഷൻ ഇപ്പോഴും പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

രജൗരി ജില്ലയിലും സമാനമായ രീതിയിൽ സുരക്ഷാസേന പരിശോധന കർശനമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആയുധധാരികളായ രണ്ട് പേരുടെ സംശയാസ്പദമായ നീക്കം കണ്ടതായി ഗ്രാമവാസികൾ വിവരം നൽകിയതിനെ തുടർന്നാണ് രജൗരിയിലെ ഗൈബാസ്, മിഥിയാനി, മോഗ്‌ല, നർല എന്നിവിടങ്ങളിൽ തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചത്. ഇവർ ഭീകരരാണെന്നാണ് സംശയിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇതുവരെ ആരെയും കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ലെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

ജമ്മു കശ്മീരിൽ അടുത്തിടെയായി ഭീകരാക്രമണങ്ങളും നുഴഞ്ഞുകയറ്റ ശ്രമങ്ങളും വർധിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ സുരക്ഷാസേന പരിശോധനകൾ കർശനമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ആയുധങ്ങളും സ്ഫോടകവസ്തുക്കളും മയക്കുമരുന്നും അതിർത്തി കടത്തിവിടുന്ന പ്രവണത മുൻപും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം നീക്കങ്ങൾ തടയുന്നതിനായി അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് അതിർത്തി രക്ഷാസേനയും പൊലീസും നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നത്.

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കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു മാസങ്ങളായി ജമ്മു മേഖലയിൽ സൈനികർക്കും സാധാരണക്കാർക്കും നേരെ നിരന്തരം ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. റിയാസി, ദോഡ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ നടന്ന ഭീകരാക്രമണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം സുരക്ഷാ വിലയിരുത്തലുകൾ നടത്തിയിരുന്നു.

ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടുതൽ അർധസൈനിക വിഭാഗങ്ങളെ ജമ്മു കശ്മീരിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദുർഘടമായ മലയോര മേഖലകളും കൊടും വനങ്ങളും ഭീകരർ ഒളിത്താവളമാക്കുന്നത് സൈന്യത്തിന് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. എങ്കിലും തദ്ദേശീയരായ ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടെ ഭീകരരെ വേരോടെ പിഴുതെറിയാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് സുരക്ഷാസേന.

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