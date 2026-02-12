തോക്കും ബോംബും പിടിച്ച കൈകളില് ഇനി ഹാര്മോണിയവും തബലയും
അക്രമത്തിൻ്റെയും ഭീകരതയുടെയും പാത ഉപേക്ഷിച്ച് സ്വയംതൊഴിലിൻ്റെ പുതിയ ലോകത്തേക്ക് ചുവടുവെക്കുകയാണ് ഒരു കൂട്ടം മുൻ നക്സലൈറ്റുകൾ
Published : February 12, 2026 at 11:37 AM IST
ഛത്തീസ്ഗഡ്: ഒരുകാലത്ത് തോക്കുകൾ ഏന്തിയിരുന്ന കൈകൾ ഇന്ന് തുന്നൽ മെഷീനുകൾ വേഗത്തിൽ ചലിപ്പിക്കുകയാണ്. ബോംബും വെടിമരുന്നും നിർമ്മിച്ചിരുന്ന അതേ കൈകൾ ഇന്ന് സമാധാനത്തിൻ്റെ സന്ദേശം പകരുന്ന ഹാർമോണിയവും തബലയും നിർമിക്കുന്നു. അക്രമത്തിൻ്റെയും ഭീകരതയുടെയും പാത ഉപേക്ഷിച്ച് സ്വയംതൊഴിലിൻ്റെ പുതിയ ലോകത്തേക്ക് ചുവടുവെക്കുകയാണ് ഒരു കൂട്ടം മുൻ നക്സലൈറ്റുകൾ. ഛത്തീസ്ഗഡ് സർക്കാരിൻ്റെ പുതിയ 'നക്സൽ പുനരധിവാസ നയം' ആണ് ഈ വലിയ മാറ്റത്തിന് തുടക്കമിട്ടത്.
അക്രമത്തിൻ്റെയും ഭീകരതയുടെയും മുഖംമൂടിയണിഞ്ഞിരുന്ന നക്സലൈറ്റുകലുടെ മാറ്റം ഇന്ന് വാർത്തകളിൽ ഇടംനേടുകയാണ്. അക്രമം വെടിഞ്ഞ് കീഴടങ്ങിയ 40 നക്സലൈറ്റുകളാണ് ഇന്ന് സ്വയം തൊഴിൽ പരിശീലിക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ കീഴടങ്ങിയതും ഇരകളാക്കപ്പെട്ടതുമായ നക്സൽ പുനരധിവാസ നയം 2025 ൻ്റെ ഫലമായാണ് ഈ മാറ്റത്തെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഛത്തീസ്ഗഢിലെ കാങ്കറിലെ ഭാനുപ്രതാപൂർ ബ്ലോക്കിലെ ചൗഗൽ ക്യാമ്പിലാണ് പരിശീലനം നൽകിപ്പോരുന്നത്. സർക്കാർ അവർക്ക് സാധ്യമായ എല്ലാ സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങളും നൽകുന്നുണ്ട്.
ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങൾ വെടിഞ്ഞ് സമൂഹത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയ നക്സലൈറ്റുകൾ, സമൂഹത്തിനും അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് മനസിലാക്കിയതിനെത്തുടർന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പദ്ധതിപ്രകാരമാണിത് രൂപപ്പെടുത്തിയത്.
നൈപുണ്യ വികസന കോഴ്സുകളിലൂടെ മുൻ നക്സലൈറ്റുകൾ സ്വയം തൊഴില് ആരംഭിക്കുകയും പുതിയ ജീവിതം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് സർക്കാർ ഉറപ്പാക്കുന്നു. ചൗഗൽ ഗ്രാമത്തിലെ മുല്ല ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് 40 പേരടങ്ങുന്ന സംഘം തൊഴിലുകൾ പഠിച്ച് സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി.
ചൗഗൽ ഗ്രാമത്തിലെ മുല്ല ക്യാമ്പിലുള്ള പുരുഷ-സ്ത്രീ നക്സലൈറ്റുകൾക്ക് ഡ്രൈവിംഗ്, തയ്യൽ, മരപ്പണി, അസിസ്റ്റൻ്റ് ഇലക്ട്രീഷ്യന്മാർ തുടങ്ങിയ വിവിധ തൊഴിലുകളിൽ പരിശീലനം ലഭിക്കുന്നു. പരിശീലനത്തിനുശേഷം അവർ സ്വയംപര്യാപ്തരാകുകയും ഈ തൊഴിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
വർഷങ്ങളായി റെഡ് ടെററിൻ്റെ നിഴലിൽ അക്രമം അനുഭവിച്ച ബസ്തർ പ്രദേശം ഇപ്പോൾ അതിവേഗം വികസനത്തിൻ്റെ പാതയിലേയ്ക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. ഒരിക്കൽ ആയുധമെടുത്ത കൈകൾ ഇന്ന് പുത്തൻ കഴിവുകൾ ആർജ്ജിച്ചിരിക്കുന്നു.
തൊഴിൽ പരിശീലനത്തോടൊപ്പം വിദ്യാഭ്യാസവും
ചൗഗൽ ഗ്രാമത്തിലെ തൊഴിൽ പരിശീലന ക്യാമ്പിൽ നക്സലൈറ്റുകൾക്ക് തൊഴിൽ പരിശീലനത്തോടൊപ്പം വിദ്യാഭ്യാസവും നൽകിപ്പോരുന്നു. 1 മുതൽ 8 വരെ ക്ലാസുകൾ തിരിച്ചാണ് നടത്തിപ്പോരുന്നത്. ഇവിടെത്തന്നെ അവരുടെ കുട്ടികൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നു. കുട്ടികളെ 20 പേരടങ്ങുന്ന ബാച്ചുകളായി തിരിച്ചാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയായി താൻ ഡ്രൈവിംഗ് പരിശീനം നേടുന്നുണ്ടെന്ന് കീഴടങ്ങിയ മൻഹെർ പറയുന്നു. ഇവിടെ പരിശീലകൻ എല്ലാം കൃത്യമായി പറഞ്ഞും പഠിപ്പിച്ചും തരുന്നുണ്ട്. ഇതിലൂടെ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കാനുള്ള തൻ്റെ ആഗ്രഹം പൂർത്തീകരിക്കുകയാണ് എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. ഡ്രൈവിംഗിനു പുറമേ തയ്യൽ, മരപ്പണി എന്നിവയിലും പരിശീലന ക്യാമ്പിൽ നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് മുൻ നക്സലൈറ്റ് നർസിംഗ് നേതം പറഞ്ഞു. ഫോർ വീലർ ഓടിക്കാനും താൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്നും വ്യക്തമാക്കി.
കൂടാതെ നിരക്ഷരനാണെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസമായി താൻ ഇവിടെ പരിശീലനം നേടുന്നുണ്ടെന്നും ഉപജീവനമാർഗം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ജോലികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും 19 കാരനായ സുക്ദു പദ്ദ പറഞ്ഞപ്പോൾ 19 കാരനായ കു. കാജൽ വെദ്ദയും പരിശീലന പരിപാടിയിലെ തൻ്റെ അനുഭവം പങ്കുവച്ചു.
ഇന്ന് ജഗ്ദേവ് കൊമ്ര, രാജു നുരൂതി, ബിർസിംഗ് മണ്ഡവി, മൈനു നേഗി, സനൗ ഗവാഡെ, മാൻകി നേതം, സാംകോ നുരൂതി, ഉങ്കി കൊറം, റാമോതി കവാച്ചി, മങ്കർ ഹുപേണ്ടി, ഡാലി സലാം, ഗെൻജോ ഹുപേണ്ടി എന്നിവരുൾപ്പെടെ ക്യാമ്പിൽ താമസിക്കുന്ന കീഴടങ്ങിയ എല്ലാ നക്സലൈറ്റുകൾക്കും അവരുടെ താത്പ്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഗുണനിലവാരമുള്ള പരിശീലനം ലഭിക്കുന്നു.
ആരോഗ്യപരിരക്ഷയും കായിക വിനോദങ്ങളും
ക്യാമ്പിലുള്ളവരുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പതിവായി ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെ സംഘം ക്യാമ്പിൽ എത്തുകയും പരിശോധനകൾ നടത്തുകയും മരുന്നുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്. ഇതിന് പുറമേ കാരംസ്, സംഗീതോപകരണങ്ങൾ വായിക്കൽ, വിവിധ കായിക വിനോദങ്ങൾ തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങളും ക്യാമ്പിൽ സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട്.
കാങ്കറിലെ നോർത്ത് ബസ്തർ കലക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം ചൗഗൽ ക്യാമ്പിൽ 20 ബാച്ചുകളായി വിവിധ കോഴ്സുകളിലായി പരിശീലന പരിപാടികൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. കീഴടങ്ങിയ 40 നക്റ്റുസലൈറ്റുകളെ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് സംയോജിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പുനരധിവാസ ക്യാമ്പിൻ്റെ നോഡൽ ഓഫിസർ വിനോദ് അഹിർവാർ പറഞ്ഞു. എല്ലാവർക്കും സമഗ്രമായ രീതിയിലാണ് പരിശീലനം നൽകുന്നത്. ഭാവിയിൽ കൂൺ ഉത്പാദനം, ഹോർട്ടികൾച്ചർ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ സൃഷ്ടിപരവും സ്വയം തൊഴിൽ കേന്ദ്രീകൃതവുമായ കോഴ്സുകളിലും പരിശീലനം ഉടൻ നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
