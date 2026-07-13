വിയറ്റ്നാം ബോട്ട് ദുരന്തം രാജ്യത്തിൻ്റെയാകെ വേദന; അനുശോചിച്ച് സുരേഷ് ഗോപി
ദുരന്തത്തിൽ 15 ഇന്ത്യക്കാരാണ് മരിച്ചത്. ഇതിൽ 10 പേർ തമിഴ്നാട് സ്വദേശികളും മൂന്ന് പേർ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സ്വദേശികളും രണ്ട് പേർ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളവരുമാണ്
By ANI
Published : July 13, 2026 at 12:16 PM IST
ചെന്നൈ: വിയറ്റ്നാമിലുണ്ടായ ബോട്ട് അപകടത്തിൽ ഇന്ത്യക്കാരായ വിനോദസഞ്ചാരികൾ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. ദുരന്തം ഏതെങ്കിലും സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ മാത്രം നഷ്ടമല്ലെന്നും രാജ്യത്തിൻ്റെയാകെ വേദനയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഭാരതത്തിൽ നിന്നുള്ളവർ എവിടെ ദുരിതമനുഭവിക്കുമ്പോഴും അത് എല്ലാവർക്കും വേദനയുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണെന്ന് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തമിഴ്നാട് എന്നോ കേരളമെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ആളുകളാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ജൂലായ് 11ന് വിയറ്റ്നാമിലെ ഫു ക്വോക്ക് ദ്വീപിന് സമീപമാണ് 36 പേരുമായി പോയ സ്പീഡ് ബോട്ട് മറിഞ്ഞ് അപകടമുണ്ടായത്.
ദുരന്തത്തിൽ 15 ഇന്ത്യക്കാരാണ് മരിച്ചത്. ഇതിൽ 10 പേർ തമിഴ്നാട് സ്വദേശികളും മൂന്ന് പേർ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സ്വദേശികളും രണ്ട് പേർ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളവരുമാണ്. മരിച്ചവരുടെ ഭൗതികശരീരങ്ങൾ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെത്തിക്കും. വിയറ്റ്നാം എയർലൈൻസിൻ്റെ വി.എൻ 979 വിമാനത്തിൽ ഹോ ചി മിൻ സിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് മൃതദേഹങ്ങൾ മുംബൈയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്.
പ്രാദേശിക സമയം വൈകിട്ട് ആറിന് പുറപ്പെടുന്ന വിമാനം ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി 9.35ന് മുംബൈ ഛത്രപതി ശിവാജി മഹാരാജ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തും. തുടർനടപടികൾക്കായി ബന്ധപ്പെട്ട സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളെ വിവരമറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി ഏകോപനം നടത്താൻ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും വിയറ്റ്നാമിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി വ്യക്തമാക്കി. വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് സഹമന്ത്രി കൂടിയായ സുരേഷ് ഗോപി വിഷയത്തിൽ നേരിട്ട് ഇടപെടുകയും മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും ഉറപ്പുനൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
എസ്. ജാനകിയുടെ വിയോഗത്തിൽ അനുശോചനം
ഇന്ത്യൻ സംഗീത ലോകത്തെ ഇതിഹാസ ഗായിക എസ്. ജാനകിയുടെ വിയോഗത്തിലും സുരേഷ് ഗോപി അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. സംഗീത മേഖലയ്ക്ക് അവർ നൽകിയ അസാധാരണമായ സംഭാവനകൾ അദ്ദേഹം അനുസ്മരിച്ചു. ശനിയാഴ്ച ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് മൈസൂരുവിലെ അപ്പോളോ ബി.ജി.എസ് ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു 88കാരിയായ എസ്. ജാനകിയുടെ അന്ത്യം. ആരോഗ്യനില വഷളായതിനെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച അവർക്ക് തീവ്രപരിചരണം നൽകിയെങ്കിലും ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് 7.30ന് മരണം സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നു. ഞായറാഴ്ച മൈസൂരുവിൽ പൂർണ ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെയാണ് സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടന്നത്. കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ, ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ ശിവകുമാർ, കർണാടക മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ബസവരാജ് ബൊമ്മൈ, ഗായകൻ മനോ, സുരേഷ് ഗോപി തുടങ്ങി രാഷ്ട്രീയ-സിനിമ രംഗത്തെ നിരവധി പ്രമുഖർ അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കാൻ എത്തിയിരുന്നു.
ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെ വാനമ്പാടി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന എസ്. ജാനകി ആറ് പതിറ്റാണ്ട് നീണ്ട തൻ്റെ സംഗീത ജീവിതത്തിൽ 20ലധികം ഭാഷകളിലായി 48,000ത്തിലധികം ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1938 ഏപ്രിൽ 23നാണ് അവർ ജനിച്ചത്. തൻ്റെ അതുല്യമായ ശബ്ദമാധുര്യം കൊണ്ട് തലമുറകളെ സ്വാധീനിച്ച സംഗീത പാരമ്പര്യമാണ് അവർ ബാക്കിവയ്ക്കുന്നത്. പത്മഭൂഷൺ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ദേശീയ, സംസ്ഥാന പുരസ്കാരങ്ങൾ നൽകി രാജ്യം അവരെ ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മലയാളം, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലെ എണ്ണമറ്റ ഹിറ്റ് ഗാനങ്ങളിലൂടെ സംഗീതാസ്വാദകരുടെ മനസ്സിൽ അവർ എക്കാലവും ജീവിക്കും.
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