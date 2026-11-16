'ഞാൻ വിജയ്യെ വിമർശിക്കണം, അതല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്?' കള്ളക്കുറിച്ചി ചോദ്യത്തിൽ ക്ഷുഭിതനായി സുരേഷ് ഗോപി
ധനസ്ഥിതി നോക്കി പെട്രോളിന് മേല് ഏര്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന നികുതി കുറയ്ക്കാന് സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്ക് സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് അധികാരമുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം - പ്രകൃതിവാതക സഹമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി
Published : November 16, 2026 at 2:01 PM IST
ചെന്നൈ: കള്ളക്കുറിച്ചി സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളിൽ ക്ഷുഭിതനായി കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം സഹമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി. ചെന്നൈ വിമാനത്താവളത്തിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെയാണ് "ഞാനിപ്പോൾ വിജയ്യെ വിമർശിക്കണം, അതല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്?" എന്ന് അദ്ദേഹം തിരിച്ചുചോദിച്ചത്.
ഇനി എന്താണ് വേണ്ടത്? വിജയിയെ വിമർശിക്കണമെന്നാണോ, അതാണല്ലോ നിങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ആദ്യം വിഷയം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കൂ. ആരോട് എന്ത് ചോദിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചും അറിവുണ്ടായിരിക്കണം. ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്കറിയില്ല. കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞതിനുശേഷം മാത്രമേ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കൂവെന്നും സുരേഷ് ഗോപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
തമിഴ്നാട്ടിൽ വിജയ്യുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള തമിഴക വെട്രി കഴകം (ടിവികെ) സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നിട്ട് ആറ് മാസം തികയുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ഭരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ആരാഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിനോട് പ്രതികരിക്കാൻ അദ്ദേഹം തയാറായില്ല. "ഞാൻ വല്ലപ്പോഴും മാത്രം ചെന്നൈയിൽ വരുന്ന ആളാണ്. എന്നോട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്? തമിഴ്നാട്ടിലെ ജനങ്ങളോടും ഡിഎംകെ, ബിജെപി, എഐഎഡിഎംകെ തുടങ്ങിയ പാർട്ടികളോടും ചോദിക്കൂ, അപ്പോഴാണ് യഥാർഥ സാഹചര്യം അറിയാൻ കഴിയുക. കേരളത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. നിലവിൽ ടിവികെ ഭരണത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അഭിപ്രായമൊന്നുമില്ല. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടായാൽ അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി, സർക്കാർ അതിനെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ അഭിപ്രായം പറയാൻ സാധിക്കൂ," സുരേഷ് ഗോപി വ്യക്തമാക്കി.
വിലക്കയറ്റവും ഇന്ധന നികുതിയും
തമിഴ്നാട്ടിൽ അരി ഉൾപ്പെടെയുള്ള അവശ്യസാധനങ്ങളുടെ വില വർധിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന്, എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വിലക്കയറ്റമുണ്ടെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറുപടി. കേരളത്തിലും കർണാടകയിലും വില കൂടുന്നുണ്ടെന്നും, തമിഴ്നാട്ടിൽ വിലക്കയറ്റം രൂക്ഷമാണെങ്കിൽ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കൂ എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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വ്യോമയാന ഇന്ധനത്തിൻ്റെ (ATF) നികുതി തമിഴ്നാട് സർക്കാർ കുറച്ചതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ, പെട്രോളിൻ്റെ നികുതി കുറയ്ക്കാൻ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും അധികാരമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പെട്രോളിൻ്റെയും ഡീസലിൻ്റെയും വില ഉടൻ കുറയ്ക്കാന് കഴിയുന്ന സ്ഥിതിയില്ല. 42,000 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് എണ്ണക്കമ്പനികള് നേരിട്ടത്. പെട്രോളിയം ഉല്പ്പന്നങ്ങളുടെ വിതരണത്തില് വലിയ പ്രതിസന്ധിയുണ്ട്.
പെട്രോളിയം ഉല്പ്പന്നങ്ങളുടെ വിതരണത്തിലുണ്ടായ തടസങ്ങള് സമ്മതിച്ച മന്ത്രി, ഈ സാഹചര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങള് പരിഹരിക്കുന്നതിനും സര്ക്കാര് ആവശ്യമായ നടപടികള് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കി. പെട്രോളിന് നികുതി കുറയ്ക്കാൻ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കഴിയും. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇതിനകം തന്നെ പെട്രോളിന് കഴിയുന്നത്ര നികുതി കുറച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇറാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഘർഷം ഇപ്പോഴും തുടരുന്നതിനാൽ, പെട്രോൾ, ഡീസൽ വില കുറയാൻ കുറച്ചുകൂടി സമയമെടുക്കും. പെട്രോളിയം ഉല്പ്പന്നങ്ങളുടെ വിതരണത്തില് അനിശ്ചിതത്വമുണ്ട്. ഇത് പരിഹരിക്കാന് ആവശ്യമായതെല്ലാം ഞങ്ങള് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും സുരേഷ് ഗോപി കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
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