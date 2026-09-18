രാജ്യത്തെ ഞെട്ടിച്ച നിതാരി കൊലപാതക പരമ്പര കേസില് കുറ്റവിമുക്തനാക്കപ്പെട്ട സുരേന്ദർ കോലി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത നിലയിൽ
ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ അൽമോറ, ഭികിയാസൈൻ സ്വദേശിയായ സുരേന്ദർ കോലി കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങളായി ഹരിദ്വാറിലാണ് താമസിച്ച് വന്നിരുന്നത്.
Published : September 18, 2026 at 2:22 PM IST
ഹരിദ്വാര്: കുപ്രസിദ്ധമായ നോയിഡ നിതാരി കൊലപാതക പരമ്പരക്കേസിൽ സുപ്രീം കോടതി കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയ സുരേന്ദർ കോലിയെ (50) ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഹരിദ്വാറിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. ഹരിദ്വാറിലെ ഭൂപത്വാല പ്രദേശത്തുള്ള ലാൽമാതാ ക്ഷേത്രത്തിന് മുന്നിൽ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചിരുന്ന സ്വന്തം ചായക്കടയ്ക്കുള്ളിലാണ് കോലിയെ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ നാട്ടുകാർ കണ്ടത്. വിവരമറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് സിറ്റി കോത്വാലിയിലെ സപ്ത് ഋഷി ഔട്ട്പോസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള പൊലീസ് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി മൃതദേഹം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. സ്ഥലത്തുനിന്ന് സുസൈഡ് നോട്ട് ഒന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ ഇത് ആത്മഹത്യയാണെന്നാണ് പൊലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം.
ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ അൽമോറ, ഭികിയാസൈൻ സ്വദേശിയായ സുരേന്ദർ കോലി കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങളായി ഹരിദ്വാറിലാണ് താമസിച്ച് വന്നിരുന്നത്. റോഷ്നാബാദിൽ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഇയാൾ നാല് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് ഭൂപത്വാലയിൽ വാടകയ്ക്ക് ചായക്കട ആരംഭിച്ചത്.
2006 ഡിസംബറിൽ സെക്ടർ 31-ലെ ഡി-5 ബംഗ്ലാവിന് സമീപമുള്ള ഓടയ്ക്ക് പിന്നിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ചാക്കുകളിൽ തിരുകി വെച്ച നിലയിൽ 16 മനുഷ്യ തലയോട്ടികളും എല്ലുകളും വസ്ത്രങ്ങളും പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയതോടെയാണ് രാജ്യത്തെ ഞെട്ടിച്ച നിതാരി കൊലപാതക പരമ്പര പുറത്തുവരുന്നത്. സമീപത്തെ നിതാരി ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ദരിദ്ര തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങളിലെ കുട്ടികളെ കാണാതാകുന്നതായി നാട്ടുകാർ ഏറെ നാളായി പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും പൊലീസ് ആ ആശങ്കകൾ തള്ളിക്കളയുകയായിരുന്നു.
പായൽ എന്ന യുവതിയെ കാണാതായതോടെയാണ് കേസിൽ വഴിത്തിരിവുണ്ടായത്. അവരുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ പിന്തുടർന്ന പൊലീസ് ഒരു പ്രാദേശിക റിക്ഷാ വലിക്കാരനിലേക്ക് എത്തി. ഡി-5 ബംഗ്ലാവിൽ നിന്ന് ആരോ തനിക്ക് ഫോൺ നൽകിയതായി ഇയാൾ മൊഴി നൽകി. വ്യവസായി മൊണീന്ദർ സിംഗ് പന്ഥറുടെതായിരുന്നു വീട്, അവിടെ വീട്ടുജോലിക്കാരനായിരുന്നു സുരേന്ദ്ര കോലി. വീട്ടില് പൊലീസ് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് രാജ്യത്തെ ഞെട്ടിച്ച കൊലപാതക പരമ്പരയുടെ ചുരുളഴിഞ്ഞത്.
എന്നാൽ, തെളിവുകളുടെ അഭാവവും അന്വേഷണത്തിലെ ഗുരുതരമായ വീഴ്ചകളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി 2023 അലഹാബാദ് ഹൈക്കോടതിയും, തുടർന്ന് 2025-ൽ സുപ്രീം കോടതിയും ഇയാളെ മുഴുവൻ കേസുകളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായി കുറ്റവിമുക്തനാക്കി. വലിയ ആരോപണങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നതിനെ തുടർന്ന് സ്വന്തം കുടുംബം കോലിയെ പൂർണമായും ഉപേക്ഷിച്ച് മാറ്റിനിർത്തിയിരുന്നു. ഈ കുടുംബപ്രശ്നങ്ങളും ഒറ്റപ്പെടലുമാകാം ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് പൊലീസിന്റെ നിഗമനം. മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്നും, അൽമോറയിലുള്ള ബന്ധുക്കളെ വിവരമറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും നഗര കോത്വാലി ഇൻസ്പെക്ടർ കുന്ദൻ സിങ് റാണ വ്യക്തമാക്കി. സംഭവത്തിൽ പ്രദേശത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും ഇയാളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്ന ആളുകളെയും കേന്ദ്രീകരിച്ച് പൊലീസ് കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്.
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