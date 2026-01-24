മഞ്ഞില്‍ കുളിച്ചൊരു കല്ല്യാണം... വൈറലായി സൂരജും ദിക്ഷയും, ട്രെൻഡിങ് വീഡിയോ

ETV Bharat / bharat

ഉത്തരാഖണ്ഡില്‍ കനത്ത മഞ്ഞു വീഴ്‌ചയില്‍ നടന്ന വിവാഹം
January 24, 2026

ഡെറാഡൂൺ: ഡെസ്റ്റിനേഷന്‍ വെഡിങും ഇൻ്റിമേറ്റ് വെഡിങ്ങുമൊക്കെ നാട്ടിലെങ്ങും സ്ഥിരം കാണുന്ന ട്രെൻഡിങ് വിവാഹ രീതിയാണ്. എന്നാല്‍ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കാലം കഴിഞ്ഞുവെന്നാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ ഒന്നടങ്കം പറയുന്നത്. അതിനൊരു കാരണവുമുണ്ട്. ഉത്തരാഖണ്ഡില്‍ നിന്നും മഞ്ഞില്‍ കുളിച്ചൊരു വിവാഹമാണ് ഇപ്പോള്‍ ട്രെൻഡാകുന്നത്.

കൃത്രിമമായ അലങ്കാരങ്ങൾക്ക് പകരം ഹിമാലയൻ കൊടുമുടികളും മഞ്ഞും തന്നെ മനോഹരമായ പശ്ചാത്തലം വിവാഹത്തിനായി ഒരുക്കി. വെളുത്ത മഞ്ഞിൽ വർണാഭമായ ഇന്ത്യൻ വിവാഹ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ഈ സ്നോ വെഡിങ്ങ് പ്രധാന ആകർഷണമാകുകയും ചെയ്‌തു. ഉത്തരാഖണ്ഡ് സ്വദേശികളായ സൂരജിൻ്റെയും ദീക്ഷയുടെയും സ്‌നോ വെഡിങ് വീഡിയോയാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡയയില്‍ ട്രെൻഡ് ആകുന്നത്.

ഉത്തരാഖണ്ഡില്‍ കനത്ത മഞ്ഞു വീഴ്‌ചയില്‍ നടന്ന വിവാഹം

കനത്ത മഞ്ഞു വീഴ്‌ചയെ വക വയ്ക്കാതെയാണ് ദമ്പതികള്‍ വിവാഹം നടത്തിയത്. വസന്ത പഞ്ചമിയിലെ നല്ല മുഹൂര്‍ത്തത്തില്‍ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്നായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും ആഗ്രഹം. എന്നാല്‍ പ്രകൃതി ഇവര്‍ക്കായി ഒരുക്കിയത് മഞ്ഞിൻ്റെ ലോകമായിരുന്നു. കല്യാണ ദിവസം അടുത്തതോടെ ഉത്തരാഖണ്ഡില്‍ മഞ്ഞു വീഴ്‌ച വര്‍ധിച്ചു. എന്നാല്‍ തടസങ്ങള്‍ മുന്നില്‍ കണ്ടിട്ടും ഇരുവരും വസന്ത് പഞ്ചമിയിലെ പുലരിയില്‍ തന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.

തണുത്തുറഞ്ഞ രാവില്‍ ഇരുവരും വധു വരന്‍മാരായി അതീവ സന്തോഷത്തോടെ ഒരുങ്ങി. ഗൈർസൈനിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 15 കിലോമീറ്റർ അകലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജംഗൽചാട്ടിയിലാണ് വധുവിൻ്റെ വീട്. വരൻ്റെ വീട് ആകട്ടെ കനോത്ത് ഗ്രാമവും. വരനും ബന്ധുക്കളും വളരെ ആവേശത്തോടെയാണ് വിവാഹ ഘോഷയാത്ര പുറപ്പെട്ടത്. വസന്ത പഞ്ചമി ദിനത്തിലെ പുലരി വധുവരന്‍മാര്‍ക്ക് മുന്നില്‍ സ്വര്‍ഗലോകം തന്നെ തന്നെ സൃഷ്‌ടിച്ചുവെന്ന് കല്യാണത്തില്‍ പങ്കെടുത്തവര്‍ ഒന്നടങ്കം പറഞ്ഞു.

എന്നാല്‍ കനത്ത മഞ്ഞു വീഴ്‌ച കാരണം വാഹനങ്ങളില്‍ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് പ്രതിസന്ധി സൃഷ്‌ടിച്ചിരുന്നു. തെഹ്രി ഗർവാൾ ജില്ലയിലെ മൊറിയാന ടോപ്പിന് സമീപം വിവാഹ അതിഥികളുടെ വാഹനങ്ങൾ കുടുങ്ങുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളില്‍ കാണാം. തടസങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിച്ച അവര്‍ ഇതൊന്നും കാര്യമായി എടുത്തില്ല. കാല്‍നടയായി പോകാന്‍ എല്ലാവരും ഒന്നടങ്കം തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.

മൊറിയാന ടോപ്പിൽ നിന്ന് ബിന്ദൽ കോട്ടിയിലേക്ക് അവര്‍ പാട്ടിനൊത്ത് ചുവട് വച്ച് സഞ്ചരിച്ചു. മഞ്ഞ് നിറഞ്ഞ വഴിയോരങ്ങളിലൂടെയുള്ള വരൻ്റെ യാത്രയും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ഇടം പിടിച്ചു. സംഗീതത്തിലും നൃത്തത്തിലും മുഴുകിയതോടെ വരനും സംഘവും ദൂരവും മറന്നു.

മൂഹൂര്‍ത്തത്തിന് തൊട്ടുമുന്‍പ് വരനും സംഘവും ദീക്ഷയുടെ വീട്ടിലെത്തി. സവിശേഷമായ കല്യാണ മണ്ഡപത്തിലേക്ക് വധുവിൻ്റെ വീട്ടുകാര്‍ ആവേശത്തോടെ വരനെ സ്വീകരിച്ചു. വര്‍ണാഭമായ പൂക്കളാല്‍ നിറയുന്ന കല്യാണ മണ്ഡപം ഇത്തവണ മഞ്ഞിനാല്‍ മൂടപ്പെട്ടു. മഞ്ഞുപെയ്യുന്ന പുലരിയില്‍ തന്നെ താലി കെട്ടും നടന്നു. ആകാശത്ത് നിന്ന് മഞ്ഞുപെയ്യാന്‍ തുടങ്ങിയതോടെ എല്ലാവരും ആഘോഷ തിമിര്‍പ്പിലായി. ദീക്ഷയുടെയും സൂരജിൻ്റെയും വിവാഹത്തെ ഈ സീസണിലെ ഏറ്റവും മികച്ച വിവാഹമെന്ന് വിവാഹ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തവർ വിശേഷിപ്പിച്ചു. കനത്ത മഞ്ഞില്‍ വസന്ത പഞ്ചമിയില്‍ നടന്ന ഈ വിവാഹത്തിൻ്റെ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും വൈറലായി.

