ബിജെപിയുമായി രഹസ്യ ചർച്ചകളില്ല; മണ്ഡല പുനർനിർണയത്തിൽ നിലപാട് ബില്ലിന് ശേഷമെന്ന് സുപ്രിയ സുലെ
പാർട്ടി നേതാക്കളും മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസും തമ്മിൽ നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചകൾക്ക് പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്നും മുംബൈയിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കവെ അവർ പറഞ്ഞു.
By PTI
Published : July 15, 2026 at 3:55 PM IST
മുംബൈ: ബിജെപിയുമായി യാതൊരുവിധ രഹസ്യ ചർച്ചകളും നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും മണ്ഡല പുനർനിർണയ ബിൽ പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇന്ത്യ സഖ്യം അതിൽ ചർച്ചകൾ നടത്തുകയുള്ളൂവെന്നും എൻസിപി (ശരദ് പവാർ) വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റ് സുപ്രിയ സുലെ വ്യക്തമാക്കി.
പാർട്ടി നേതാക്കളും മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസും തമ്മിൽ നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചകൾക്ക് പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്നും മുംബൈയിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കവെ അവർ പറഞ്ഞു. പാർട്ടിയിലെ മുതിർന്ന നേതാവായ ജയന്ത് പാട്ടീൽ ഔദ്യോഗികമായി അനുമതി വാങ്ങിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണാൻ പോയത്. ഒരു എൻസിപി നഗരസഭാ അധ്യക്ഷനെതിരെയുള്ള നടപടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം ഉന്നയിക്കാനായിരുന്നു അത്. ജയന്ത് പാട്ടീൽ ഔദ്യോഗികമായി സമയം ചോദിച്ചു, സ്വന്തം കാറിൽ പോയി, അതേ കാറിൽ തന്നെ മടങ്ങിവന്നു. ഇതിൽ രഹസ്യമായി ഒന്നുമില്ല. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായ 'വർഷ'യിൽ വെച്ച് മറ്റാരൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടതെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ എന്നോടല്ല, മുഖ്യമന്ത്രിയോടാണ് ചോദിക്കേണ്ടതെന്നും സുപ്രിയ സുലെ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി വൈകി ഭരണപക്ഷത്തെയും പ്രതിപക്ഷത്തെയും എൻസിപി നേതാക്കൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വസതിയിൽ നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ച മഹാരാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ ഊഹാപോഹങ്ങൾക്ക് വഴിതെളിച്ചിരുന്നു. പാർലമെന്ററി വർഷകാല സമ്മേളനത്തിൽ ലോക്സഭ സീറ്റുകൾ 850 ആയി ഉയർത്താനും മണ്ഡല പുനർനിർണയ നടപടികൾ ആരംഭിക്കാനും നിർദ്ദേശിക്കുന്ന 131-ാമത് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബില്ലിന് പിന്തുണ തേടി ശരദ് പവാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എൻസിപിയെയും ഡിഎംകെയെയും ബിജെപി സമീപിക്കുന്നുണ്ടെന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പി. ചിദംബരത്തിന്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് ഈ കൂടിക്കാഴ്ചകൾ നടന്നത്.
എൻസിപി ഭരണ സഖ്യത്തിൽ ചേരുമെന്ന വാർത്തകൾ സുലെ പൂർണ്ണമായും തള്ളി. കഴിഞ്ഞ 12 വർഷമായി മാധ്യമങ്ങൾ തന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞയെക്കുറിച്ചും മന്ത്രിസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചും പ്രവചിക്കുകയാണെന്നും ധനകാര്യ വകുപ്പ് ലഭിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളെല്ലാം കേവലം ഊഹാപോഹങ്ങൾ മാത്രമാണെന്നും അവർ പരിഹസിച്ചു.
വ്യത്യസ്ത രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിലെ നേതാക്കളുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചകളെ എപ്പോഴും ഗൂഢാലോചനയായി കാണരുതെന്നും സുപ്രിയ സുലെ ആവശ്യപ്പെട്ടു. 'ഒരു രാജ്യം, ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ്' യോഗത്തിനിടയിൽ ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിനൊപ്പമായിരുന്നു തന്റെ പ്രഭാതഭക്ഷണം. അതിനുശേഷം തങ്ങൾക്ക് കുടുംബപരമായ ബന്ധമുള്ളതിനാൽ എംപിമാരായ ഡിംപിൾ യാദവ്, അഖിലേഷ് യാദവ് എന്നിവരെയും കണ്ടിരുന്നു. എല്ലാ കൂടിക്കാഴ്ചകളെയും രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചനയായി വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കി. മണ്ഡല പുനർനിർണയ വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ ഔദ്യോഗികമായി ബിൽ പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇന്ത്യ സഖ്യം നിലപാട് രൂപീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ബില്ലിന്റെ ഫോർമുല ലിഖിത രൂപത്തിൽ നൽകണമെന്ന് തങ്ങൾ നേരത്തെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. നിയമനിർമ്മാണം കാണാതെ പ്രതികരിക്കാനാകില്ല. മണ്ഡലങ്ങളുടെ അതിർത്തി നിർണയം രാഷ്ട്രീയ ലാഭത്തിനല്ല, മറിച്ച് സ്ഥാപിതമായ നിയമപരമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് മാത്രമായിരിക്കണം നിർവ്വഹിക്കേണ്ടതെന്നും അവർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
ജൂലൈ 19-ന് ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന്റെ യോഗത്തിലും ജൂലൈ 20-ന് പാർലമെന്ററികാര്യ മന്ത്രി കിരൺ റിജിജു വിളിച്ചുചേർത്ത സർവകക്ഷി യോഗത്തിലും താൻ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് ബാരാമതിയിൽ നിന്നുള്ള എംപിയായ സുപ്രിയ സുലെ അറിയിച്ചു. രാജ്യത്തെ ജലപ്രതിസന്ധിയെക്കുറിച്ചും കർഷകരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിശദമായ ചർച്ച വേണമെന്നും ആഗോള സാഹചര്യങ്ങൾക്കിടയിൽ കേന്ദ്രത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക തന്ത്രങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരുത്തണമെന്നും പാർട്ടി ആവശ്യപ്പെടും. അർഹരായ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രതിമാസം 1500 രൂപ സഹായം ഉറപ്പാക്കുന്ന 'ലാഡ്കി ബഹിൻ' പദ്ധതിയിലെ ക്രമക്കേടുകളെക്കുറിച്ച് നിഷ്പക്ഷമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും ആവശ്യമെങ്കിൽ എസ്ഐടി രൂപീകരിക്കണമെന്നും സുലെ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിലെ അഴിമതി ആരോപണങ്ങളിൽ ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തിയ അവർ, ഇത് ഭക്തരുടെ വികാരത്തെ ആഴത്തിൽ മുറിപ്പെടുത്തിയെന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്തണമെന്നും പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യ സഖ്യം പ്രതിപക്ഷ ഗ്രൂപ്പാണെങ്കിലും എപ്പോഴും രാജ്യത്തിനൊപ്പമാണ് നിന്നിട്ടുള്ളതെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയും ഇത് വ്യക്തമാക്കിയതാണെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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