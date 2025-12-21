തീവണ്ടി തട്ടിയുള്ള അപകടം; എ ഐ മുന്നറിയിപ്പ് ഫലിച്ചു, രക്ഷിച്ചത് 6,000 ആനകളെ
24 മണിക്കൂറും ആനകളെ നിരീക്ഷിച്ച് റെയിൽ അധികൃതർക്ക് വിവരങ്ങൾ കൈമാറുകയാണ് എഐ ക്യാമറയുടെ ലക്ഷ്യം. 12 ടവറുകളും 24 എഐ ക്യാമറകളുമാണ് ഈ ലക്ഷ്യത്തിനായി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.
Published : December 21, 2025 at 8:08 PM IST
കോയമ്പത്തൂർ: കാട്ടാനകളെ തീവണ്ടിയിടിച്ചുണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനായി നിർമിച്ച എഐ അധിഷ്ഠിത പദ്ധതിയെ പ്രശംസിച്ച് തമിഴ്നാട് അഡീഷണൽ വനം വകുപ്പ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി സുപ്രിയ സാഹു. കാട്ടാനകൾ റെയിൽവേ ട്രാക്കുകൾ മുറിച്ചുകടക്കുമ്പോൾ കൺട്രോൾ റൂമിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പരിശോധനയ്ക്കിടെയാണ് പ്രശംസിച്ചത്.
എഐ സാങ്കേതികതയിലുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചതിനാൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിനിടെ മധുക്കരൈ റെയിൽവേ ലൈൻ റൂട്ടിൽ ഒരു കാട്ടാന പോലും ചത്തിട്ടില്ലെന്ന് സുപ്രിയ സാഹു പറഞ്ഞു. "എഐ മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനം കാരണം ഇതുവരെ ഏകദേശം 6,000 ആനകൾ സുരക്ഷിതമായി റെയിൽവേ ലൈൻ മുറിച്ചു കടന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ ശരിയായി ഉപയോഗിച്ചാൽ, മനുഷ്യ-വന്യ മൃഗ സംഘർഷങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും," സുപ്രിയ സാഹു എക്സിൽ കുറിച്ചു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോയമ്പത്തൂർ സോണൽ ഫോറസ്റ്റ് ഗാർഡും ആനമല ടൈഗർ റിസർവിൻ്റെ ഫീൽഡ് ഡയറക്ടറുമായ വെങ്കിടേഷ്, കോയമ്പത്തൂർ ജില്ലാ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ ജയരാജ് എന്നിവരുൾപ്പെടെ പരിശോധനയിൽ പങ്കാളികളായി. തീവണ്ടി തട്ടി ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്ന കാട്ടാനകളുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധവന് ഉണ്ടായതോടെയാണ് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ എഐ ക്യാമറ സ്ഥാപിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത്.
കോയമ്പത്തൂർ പാലക്കാട് വനപാതയായതിനാൽ നിരവധി കാട്ടാനകളാണ് തീവണ്ടി തട്ടി ചരിയാറുണ്ടായിരുന്നത്. ഇത് ഒഴിവാക്കാനും തീവണ്ടി ഗതാഗതം സുഗമമാക്കാനുമായി ഇരട്ട പാതകളും നിർമിച്ചിരുന്നു. കാട്ടാനകൾക്ക് സുഗമമായി കടന്നുപോകുന്നതിനായി വന്യ മൃഗങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ഏറെയുള്ള ബി ലൈനിൽ തുരങ്കങ്ങളും നിർമിച്ചിട്ടുണ്ട്.
തുടർന്നും അപകട നിരക്കിന് മാറ്റം വരാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് എഐ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള നടപടി ആരംഭിക്കുന്നത്. പാലക്കാട് റെയിൽവേ ഡിവിഷനും വനം വകുപ്പും സംയുക്തമായാണ് എഐ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുന്നത്.
24 മണിക്കൂറും ആനകളെ നിരീക്ഷിച്ച് റെയിൽ അധികൃതർക്ക് വിവരങ്ങൾ കൈമാറുകയാണ് എഐ ക്യാമറയുടെ ലക്ഷ്യം. 12 ടവറുകളും 24 എഐ ക്യാമറകളുമാണ് ഈ ലക്ഷ്യത്തിനായി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. 7.5 കിലോമീറ്റര് ദൂരമാണ് നിരീക്ഷണ വലയത്തിലുള്ളത്.
റെയിൽവേ ട്രാക്കുകൾക്ക് സമീപം ആനകൾ വരുമ്പോൾ, കൺട്രോൾ റൂം വഴി അടുത്തുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾക്കും വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ലോക്കോ പൈലറ്റിനും വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു. ഇത് ആനയുടെ സാന്നിധ്യം അറിഞ്ഞ് ലോക്കോ പൈലറ്റിന് തീവണ്ടിയുടെ വേഗത കുറയ്ക്കാനും അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും സാധ്യമാകും.
Zero elephant deaths on railway tracks in the last two years in Madukkarai, Tamil Nadu, on the very tracks that once witnessed tragic losses of precious elephant lives. Last night, I was with my team at the Madukkarai AI Elephant Centre, reviewing the functioning of the AI… pic.twitter.com/FylBQA7GGh— Supriya Sahu IAS (@supriyasahuias) December 20, 2025
റെയിൽവേ ട്രാക്കുള്ള പ്രദേശത്തെ നിരീക്ഷകർ കാട്ടാനകളെ തുരത്താനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ഏകോപനം നടത്താനും എഐ സാങ്കേതിക വിദ്യകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. 2024 ജനുവരി മുതൽ 2025 മെയ് വരെയുള്ള 17 മാസത്തിനുള്ളിൽ ആകെ 5,260 കാട്ടാനകൾ 1,278 തവണ സുരക്ഷിതമായി റെയിൽവേ ട്രാക്കുകൾ മുറിച്ചുകടന്നതായി തമിഴ്നാട് വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
ALSO READ: ആനകളെ ട്രെയിനിടിക്കാതിരിക്കാന് എഐ; തമിഴ്നാട് മാതൃക രാജ്യമെമ്പാടും നടപ്പിലാക്കാനൊരുങ്ങി കേന്ദ്ര സര്ക്കാര്