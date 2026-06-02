പിതൃത്വം തെളിയിക്കാൻ ഡിഎൻഎ പരിശോധന നടത്താം; സുപ്രീം കോടതി
ജസ്റ്റിസ് സഞ്ജയ് കരോൾ അടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് സുപ്രധാനമായ ഈ നിരീക്ഷണം നടത്തിയത്. വ്യക്തിയുടെ സ്വകാര്യതയെക്കാൾ പ്രാധാന്യം മകൻ്റെ താത്പര്യങ്ങൾക്കാണെന്ന് കോടതി
Published : June 2, 2026 at 7:12 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: പിതൃത്വം തെളിയിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കങ്ങളിൽ കോടതികൾക്ക് ഡിഎൻഎ പരിശോധനയ്ക്ക് ഉത്തരവിടാമെന്ന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ സുപ്രധാന വിധി. മറ്റ് തെളിവുകൾ ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ പരിശോധന നടത്താൻ നിർദേശിക്കാൻ അധികാരമുള്ളത്.
കേസിൻ്റെ വിധി നിർണയിക്കുന്നതിൽ പിതൃത്വം തെളിയിക്കുന്നത് കേന്ദ്രബിന്ദുവാണെങ്കിൽ ഇത്തരം ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനകൾ ആകാം. ജസ്റ്റിസ് സഞ്ജയ് കരോൾ അടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് സുപ്രധാനമായ ഈ നിരീക്ഷണം നടത്തിയത്. മേയ് 29നാണ് വിധി പ്രസ്താവിച്ചത്. തൻ്റെ ജീവശാസ്ത്രപരമായ പിതാവ് ആരാണെന്ന 26കാരൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകേണ്ടതുണ്ട്. ഇവിടെ വ്യക്തിയുടെ സ്വകാര്യതയെക്കാൾ പ്രാധാന്യം മകൻ്റെ താത്പര്യങ്ങൾക്കാണെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. തന്നെ ഡിഎൻഎ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയനാക്കരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഹർജി സുപ്രീം കോടതി തള്ളി.
സ്വകാര്യത കേവലാവകാശമല്ല
ഹർജിക്കാരൻ തൻ്റെ പിതാവാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന 26കാരനാണ് കേസിൽ എതിർകക്ഷി. ഇയാളുടെ പിതൃത്വം നിർണയിക്കുന്നതിന് ഡിഎൻഎ പരിശോധന നടത്താൻ നേരത്തെ കോടതികൾ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. ഛത്തീസ്ഗഡ് ഹൈക്കോടതിയും ബസ്നയിലെ വിചാരണ കോടതിയുമാണ് ഇതിന് നിർദേശം നൽകിയത്. സുപ്രീം കോടതി ഈ രണ്ട് ഉത്തരവുകളും ശരിവച്ചു. ഭരണഘടന നൽകുന്ന സ്വകാര്യതയ്ക്കുള്ള അവകാശം കേവലമല്ല. അതിന് ചില പരിമിതികളുണ്ടെന്നും കോടതി വിലയിരുത്തി.
ഡിഎൻഎ സാമ്പിൾ നൽകാൻ തന്നെ നിർബന്ധിക്കാനാവില്ലെന്നും നിലവിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലെന്നുമായിരുന്നു ഹർജിക്കാരൻ്റെ വാദം. എന്നാൽ താത്പര്യങ്ങളുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥ, അടിയന്തര ആവശ്യകത എന്നീ അടിസ്ഥാന നിയമതത്ത്വങ്ങൾ കോടതി പ്രയോഗിച്ചു. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പരമോന്നത കോടതി ഈ കേസിൽ തീരുമാനമെടുത്തത്. കഴിഞ്ഞകാല വിധികളെ ബെഞ്ച് പരാമർശിച്ചു.
സമാന കേസുകളിൽ ഡിഎൻഎ പരിശോധനയ്ക്ക് ഉത്തരവിടണമോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയാണെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. തെളിവുകൾ പര്യാപ്തമല്ലെങ്കിൽ ഈ ശാസ്ത്രീയ പ്രക്രിയയെ ആശ്രയിക്കാം. പിതാവിൻ്റെ സ്വത്തിൽ അർഹമായ അവകാശം ഉന്നയിച്ച് 26കാരൻ സിവിൽ കേസ് നൽകിയിരുന്നു. ഇതിൽ പിതൃത്വം തെളിയിക്കുക എന്നത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
മകൻ്റെ അവകാശങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന
യഥാർഥ മാതാപിതാക്കൾ ആരാണെന്ന് അറിയാൻ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവകാശമുണ്ട്. സ്വത്ത് വകകളിൽ അവകാശം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ പിതൃത്വം തെളിയിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഡിഎൻഎ പരിശോധന മാത്രമാണ് ആശ്രയം. പരിശോധനയ്ക്ക് വിസമ്മതിക്കുന്നത് നിയമപ്രക്രിയ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതിന് തുല്യമാണ്. പൗരൻ്റെ സ്വകാര്യതയും വേറൊരാളുടെ നിയമപരമായ അവകാശങ്ങളും തമ്മിൽ തർക്കം വരുമ്പോൾ നീതിയുക്തമായ തീരുമാനമെടുക്കാൻ കോടതിക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട്.
കേസിൽ 26കാരൻ്റെ അവകാശങ്ങൾക്കാണ് മുൻഗണന നൽകേണ്ടതെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ഡിഎൻഎ സാമ്പിൾ നൽകാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. ഇത്തരം കേസുകളിൽ കാലതാമസം ഒഴിവാക്കി വേഗത്തിൽ നീതി ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്. സിവിൽ വ്യവഹാരങ്ങളിൽ ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളുടെ പ്രാധാന്യം ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് കോടതി വിധി. തെളിവ് നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനാ ഫലങ്ങൾക്ക് നിയമപരമായ സാധുതയുണ്ടെന്ന് ബെഞ്ച് അംഗീകരിച്ചു.
ഡിഎൻഎ പരിശോധന വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഒരവകാശ ലംഘനമല്ലെന്നും അത് നീതി നിർവഹണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. പരിശോധനയിലൂടെ സത്യം കണ്ടെത്തുന്നത് സമൂഹത്തിൻ്റെ പൊതുതാത്പര്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് അനിവാര്യമാണ്. ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ വിമുഖത കാണിക്കുന്നത് നീതിയെ നിഷേധിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്നും ജസ്റ്റിസുമാർ തങ്ങളുടെ വിധിയിൽ പ്രത്യേകം എടുത്തുപറഞ്ഞു. രാജ്യത്തെ വിവിധ കോടതികളിൽ സമാനമായ നിരവധി കേസുകൾ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഉത്തരവ് നിർണായകമാകും.
