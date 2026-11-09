'നെഗറ്റീവ് തുല്യത' വാദിക്കാനാകില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി; നിര്ബന്ധിത വിരമിക്കല് ശരിവെച്ച് സുപ്രീം കോടതി
ഛത്തീസ്ഗഢ് ലീഗൽ മെട്രോളജി വകുപ്പിലെ രണ്ട് ജീവനക്കാരുടെ നിർബന്ധിത വിരമിക്കൽ ശരിവെച്ചുകൊണ്ടാണ് ജസ്റ്റിസ് മൻമോഹൻ, ജസ്റ്റിസ് ശ്രീ ചന്ദ്രശേഖർ എന്നിവരുടെ ബെഞ്ചിൻ്റെ സുപ്രധാന വിധി
Published : November 9, 2026 at 8:35 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: സര്ക്കാര് ജീവനക്കാരുടെ നിര്ബന്ധിത വിരമിക്കല് നടപടിയെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് 'നെഗറ്റീവ് തുല്യത' (Negative Equality) എന്ന അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കാനാകില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി. വിരമിക്കല് ഉത്തരവുകള് വിശാലമായ അധികാരപരിധിയില് വരുന്നതാണെന്നും, അധികാരികള് സദുദ്ദേശ്യത്തോടെയും പ്രസക്തമായ വസ്തുതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുമാണ് ഇത്തരം തീരുമാനങ്ങള് എടുക്കേണ്ടതെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. ഛത്തീസ്ഗഢ് ലീഗല് മെട്രോളജി വകുപ്പില് അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ്-III ആയി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന രണ്ട് ജീവനക്കാരുടെ നിര്ബന്ധിത വിരമിക്കല് നടപടി ശരിവെച്ചുകൊണ്ടാണ് ജസ്റ്റിസ് മന്മോഹന്, ജസ്റ്റിസ് ശ്രീ ചന്ദ്രശേഖര് എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചിന്റെ ഈ സുപ്രധാന ഉത്തരവ്.
1989-ലും 1993-ലും പ്യൂണ്മാരായി (Class IV) സര്വീസില് പ്രവേശിക്കുകയും പിന്നീട് അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ്-III ആയി സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കുകയും ചെയ്ത ചതുര് സിംഗ് ധ്രുവ്, മന്ഹരന് ലാല് സാഹു എന്നിവരാണ് ഹര്ജിക്കാര്. 2017-ല് ജനറല് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന് വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കിയ സര്ക്കുലറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്, 50 വയസ് പൂര്ത്തിയായതോ 20 വര്ഷത്തെ ക്വാളിഫൈയിങ് സര്വീസ് പൂര്ത്തിയാക്കിയതോ ആയ ജീവനക്കാരുടെ സേവന രേഖകള് പരിശോധിക്കാന് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു.
ഇതിനായി രൂപീകരിച്ച സ്ക്രീനിങ് കമ്മിറ്റി 14 ക്ലറിക്കല് ജീവനക്കാരെ വിലയിരുത്തുകയും അഞ്ച് പേരെ നിര്ബന്ധിതമായി വിരമിക്കാന് ശുപാര്ശ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. തുടര്ന്ന് ഛത്തീസ്ഗഢ് സിവില് സര്വീസസ് ചട്ടങ്ങള് പ്രകാരം ഹര്ജിക്കാരെ നിര്ബന്ധിതമായി വിരമിപ്പിച്ചു. ഇതിനെതിരെ ഇവര് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചെങ്കിലും സിംഗിള് ബെഞ്ചും ഡിവിഷന് ബെഞ്ചും ഹര്ജി തള്ളുകയായിരുന്നു. തുടര്ന്ന് ഇവര് സുപ്രീം കോടതിയില് അപ്പീല് സമര്പ്പിക്കുകയായിരുന്നു.
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നിര്ബന്ധിത വിരമിക്കല് ഉത്തരവ് എന്നത് ശിക്ഷാത്മകമോ കളങ്കപ്പെടുത്തുന്നതോ അല്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി. അത്തരം ഉത്തരവുകള് ജീവനക്കാരുടെ പെരുമാറ്റത്തെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നില്ലെന്നും, അതിനാല് തന്നെ ഭരണഘടനയുടെ ആര്ട്ടിക്കിള് 311(2) പ്രകാരമുള്ള സംരക്ഷണമോ സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ തത്വങ്ങളോ ഇതില് ബാധകമല്ലെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. ജീവനക്കാരുടെ പ്രവര്ത്തനക്ഷമതയും സത്യസന്ധതയും വിലയിരുത്തുന്നത് അതത് വകുപ്പുകളുടെ വ്യക്തിഗത പരിശോധനയുടെ ഭാഗമാണ്. മറ്റ് ചില ജീവനക്കാരെ ഒഴിവാക്കിയില്ല എന്ന കാരണത്താല്മാത്രം തങ്ങള്ക്കെതിരെ 'നെഗറ്റീവ് തുല്യത' വാദിക്കാന് സാധിക്കില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. തുല്യത എന്ന ആശയം പോസിറ്റീവ് ആയ ഒന്നാണെന്നും തെറ്റായ ഒരു നടപടി മറ്റുള്ളവര്ക്ക് ലഭിച്ചു എന്നതിന്റെ പേരില് തങ്ങള്ക്കും അത് ലഭിക്കണമെന്ന് വാദിക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും ബെഞ്ച് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ചതുകൊണ്ട് മുന്കാലങ്ങളിലെ മോശം പ്രകടനങ്ങള് മാഞ്ഞുപോകില്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിന് മുന്പുള്ള കാര്യങ്ങള് മാത്രമേ അതിലൂടെ ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നുള്ളൂവെന്നും, സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിന് ശേഷമുള്ള കാലയളവിലുണ്ടായ താഴെ നിലവാരത്തിലുള്ള ഗ്രേഡിങ്ങുകളും പ്രതികൂല വിലയിരുത്തലുകളും വിരമിക്കല് നടപടിക്ക് പ്രസക്തമാണെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. ഹര്ജിക്കാര്ക്ക് എതിരായ ഉത്തരവുകളില് യാതൊരുവിധ അഴിമതിയോ നിയമവിരുദ്ധതയോ ഇല്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയ സുപ്രീം കോടതി, ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവുകള് ശരിവെക്കുകയും അപ്പീലുകള് തള്ളുകയും ചെയ്തു.
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