റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഇന്ത്യക്കാരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം; പൊതുഅറിയിപ്പ് പുറപ്പെടുവിക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി
റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഇന്ത്യക്കാരുടെ കുടുംബങ്ങളോട് നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് അപേക്ഷിക്കാൻ ഒരു പൊതു അറിയിപ്പ് പുറപ്പെടുവിക്കണമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തോട് സുപ്രീം കോടതി.
Published : October 14, 2026 at 8:11 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഇന്ത്യക്കാരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരവും സഹായവും ഉറപ്പ് നൽകണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. സഹായത്തിനും നഷ്ടപരിഹാരത്തിനുമായി യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഇന്ത്യക്കാരുടെ കുടുംബങ്ങൾ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു പൊതു അറിയിപ്പ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് പരിഗണിക്കമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തോട് സുപ്രീംകോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്റ്റിസ് ജോയ്മല്യ ബാഗ്ചി എന്നിവരടങ്ങുന്ന ബെഞ്ചാണ് നിർദ്ദേശിച്ചത്. അവിടെ ദൗർഭാഗ്യവശാൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട 51 പേരുടെയും കുടുംബങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം തേടാനുള്ള അവകാശമുണ്ടെന്ന് ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.
വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ സ്ഥിതിവിവര റിപ്പോർട്ട് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചു. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് വേണ്ടി അഡീഷണൽ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ ഐശ്വര്യ ഭാട്ടിയാണ് ഹാജരായത്. യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത 77 പേരെക്കുറിച്ച് ഇതുവരെ വിവരമൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. റഷ്യൻ സർക്കാർ ഇതുവരെ ആറ് നഷ്ടപരിഹാര അപേക്ഷകളിൽ നടപടി സ്വീകരിച്ചതായും അതിൽ അഞ്ചെണ്ണത്തിൽ ഒരെണ്ണത്തിൽ ഭാഗിക നഷ്ടപരിഹാരം നൽകിയതായും ഭാട്ടി കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
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യുദ്ധമേഖലയിൽ മരിച്ചവരുടെ ആറ് കുടുംബങ്ങൾക്ക് റഷ്യൻ സർക്കാർ നൽകിയ നഷ്ടപരിഹാരത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി പുതിയ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ ബെഞ്ച് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ബാധിക്കപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്ക് സൗജന്യ നിയമസഹായം നൽകണമെന്ന നേരത്തെയുള്ള നിർദേശം പാലിക്കാൻ രാജസ്ഥാൻ, പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന, ഹിമാചൽ പ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ജില്ലാ ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റികളോടും ബെഞ്ച് നിർദ്ദേശിച്ചു.
"അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുക, ഡിഎൻഎ പരിശോധന നടത്തുക, കൂടാതെ പൂർത്തിയാക്കേണ്ട മറ്റ് നിയമപരമോ ഭരണപരമോ ആയ നടപടിക്രമങ്ങൾ" എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ നിയമസഹായം നൽകേണ്ടത്. ഏകദേശം 267 ഇന്ത്യക്കാർ റഷ്യൻ സായുധ സേനയിൽ ചേർന്നതായും അതിൽ 51 പേർ മരിക്കുകയും 139 പേരെ സൈനിക സേവനത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തതായി കോടതിയെ സർക്കാർ അറിയിച്ചു. റഷ്യൻ അധികൃതർ കാണാതായതായി സ്ഥിരീകരിച്ച ഏഴ് പേരുൾപ്പെടെ വിവരമൊന്നും ലഭിക്കാത്ത 77 പേരുടെ കാര്യത്തിൽ റഷ്യയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
ബാധിക്കപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളുമായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ അറിയിപ്പ് കോടതി ശ്രദ്ധിക്കുകയും നഷ്ടപരിഹാരത്തിനായുള്ള അവരുടെ അപേക്ഷകളിൽ അധികൃതർ സഹായം നൽകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. റഷ്യയിൽ നിന്ന് നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കുന്നതിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, ഡിഎൻഎ പരിശോധന വഴിയുള്ള തിരിച്ചറിയലിലെ കാലതാമസം, മൃതദേഹങ്ങൾ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിലെ പ്രയാസങ്ങൾ എന്നിവയും കോടതി പരിഗണിച്ചു.
റഷ്യൻ അധികൃതർ സഹകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും നടപടിക്രമങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതിനുള്ള അഭ്യർത്ഥനകൾ സർക്കാർ തുടർന്നും ഉന്നയിക്കുമെന്നും സർക്കാർ കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കി. "അവസാന വിശകലനത്തിൽ, ഞങ്ങളുടെ നയതന്ത്ര-കോൺസുലാർ ശ്രമങ്ങൾ സഹായകമാകും" എന്ന് ഭാട്ടി പറഞ്ഞു.
റഷ്യയിൽ ലൈംഗികാതിക്രമ കേസിൽ എട്ട് വർഷത്തെ തടവിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട സിക്കന്ദർ സിങ്ങിൻ്റെ കാര്യവും ബെഞ്ച് പരിശോധിച്ചു. ശിക്ഷാകാലാവധിയുടെ ബാക്കി ഭാഗം ഇന്ത്യയിലെ ജയിലിൽ കഴിയുന്നതിനായി അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റാനുള്ള സാധ്യത പരിശോധിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കണമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തോട് ബെഞ്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ശിക്ഷാവിധിക്ക് എതിരെ അവിടുത്തെ അപ്പീൽ കോടതിയിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള അപ്പീൽ സിങ് പിൻവലിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ബെഞ്ച് അറിയിച്ചു.
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