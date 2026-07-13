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ഭോജ്‌ശാല സരസ്വതി ക്ഷേത്രമാണെന്ന വിധി; ഹർജികൾ പരിഗണിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി

ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് പുറമെ ജസ്റ്റിസുമാരായ ജോയ്മാല്യ ബാഗ്ചി, വി. മോഹന എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് കേസ് പരിഗണിക്കുന്നത്

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olice personnel stand guard outside the Bhojshala Temple as Archaeological Survey of India (ASI) submits survey report on Bhojshala complex before Madhya Pradesh High Court, in Dhar (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 13, 2026 at 2:18 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: മധ്യപ്രദേശിലെ ധാർ ജില്ലയിലുള്ള തർക്കപ്രദേശമായ ഭോജ്‌ശാല സമുച്ചയം സരസ്വതി ക്ഷേത്രമാണെന്ന ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെയുള്ള ഹർജികൾ പരിഗണിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി തീരുമാനിച്ചു. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യ കാന്ത് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് ഹർജികൾ അടിയന്തരമായി കേൾക്കാമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയത്.

ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് പുറമെ ജസ്റ്റിസുമാരായ ജോയ്മാല്യ ബാഗ്ചി, വി. മോഹന എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് കേസ് പരിഗണിക്കുന്നത്. മുസ്‌ലിം വിഭാഗത്തിന് വേണ്ടി മുതിർന്ന അഭിഭാഷകനായ ഹുസേഫ അഹമ്മദി, അഭിഭാഷകൻ നിസാം പാഷ എന്നിവരാണ് കോടതിയിൽ ഹാജരായത്.

ഹർജികളിലെ പിഴവുകൾ പരിഹരിക്കാൻ അഭിഭാഷകരോട് നിർദേശിച്ച ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്, കേസ് ഉടൻ തന്നെ മറ്റൊരു ബെഞ്ചിന് മുൻപാകെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നും ഉറപ്പുനൽകി. അതേസമയം, ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെയുള്ള ഹർജികളിൽ തങ്ങളുടെ ഭാഗം കേൾക്കാതെ യാതൊരു തീരുമാനവും എടുക്കരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹിന്ദു വിഭാഗം സുപ്രീം കോടതിയിൽ തടസ്സഹർജി (കാവിയറ്റ്) നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ഹൈക്കോടതി വിധിയും എ.എസ്.ഐ റിപ്പോർട്ടും
കഴിഞ്ഞ മെയ് 15നാണ് ഭോജ്‌ശാല-കമാൽ മൗല മസ്ജിദ് സമുച്ചയം സരസ്വതി ക്ഷേത്രമാണെന്ന് മധ്യപ്രദേശ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇൻഡോർ ബെഞ്ച് സുപ്രധാന വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചത്. ഇതോടൊപ്പം, തർക്കപ്രദേശത്ത് വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ നമസ്കാരം നടത്താൻ മുസ്‌ലിം സമുദായത്തിന് അനുമതി നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ (എ.എസ്.ഐ) പതിറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ഉത്തരവ് കോടതി റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്തു. ഭോജ്‌ശാല സമുച്ചയത്തിൻ്റെ ഭരണവും നടത്തിപ്പും സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും എ.എസ്.ഐക്കും തീരുമാനമെടുക്കാമെന്നും ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എ.എസ്.ഐ നടത്തിയ ശാസ്ത്രീയ സർവേ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധി. ഇതിനെതിരെയാണ് മുസ്‌ലിം വിഭാഗം ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

മുസ്‌ലിം വിഭാഗത്തിന് വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകർ എ.എസ്.ഐയുടെ സർവേ റിപ്പോർട്ടിലെ കണ്ടെത്തലുകൾ അപൂർണമാണെന്നും, തർക്കപ്രദേശത്തിൻ്റെ മതപരമായ സ്വഭാവം നിർണയിക്കേണ്ടത് കേവലം ഒരു റിട്ട് ഹർജിയിലൂടെയല്ല, മറിച്ച് വിശദമായ സിവിൽ വിചാരണയിലൂടെയാണെന്നും സുപ്രീം കോടതിയിൽ വാദിച്ചു. കൂടാതെ, ആരാധനാലയ നിയമത്തിൻ്റെ ലംഘനമാണ് ഹൈക്കോടതി വിധിയിലൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ചരിത്രവും തർക്കവും
പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിർമിച്ച ഈ ചരിത്രസ്മാരകം എ.എസ്.ഐയുടെ സംരക്ഷണയിലാണ് നിലവിലുള്ളത്. പരമാര രാജവംശത്തിലെ ഭോജരാജാവ് നിർമിച്ച സരസ്വതി ക്ഷേത്രമാണ് ഭോജ്‌ശാല എന്നാണ് ഹിന്ദു വിഭാഗത്തിൻ്റെ വിശ്വാസം. എന്നാൽ, ഇത് നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള കമാൽ മൗല മസ്ജിദാണെന്ന് മുസ്‌ലിം വിഭാഗം അവകാശപ്പെടുന്നു. 2003ലെ എ.എസ്.ഐ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ചൊവ്വാഴ്ചകളിൽ ഇവിടെ പൂജ നടത്താനും, മുസ്‌ലിംകൾക്ക് വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ നമസ്കാരം നടത്താനും അനുമതിയുണ്ടായിരുന്നു. ഈ തൽസ്ഥിതിയാണ് ഹൈക്കോടതി വിധിയോടെ ഇല്ലാതായത്.

ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെ തുടർന്ന് ധാർ ജില്ലയിൽ കനത്ത സുരക്ഷയാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 23 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഭോജ്‌ശാല സമുച്ചയത്തിൽ വെള്ളിയാഴ്ച നമസ്കാരം തടയപ്പെട്ടത്. എ.എസ്.ഐ നടത്തിയ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയിൽ, നിലവിലുള്ള മസ്ജിദ് നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത് പഴയ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഈ റിപ്പോർട്ട് മുഖവിലയ്‌ക്കെടുത്താണ് ഹൈക്കോടതി സുപ്രധാന വിധി പ്രസ്താവിച്ചത്. ലണ്ടനിലെ മ്യൂസിയത്തിലുള്ള വാഗ്‌ദേവിയുടെ (സരസ്വതി) വിഗ്രഹം തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കണമെന്നും, മുസ്‌ലിംകൾക്ക് പുതിയ പള്ളി പണിയാൻ ധാർ ജില്ലയിൽ തന്നെ മറ്റൊരു സ്ഥലം അനുവദിക്കുന്നത് സർക്കാരിന് പരിഗണിക്കാമെന്നും ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധിന്യായത്തിൽ പരാമർശിച്ചിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ നിർണായകമാകുന്നത്.

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MP HC VERDICT ON BHOJSHALA CASE
BHOJSHALA COMPLEX
SC DECISIONS ON BHOJSHALA COMPLEX
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BHOJSHALA COMPLEX

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